Anker prepara en IFA una batería externa con refrigeración activa, nuevos dispositivos de audio y soluciones para el hogar conectado

Anker adelantará en IFA 2026 parte de sus próximos lanzamientos en carga, audio, limpieza doméstica, seguridad e impresión textil.

La MagGo Power Bank 2 Pro será una de las principales novedades. La batería externa incorpora refrigeración activa mediante un ventilador para mantener la carga inalámbrica Qi 2.2 a 25 W y evitar la reducción de velocidad provocada por el aumento de temperatura. El fabricante indica que el dispositivo mantiene una temperatura de 36 grados.

El accesorio incluye una pantalla para consultar información como la carga disponible, el estado de salud de la batería y el modo de funcionamiento —silencioso o de refrigeración—. También ofrece una salida de 45 W para cargar otros dispositivos y puede recargarse hasta el 80% en 52 minutos, según Anker.

Su lanzamiento está previsto para el 10 de septiembre, con un precio de 109,99 euros. Habrá un precio promocional inicial de 87,99 euros.

Otro de los productos anunciados es la MagStand Charging Station, una base de carga para escritorio o mesilla que combina carga Qi 2.2 de hasta 25 W, un cable retráctil de 60 W y un puerto USB-C de 30 W. La estación dispone de dos modos: uno orientado a acelerar la carga y otro que utiliza refrigeración activa para mantener el teléfono a 37 grados.

La base integra una pantalla capaz de mostrar la velocidad de carga y el tiempo restante, además de información como la hora y el tiempo meteorológico. También permitirá mostrar fotografías personalizadas. Su llegada está prevista para octubre de 2026, aunque Anker todavía no ha comunicado el precio definitivo.

Un cargador que adapta la carga al portátil

El Laptop Charger Pro ofrecerá una potencia máxima de 100 W y podrá identificar el modelo de ordenador conectado mediante una aplicación de escritorio. Con esa información, el cargador ajustará la curva de carga al equipo.

El producto contará con un modo de cuidado que limita la carga al 80% y aplica una curva específica para reducir el desgaste de la batería. Anker afirma que esta función puede prolongar su vida útil en más de un 40%, aunque será necesario comprobar el rendimiento real en distintos ordenadores.

El cargador permitirá alcanzar el 50% de batería en 30 minutos, según la compañía, y tendrá unas dimensiones de 6,2 × 5,5 × 3,4 centímetros, con clavija plegable. Estará disponible el 10 de septiembre por 59,99 euros.

La marca presentará un hub USB-C de sobremesa con diez funciones y soporte para una pantalla 4K a 144 Hz o dos monitores 4K a 120 Hz. El dispositivo incluirá conexiones HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4, una pantalla integrada para consultar el estado de los puertos y un temporizador para la duplicación de pantalla.

El control mediante web o aplicación permitirá modificar ajustes, consultar incidencias, configurar el salvapantallas y descargar actualizaciones. Su lanzamiento está previsto para el 14 de septiembre, con un precio de 99,99 euros.

Nuevos robots de limpieza de eufy

En la gama de dispositivos para el hogar, eufy mostrará el robot aspirador y fregasuelos HydroJet E35. El modelo utiliza un sistema de aspiración multiciclónico AeroTurbo y alcanza una potencia anunciada de 35.000 Pa.

Para la limpieza húmeda incorpora un rodillo que se limpia de forma continua y recibe agua limpia durante el proceso. También dispone de extensiones para la mopa y el cepillo lateral, con el objetivo de acercarse a bordes y esquinas, y puede superar obstáculos de hasta 30 milímetros.

La base de carga realiza varias tareas de mantenimiento: lava la mopa con agua caliente, recoge automáticamente el polvo y repone el detergente. El HydroJet E35 llegará a finales de septiembre por 999 euros. Habrá un precio promocional inicial de 799 euros.

El eufy C30 Edge combinará una potencia de aspiración anunciada de 35.000 Pa con el sistema de fregado Mop Master 3.0, basado en dos mopas giratorias que ejercen presión sobre el suelo. La mopa puede extenderse 76 milímetros para limpiar zonas próximas a los bordes.

El robot también incorpora un cepillo de rodillo de un solo brazo diseñado para dirigir el pelo hacia el depósito y reducir los enredos. Su lanzamiento está previsto para finales de septiembre, con un precio de 699 euros.

Cortacésped sin cable perimetral

El eufy E15 Gen 2 utilizará cámaras y la tecnología TrueVision para orientarse sin cable perimetral ni sistemas RTK. El robot creará un mapa del jardín en tiempo real y mantendrá el reconocimiento de obstáculos, con una base de datos de más de 500 objetos, según la información de Anker.

La compañía asegura que podrá cubrir hasta 1.000 metros cuadrados con una carga, un 25% más que la generación anterior. El modelo también podrá integrarse con las cámaras de eufy: si una cámara detecta una persona u otro elemento, enviará una señal al cortacésped para que se detenga.

El E15 Gen 2 estará disponible a finales de septiembre por 1.399 euros.

Seguridad doméstica con procesamiento local

Anker ha incluido en su presentación el paquete eufy MindBase Bundle, un sistema de seguridad que combina cámaras, sensores y funciones de inteligencia artificial. El sistema analizará la identidad, el comportamiento, la ubicación y la intención aparente para evaluar posibles riesgos.

