EarFun Wave Pro X: una apuesta ambiciosa por el sonido inalámbrico de alta resolución

EarFun presenta en IFA 2026 los Wave Pro X, sus nuevos auriculares inalámbricos de diadema y el modelo con el que la firma amplía su catálogo hacia una gama de mayores prestaciones. El dispositivo incorpora una arquitectura acústica de dos transductores coaxiales, cancelación activa híbrida mediante ocho micrófonos, conectividad Bluetooth 6.0 y compatibilidad con códecs como aptX Lossless y LDAC.

La compañía sitúa el producto como su nuevo modelo insignia. También informa que ha recibido el reconocimiento 2026 Red Dot Design Award. Tras unos días con este equipo, aquí van las conclusiones.

Una arquitectura de sonido poco habitual

El elemento más distintivo de los Wave Pro X es su sistema DCAA, siglas de Dual-Coaxial Acoustic Architecture. En lugar de utilizar dos transductores colocados en posiciones independientes dentro de cada auricular, el diseño sitúa un controlador dinámico de 40 milímetros fabricado con DLC y otro de 10 milímetros con membrana LCP sobre un mismo eje coaxial.

La finalidad de este planteamiento es que ambos transductores emitan desde un centro acústico común. Esta disposición puede ayudar a coordinar mejor las distintas bandas de frecuencia y a reducir las diferencias temporales entre graves, medios y agudos. El sistema incorpora además un control de cruce gestionado mediante inteligencia artificial para coordinar el reparto de frecuencias en tiempo real.

La solución ofrece unos graves controlados, una zona media natural y una mayor extensión en las frecuencias altas. El resultado es una escena sonora amplia y a una reproducción más coherente cuando la música presenta muchos elementos simultáneos. En cualquier caso depende de varios factores: la grabación utilizada, el códec seleccionado, el ajuste de los auriculares y la personalización disponible desde la aplicación. La arquitectura de doble transductor constituye una diferencia técnica relevante, pero por sí sola no determina la calidad final de la escucha. En situciones estándar, el resultado es muy bueno.

Compatibilidad con audio de alta resolución

Los Wave Pro X son compatibles con Hi-Res Audio y admiten aptX Adaptive, aptX Lossless y LDAC. Esta combinación permite utilizar distintas fuentes y priorizar, según el dispositivo y la configuración, una mayor calidad de transmisión inalámbrica.

El chip encargado de gestionar buena parte de estas funciones es el Qualcomm QCC3095. EarFun indica que este componente permite utilizar Bluetooth 6.0, mejora la eficiencia energética respecto a generaciones anteriores y facilita una conexión más rápida. El modelo también es compatible con Google Fast Pair, una función pensada para agilizar la vinculación con dispositivos compatibles.

La conectividad no se limita al Bluetooth. Los auriculares ofrecen conexión mediante USB Audio y disponen de una entrada analógica de 3,5 milímetros con funcionamiento de alta resolución. Esta posibilidad resulta útil para escuchar música desde equipos sin Bluetooth o para continuar utilizando los auriculares cuando no se quiere depender de una conexión inalámbrica.

Una particularidad destacable es que la cancelación activa híbrida también funciona mediante USB o AUX. No es necesario renunciar a esta función al utilizar una conexión por cable, algo que puede tener interés durante un viaje, en un puesto de trabajo o al conectar los auriculares a un equipo de sobremesa.

Cancelación activa con ocho micrófonos

El sistema de cancelación de ruido utiliza ocho micrófonos y combina captación interna y externa. La marca describe su funcionamiento como Adaptive Hybrid ANC, ya que el sistema analiza el entorno y ajusta el filtrado en tiempo real.

La propuesta no consiste en aplicar siempre la misma intensidad de cancelación. En entornos ruidosos, como el transporte público o una oficina abierta, el sistema puede aumentar la atenuación del ruido ambiental. En espacios más tranquilos, reduce su intervención para conservar una escucha más natural y limitar la fatiga asociada a una cancelación excesiva.

Este enfoque resulta especialmente relevante en unos auriculares destinados a un uso prolongado. La cancelación activa no solo debe bloquear el ruido, sino hacerlo sin introducir una sensación de presión excesiva ni alterar de forma apreciable la reproducción.

Los ocho micrófonos también intervienen en las llamadas. El sistema mejora la captación de la voz y reduce el ruido ambiental, incluso en condiciones de viento.

Autonomía para varios días

La autonomía alcanza las 90 horas de reproducción. Con la cancelación activa conectada, la cifra se sitúa en 50 horas. Son valores elevados para unos auriculares inalámbricos circumaurales y constituyen uno de los principales argumentos funcionales del modelo.

La carga rápida de 15 minutos proporciona hasta 10 horas adicionales de reproducción. Esta función permite recuperar una cantidad considerable de autonomía en poco tiempo, aunque el rendimiento real dependerá del volumen, del códec utilizado, de la conexión y de si se emplean funciones como la cancelación activa.

La inclusión de Bluetooth 6.0 y LE Audio se relaciona con una gestión más eficiente de la energía. En un uso habitual con ANC, llamadas y códecs de mayor calidad, la autonomía será inferior a esa cifra, aunque la marca sí establece las 50 horas con cancelación activa como referencia específica.

