Belkin lleva a IFA nuevas baterías portátiles y dispositivos para localizar objetos

Belkin presenta en IFA 2026 una nueva generación de accesorios centrados en la alimentación portátil, la localización de objetos y la personalización de dispositivos. La compañía exhibe sus novedades en el pabellón 3.2, en el estand 117, con productos que llegarán al mercado a partir de septiembre y durante los próximos meses.

La principal novedad de la marca son las baterías portátiles UltraCharge Pro con tecnología BoostSolid Cell, una arquitectura de batería semisólida que combina un electrolito líquido con una capa de tipo gel. Según Belkin, este diseño permite reducir el grosor, mejorar la durabilidad y mantener un funcionamiento estable en un rango de temperaturas de entre 0 y 40 grados.

La compañía asegura que estas baterías pueden conservar hasta el 80% de su capacidad después de 1.000 ciclos de carga, aunque advierte de que el rendimiento puede variar según las condiciones de uso. También incorporan sensores analógicos y digitales que controlan la temperatura cada 250 milisegundos y pueden interrumpir la carga si se superan los límites establecidos.

Dos baterías con tecnología semisólida

La UltraCharge Pro Slim Magnetic Power Bank 5K ofrece una capacidad de 5.000 mAh en un cuerpo de 8,8 milímetros de grosor, similar en tamaño a una tarjeta bancaria. Cuenta con carga inalámbrica magnética Qi2 de hasta 15 W y un puerto USB-C que alcanza los 20 W mediante el protocolo PD, o hasta 22,5 W con SFC. Incluye un indicador LED y un cable USB-C a USB-C trenzado.

El segundo modelo, la UltraCharge Pro 10K 60W, dispone de 10.000 mAh y puede suministrar hasta 60 W mediante USB-C. Integra dos puertos USB-C, uno USB-A y una pantalla que muestra el nivel de batería, la potencia de salida y la información térmica. La marca indica que puede cargar un iPhone 17 Pro hasta el 50% en aproximadamente 24 minutos, según sus pruebas internas.

Ambos modelos se presentan en negro y color arena, cuentan con una carcasa metálica con acabado suave y están diseñados para cumplir los requisitos de transporte en cabina de la TSA. Belkin también señala que el embalaje no utiliza plástico.

Localizadores para Apple y Google

La segunda gran línea presentada en la feria es SureFind, una familia de dispositivos para localizar objetos cotidianos. Los productos cuentan con certificación para Apple Find My y Google Find Hub, por lo que pueden utilizarse con dispositivos de ambos ecosistemas.

La colección incluye el SureFind Spot, pensado para llaves, mochilas y maletas, y el SureFind Card, con formato plano para introducirlo en una cartera o en un portadocumentos. Este último dispone de certificación IP68, que acredita protección frente al polvo y la inmersión prolongada en agua.

También forma parte de la gama el SureFind Loop Cable Tag, que combina un localizador con un cable USB-C a USB-C integrado y un asa para sujetarlo a equipaje, bolsos o mochilas. El SureFind Wallet Stand añade almacenamiento para tarjetas, bloqueo RFID, función de soporte y localización en un mismo accesorio.

Una base magnética y nuevos colores

Belkin completa sus novedades con el BoostCharge Slim Magnetic Ring Stand, un soporte plegable de construcción metálica que utiliza una sujeción magnética y una base de vacío. Permite colocar el teléfono en vertical u horizontal y ajustar el ángulo en superficies como salpicaderos, espejos, cristales o elementos metálicos.

El accesorio es compatible con las series iPhone 12 a iPhone 17, Google Pixel 9 y 10 y Samsung Galaxy S25 y S26 cuando se utiliza una funda compatible con sistemas magnéticos. Estará disponible en blanco y negro a partir de noviembre.

La marca también presenta nuevas versiones de color de su cargador compacto USB-C de 30 W. Las variantes Citrus, Blush, Indigo y Silver están concebidas para combinar con los acabados del MacBook Neo. El cargador incorpora un puerto USB-C, compatibilidad con USB Power Delivery y PPS, un cable trenzado de dos metros y una carcasa fabricada, sin incluir el cable, con un 72% de plástico reciclado posconsumo.

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Las nuevas baterías y el cargador de 30 W llegarán a partir de septiembre. El precio europeo anunciado parte de los 29,99 euros para el cargador y de 64,99 euros para la batería UltraCharge Pro Slim 5K. La disponibilidad del resto de productos se extenderá entre octubre y noviembre, según el modelo.