Una de sus características principales será el procesamiento local de las tareas de inteligencia artificial. Según la documentación, el sistema podrá funcionar sin conexión y los datos personales no saldrán del hogar. La capacidad de almacenamiento será ampliable hasta 48 GB.

MindBase también filtrará las alertas para reducir avisos innecesarios y generará resúmenes de los incidentes detectados. En situaciones críticas, el sistema podrá realizar llamadas de emergencia, aunque no se concreta todavía los países compatibles, los servicios disponibles ni las condiciones de funcionamiento. El lanzamiento está previsto para 2027 y todavía no tiene precio anunciado.

Auriculares soundcore con inteligencia artificial

La marca soundcore presentará los auriculares abiertos AeroClip 2, diseñados para dejar el oído parcialmente libre. Incorporan un chip THUS dedicado a mejorar la claridad de las llamadas y aislar la voz en entornos ruidosos.

El dispositivo utiliza controladores de 12 milímetros y es compatible con el códec LDAC. También ofrecerá traducción en tiempo real con captura instantánea, Bluetooth 6.0, carga inalámbrica y una autonomía de hasta ocho horas, que se amplía a 33 horas con el estuche.

La carga rápida permitirá obtener cuatro horas de reproducción tras diez minutos conectado. Los AeroClip 2 llegarán el 22 de septiembre por 179,99 euros.

La variante AeroClip 2 Pro añadirá grabación con un toque y toma de notas directamente en el dispositivo. El fabricante indica que podrá almacenar hasta ocho horas de grabaciones y recuperar información mediante consultas de lenguaje, además de generar resúmenes automáticos.

Su lanzamiento está previsto para enero de 2027, aunque todavía no se ha comunicado el precio.

Más cancelación de ruido y funciones para dormir

Los soundcore Space 2 Pro incorporarán una matriz de seis micrófonos para las llamadas y otra de ocho micrófonos para la cancelación activa de ruido adaptativa. El sistema utilizará el chip THUS y se combinará con la tecnología de personalización HearID 5.0.

Los auriculares contarán con sonido de alta resolución, un diafragma rígido-flexible de 35 milímetros y Bluetooth 6.1. La autonomía será de 30 horas con la cancelación activa conectada y de 60 horas sin ella. Cinco minutos de carga proporcionarán hasta ocho horas de reproducción.

Su llegada a las tiendas está prevista para el 22 de septiembre por 199,99 euros.

La compañía también presentará los soundcore Liberty Buds 2, con un diafragma de papel y lana de 9,2 milímetros, HearID 5.0, Bluetooth 6.1 y funciones de reducción de ruido para las llamadas. Tendrán una autonomía de siete horas con la cancelación activa y de 12 horas sin ella; el estuche elevará esas cifras a 27 y 46 horas, respectivamente.

Estarán disponibles el 22 de septiembre por 129,99 euros.

Los Sleep Earbuds 4 estarán orientados al descanso y ofrecerán una mejora de entre 3 y 5 decibelios en la cancelación de las frecuencias más relevantes para el sueño, entre 200 y 800 Hz, frente a los Sleep A30.

Incorporarán un sistema de enmascaramiento dinámico de los ronquidos basado en inteligencia artificial y un estuche capaz de detectar sonidos como una alarma de incendios para activar el modo transparencia. La autonomía llegará a diez horas en el modo predeterminado y el estuche admitirá carga inalámbrica.

Su lanzamiento está previsto para octubre de 2026, sin precio anunciado.

La versión Sleep Earbuds 4 Pro añadirá una pantalla OLED en el estuche y más funciones relacionadas con el descanso. Llegará en enero de 2027, todavía sin precio confirmado.

Un altavoz que analiza el sueño

El soundcore Sleep Speaker X10 Pro combinará un altavoz con iluminación y sensores de seguimiento del sueño. Utilizará un radar de 60 GHz para registrar, sin necesidad de llevar una pulsera o un anillo, fases del sueño, respiración, frecuencia cardiaca y movimientos corporales.

Con esos datos, el dispositivo generará un informe al despertar y adaptará los sonidos y la iluminación a las distintas fases del descanso. El sistema contempla sonidos asociados a las fases alfa, theta y delta, además de una matriz de iluminación RGB y blanca cálida.

El altavoz contará con dos unidades de 7,5 W y permitirá reproducir contenido mediante Bluetooth. Su lanzamiento está previsto para enero de 2027 por 349,99 euros.

Impresión textil e inteligencia artificial

Anker también prepara una impresora textil para el mercado doméstico. El dispositivo permitirá alternar entre impresión directa sobre prendas —DTG— y transferencia directa sobre película —DTF—.

El primer método está orientado a conseguir degradados y un acabado más flexible, mientras que el segundo será compatible con tejidos como algodón y poliéster. La compañía indica que ambos procesos podrán combinarse dentro de un mismo diseño.

La impresora incluirá sistemas para mantener la consistencia del color y automatizar parte de las tareas de mantenimiento. Su lanzamiento está previsto para el primer trimestre de 2027 y todavía no tiene precio.

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Entre los productos anunciados de forma adicional figuran un robot cortacésped eufy S2 Max, con navegación basada en mapas 3D y capacidad para trabajar en pendientes de hasta 38 grados, y unos audífonos RIC con el chip de inteligencia artificial THUS y cuatro micrófonos con formación de haces.