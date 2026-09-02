iRobot presenta el Roomba Max 875 Combo, su robot aspirador más avanzado y potente

iRobot presenta el Roomba Max 875 Combo, un robot aspirador y friegasuelos que la compañía define como su modelo más avanzado hasta la fecha. El dispositivo combina tecnologías destinadas a mejorar la limpieza de alfombras y suelos duros, así como a reducir la intervención manual necesaria para mantenerlo.

Una de sus principales novedades es la tecnología de aspirado SealForce. El sistema hace descender un faldón del chasis para crear un sello hermético contra las fibras de la alfombra. De este modo, el flujo de aire se concentra en la zona de limpieza y se evita que la potencia de aspiración se disperse por los bordes.

El Roomba Max 875 Combo combina este sistema con un flujo de aire de 20 litros por segundo y una succión de 35.000 Pa. Según las comparaciones facilitadas por iRobot, SealForce permite una limpieza de las alfombras tres veces más profunda que la aspiración sin esta tecnología. La marca también señala que el robot ofrece cinco veces más potencia de succión que el Roomba 505.

Vapor para la suciedad seca

El nuevo modelo aplica una estrategia similar al fregado. Su tecnología ultrasónica ThermaMist rocía vapor caliente de forma continua mientras el robot limpia, con el objetivo de ablandar y desprender la suciedad seca y las manchas adheridas.

iRobot asegura que este sistema permite eliminar las manchas dos veces mejor que un fregado sin ThermaMist. El robot incorpora además el rodillo PowerSpin Max, que realiza una autolimpieza continua y, según la compañía, es el más grande utilizado hasta ahora en un producto de este tipo.

El rodillo gira a 300 revoluciones por minuto y ejerce una presión descendente de 18 newtons. Frente a la mopa estándar PowerSpin, ofrece un fregado 3,75 veces más profundo y cubre un 20% más de superficie en cada pasada. La compañía también indica que el rodillo es un 44% más grande y gira 2,5 veces más rápido que el del Roomba Max 775.

Para evitar que el agua llegue a las alfombras, el robot incorpora DriLift, una tecnología patentada que utiliza inteligencia artificial para detectarlas. Cuando identifica una de estas superficies, eleva el rodillo de fregado y despliega un escudo protector.

Mantenimiento automatizado

El Roomba Max 875 Combo se comercializa junto a la base AutoWash Dock. Esta estación lava el rodillo con agua caliente a 80 grados y lo seca con aire a 55 grados. También dispensa de forma automática el concentrado StayClean para el fregado y vacía los residuos en una bolsa AllergenLock.

Según los datos proporcionados por iRobot, el sistema permite mantener el equipo en funcionamiento durante un periodo de hasta 90 días sin que sea necesario vaciarlo o realizar tareas de mantenimiento con frecuencia. La autonomía real dependerá del uso y de las condiciones de cada vivienda.

En la limpieza de bordes, el sistema PerfectEdge extiende el rodillo hasta 45 milímetros a lo largo de paredes y rodapiés. El cepillo lateral Edge-Sweeping se desplaza hacia fuera para llegar a las esquinas. El equipo incluye asimismo un sistema dual anti-enredos, formado por el cepillo lateral en espiral y un cepillo principal diseñado para cortar y recoger pelos y cabellos.

Navegación y control desde la aplicación

Para orientarse por la vivienda, el robot utiliza el sistema ClearView Pro Dual-Line LiDAR, que permite crear una navegación de habitación en habitación. La tecnología PrecisionVision AI reconoce y evita más de 300 objetos domésticos habituales, de acuerdo con la información de la compañía.

El dispositivo tiene una altura de 9,98 centímetros y puede limpiar debajo de muebles bajos. También está preparado para superar umbrales de hasta 3,5 centímetros.

La aplicación Roomba Home permite programar horarios, seleccionar habitaciones concretas y dar prioridad a determinadas zonas, incluidas las destinadas a mascotas. El robot también puede controlarse mediante comandos de voz a través de dispositivos compatibles con Alexa, Siri y el Asistente de Google.

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Precio

El Roomba Max 875 Combo Robot + AutoWash Dock está disponible en España a partir de hoy 2 de septiembre en la web de iRobot. Su precio de venta recomendado será de 1.199 euros.