Diseño y comodidad

Los Wave Pro X presentan un diseño plegable y ligero, con almohadillas de espuma viscoelástica que se sienten suaves y orientadas a un uso prolongado. La construcción circumaural cubre la oreja y busca aislarla parcialmente del exterior antes incluso de activar la cancelación electrónica.

La posibilidad de plegarlos facilita su transporte y aumenta la comodidad de uso. Y es que el diseño está pensado para ofrecer comodidad durante viajes, jornadas de trabajo y sesiones prolongadas. La diadema mantiene una presión equilibrada, mientras que las almohadillas de espuma viscoelástica cubren la oreja, mejoran el sellado y proporcionan una sensación confortable durante la escucha. La ventilación interior evita una acumulación excesiva de calor y permite llevarlos puestos durante largos periodos sin que resulten molestos.

Funciones para varios dispositivos

Los auriculares integran conexión multipunto, una función que permite mantener el vínculo con más de un dispositivo compatible y cambiar entre ellos. Por ejemplo, el usuario puede utilizarlos con un ordenador y un teléfono sin tener que repetir manualmente todo el proceso de emparejamiento cada vez.

También incluyen Auracast, el sistema de difusión de audio que permite compartir una fuente sonora con varios dispositivos compatibles.

La aplicación EarFun Audio actúa como centro de configuración del dispositivo. Desde ella se puede acceder al modo de juego de latencia ultrabaja, pensado para reducir el desfase entre imagen y sonido, y a la función de traducción mediante inteligencia artificial mencionada por la compañía.

Uso con juegos, llamadas y vídeo

El modo de juego de baja latencia está orientado a mantener una mejor sincronización entre el sonido y la imagen. Puede resultar útil en videojuegos y en contenidos audiovisuales, especialmente cuando una demora perceptible entre ambos elementos afecta a la experiencia.

La conexión multipunto amplía el uso del producto más allá de la música. Permite alternar entre dispositivos portátiles y otros equipos compatibles, como una consola con Bluetooth.

Los auriculares también ofrecen compatibilidad con asistentes de voz. Esta función permite realizar determinadas acciones sin utilizar directamente el teléfono.

Valoración

Los EarFun Wave Pro X plantean una combinación técnica amplia. Su principal interés está en la arquitectura DCAA, que reúne un transductor DLC de 40 milímetros y otro LCP de 10 milímetros en una disposición coaxial. Es una solución diferente, y de buen impacto sobre la escucha, a la de la mayoría de auriculares inalámbricos de diadema y está acompañada por compatibilidad con varios formatos de audio de alta calidad.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. Bluetooth 6.0, aptX Lossless, LDAC, LE Audio, USB Audio, entrada de 3,5 milímetros y conexión multipunto cubren un número considerable de escenarios. El hecho de mantener la cancelación activa cuando se utiliza cable añade flexibilidad y evita que la conexión física implique renunciar a una de las funciones principales del producto.

La autonomía también sobresale. Las 90 horas sin ANC y las 50 horas con cancelación activa sitúan al modelo en una posición competitiva en el mercado. La carga rápida, con hasta 10 horas tras 15 minutos, resuelve además uno de los inconvenientes habituales de los auriculares inalámbricos: quedarse sin batería poco antes de salir de casa o durante un desplazamiento.

La prueba realizada permite apreciar el equilibrio entre el peso de los auriculares, la presión de la diadema y el confort de las almohadillas durante varias horas. También pone de manifiesto el rendimiento de la cancelación activa en transportes y oficinas, la claridad de las llamadas y las diferencias que aportan los distintos códecs de audio. A estas funciones se suman la traducción mediante inteligencia artificial y Auracast, dos prestaciones que amplían las posibilidades de uso de los Wave Pro X con dispositivos compatibles.

En conjunto, los Wave Pro X son unos auriculares ambiciosos por la cantidad de tecnologías que integran. No se limitan a ofrecer cancelación activa y conexión Bluetooth, sino que añaden una arquitectura acústica específica, conexión por USB y analógica, códecs de alta calidad, multipunto, modo de juego y funciones vinculadas a Auracast y a la aplicación de EarFun.

La integración de todas estas prestaciones refuerza el perfil del producto como unos auriculares inalámbricos versátiles. La arquitectura coaxial aporta una reproducción coherente y detallada, mientras que la cancelación activa ajusta su funcionamiento al entorno sin alterar la experiencia de escucha. A ello se suma un diseño cómodo para utilizar durante varias horas, que permite aprovechar sus funciones tanto en viajes y jornadas de trabajo como en sesiones de música, videojuegos y contenidos audiovisuales. En conjunto, la combinación de sonido, autonomía, conectividad y comodidad convierte a este modelo en una propuesta equilibrada dentro de su categoría.

Precio y disponibilidad

El precio recomendado de los EarFun Wave Pro X es de 149,99 euros. La fecha de lanzamiento prevista es hoy 3 de septiembre.

La marca ha informado de un precio de unos 120 euros, asociado a un descuento pre-compra. El WPXPREU1 (20% de descuento)

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Sitio web de EarFun: https://www.myearfun.com/eu/headphones/earfun-wave-pro-x-hi-res-hybrid-anc-true-wireless-headphones-black para quienes estén interesado en la compra.