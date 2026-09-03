Dreame renueva el hogar inteligente en la IFA 2026 con robots de limpieza, jardín y una mini cámara con IA

Dreame Technology ha presentado hoy en la IFA 2026 una nueva generación de productos para el hogar inteligente: el robot aspirador Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, el cortacésped autónomo A4 AWD Pro Series y la mini cámara Leaptic Cube. La compañía también ha confirmado que la serie T de aspiradores en seco y húmedo estará disponible en Europa a partir del 15 de septiembre.

“En Dreame, nuestra visión es crear una experiencia de vida inteligente más conectada”, ha declarado Sean Chen, presidente de Dreame para Europa Occidental. “La gama que presentamos este año en la IFA demuestra hasta dónde ha llegado esa visión: desde la forma en que limpiamos nuestros hogares hasta cómo cuidamos nuestros jardines y damos vida a nuestras ideas”.

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete: limpieza con vapor a 180 °C

El gran protagonista del lanzamiento es el Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, el primer robot aspirador de Dreame equipado con una fuente de vapor central capaz de alcanzar los 180 °C y una mopa de rodillo que se extiende hasta 8 cm hacia el exterior. El sistema combina vapor a 180 °C y fregado con agua caliente en un proceso de cuatro pasos que permite eliminar incluso las manchas más difíciles, con una tasa de eliminación de bacterias del 99,999%.

La tecnología MopExtend permite extender la mopa de rodillo hasta 8 cm, el doble que en el modelo anterior, para llegar más profundamente a esquinas y espacios bajo muebles. El sistema OmniSight 4.0 identifica más de 320 tipos de objetos, detecta obstáculos de tan solo 10 mm y responde en 0,1 segundos. Esta generación también incorpora aprendizaje adaptativo: mientras limpia, el robot reacciona ante objetos en movimiento y replantea su ruta en tiempo real.

Otras prestaciones destacadas incluyen succión de 40.000 Pa, capacidad para superar obstáculos de hasta 10 cm en doble capa, y autolimpieza de la mopa con agua a 100 °C.

A4 AWD Pro Series: corte preciso también del borde

El robot cortacésped A4 AWD Pro Series está diseñado para jardines grandes y complejos, con modelos para superficies de hasta 3.500 m² y 5.000 m². Su sistema OmniSense 4.0 combina LiDAR 3D de 360°, posicionamiento RTK dual, visión binocular con IA y sensores laterales duales para una navegación fiable sin cables perimetrales.

EdgeMaster 4.0 incorpora un brazo de corte flexible que se extiende dinámicamente para conseguir un corte preciso hasta 0 cm del borde, alcanzando vallas, paredes y árboles. Sus cuatro motores de rueda permiten superar pendientes de hasta el 90% (42°) y obstáculos de hasta 7 cm.

La serie A4 AWD Pro estará disponible en toda Europa durante el primer trimestre de 2027.

Leaptic Cube: mini cámara de 55,9 g con vídeo 8K

La mini cámara Dreame Leaptic Cube, de tan solo 55,9 g, combina calidad de imagen profesional con funciones potenciadas por IA. Gracias al asistente de voz «Hi, Moko», es posible controlar sin manos funciones como AI Scene Recognition, AI Tracking y mejora de retratos.

Admite grabación de vídeo de hasta 8K y 4K a 60 fps con HDR, fotos de 50 MP y un objetivo ultra gran angular de 155°. Cuenta con resistencia al agua de hasta 10 metros y autonomía de hasta 110 minutos, ampliable a 210 minutos con el Magnetic Battery Cube.

Estará disponible a partir de mediados de octubre de este año, con precios desde 429 €.

Serie T: cinco aspiradores en seco y húmedo

La gama completa Dreame T Series, compuesta por cinco modelos —T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat y T16 Pro Steam—, estará disponible en Europa a partir del 15 de septiembre. Todos comparten un diseño ultrafino que alcanza 180° para acceder bajo muebles y tecnología de autolimpieza.

El T16 Pro Heat combina limpieza con agua caliente a 90 °C y 30 kPa de succión, mientras que el T16 Pro Steam incorpora vapor a 200 °C con agua caliente a 90 °C.

Disponibilidad y precios

El Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete estará disponible a partir del 21 de septiembre por 1.499 €, con 300 € de descuento durante las dos primeras semanas de su puesta en el mercado.

La serie T tendrá precios de lanzamiento del 15 al 28 de septiembre: T12 Pro (259 €), T14 Pro (349 €), T15 Pro Heat (449 €), T16 Pro Heat (549 €) y T16 Pro Steam (599 €).

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Todos los productos se venderán a través de la web oficial de Dreame en España, y distribuidores seleccionados.