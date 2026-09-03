Edifier presenta en IFA una gama de dispositivos de audio para distintos usos

Edifier presenta en IFA una selección de productos de audio concebidos para diferentes situaciones de uso, desde la escucha personal y el entretenimiento doméstico hasta la creación musical, el sonido prémium y los videojuegos. La compañía, fundada en Pekín en 1996, celebra este año su 30 aniversario.

Un catálogo dividido por escenarios

La propuesta incluye auriculares inalámbricos, altavoces portátiles, equipos para el hogar, monitores de estudio, productos de alta fidelidad y dispositivos orientados al público jugador. En la feria, la marca distribuye sus productos en distintas zonas dedicadas al audio personal, el entretenimiento doméstico, la monitorización profesional, el sonido prémium y el gaming.

El espacio de alta fidelidad incluye el modelo S3000 MKII y la gama AIRPULSE, mientras que la zona HECATE está centrada en soluciones de audio para videojuegos.

Nuevos monitores y altavoces

Entre las novedades figura el XR6, un monitor de estudio profesional activo con diseño de tres vías. El equipo incorpora un sistema de calibración acústica que combina procesamiento digital de señal y un programa para ordenador con el objetivo de adaptar su funcionamiento a las características de cada sala.

Su carcasa de aluminio busca reducir las resonancias y la coloración del recinto. El monitor también integra distintos transductores orientados a ofrecer una reproducción precisa, una imagen estéreo definida y un bajo nivel de distorsión. Edifier lo dirige tanto a estudios profesionales como a creadores que trabajan desde casa.

Para el audio doméstico, la compañía presenta la combinación formada por el altavoz M90 Bi-Amped 2.0 y el subwoofer MW6T Compact Powered. El M90 ofrece una potencia de 100 vatios RMS y dispone de HDMI eARC, Bluetooth 6.0 con LDAC, USB-C y entrada óptica, además de certificaciones Hi-Res Audio y Hi-Res Audio Wireless.

El subwoofer MW6T alcanza 210 vatios RMS e incorpora dos woofers de 6,5 pulgadas y un sistema de compensación acústica para ajustar la respuesta de graves a la estancia.

Auriculares con cancelación de ruido

Edifier también muestra los WH950NB Pro, unos auriculares inalámbricos circumaurales con cancelación activa de ruido híbrida adaptativa. El sistema utiliza ocho micrófonos para reducir el ruido exterior, mientras que otros seis micrófonos se destinan a las llamadas con apoyo de inteligencia artificial.

El modelo cuenta con dos transductores dinámicos, audio espacial con seguimiento de la cabeza, Bluetooth 6.1 y una autonomía de hasta 70 horas con la cancelación de ruido desactivada.

La gama personal se completa con los STAX SPIRIT, unos auriculares con tecnología de transductores magnéticos planares. Están orientados a la escucha de alta fidelidad y buscan ofrecer un nivel elevado de detalle, baja distorsión y una reproducción precisa del sonido, junto con conectividad inalámbrica.

Tres décadas en el sector del audio

Edifier nació en Pekín en 1996 con la fabricación de un altavoz multimedia de madera. Desde entonces, ha ampliado su catálogo a distintas categorías de audio y opera actualmente en más de 80 países y regiones.

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La compañía integra también las marcas STAX, HECATE y AIRPULSE. En IFA, su presentación pone el foco en una oferta que abarca diferentes entornos de escucha, desde los desplazamientos y el trabajo hasta la creación de contenidos, el entretenimiento doméstico y los videojuegos.