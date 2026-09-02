Acer amplía su gama Swift con el ultraligero Blade 14 de 799 g y el Air 16 de 16 pulgadas

Acer ha presentado hoy dos nuevas incorporaciones a su familia de portátiles Swift, el Acer Swift Blade 14, con apenas 799 gramos de peso, y el Acer Swift Air 16, de 16 pulgadas y chasis íntegramente de aluminio, llegan equipados con procesadores Intel Core Series 3 y opciones de panel OLED 3K, ampliando así el portfolio de la marca en el segmento de equipos ultraligeros.

Este lanzamiento representa una de las novedades destacadas dentro de la estrategia de Acer para este año, que incluye también nuevas familias de productos y gamas renovadas en otros segmentos que pueden verse en IFA 2026. La compañía apuesta por diseños que combinen ligereza, autonomía y prestaciones suficientes para cubrir las necesidades de usuarios móviles.

Swift Blade 14: productividad móvil en 799 gramos

El Acer Swift Blade 14, con referencia SFB14-53CF, se posiciona como uno de los portátiles de 14 pulgadas más ligeros del momento, con un peso de 799 gramos y un grosor de 12,9 mm.

El equipo funciona con un procesador Intel Core 7 350, aunque también estará disponible en versiones con procesadores Intel Core 5 320, Core 5 315 y Core 3 304. Viene combinado con 12 GB de memoria LPDDR5-6400 integrada y hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 NVMe, ofreciendo un rendimiento óptimo para trabajar, ocio y creatividad.

En cuanto a la pantalla, ofrece hasta una opción OLED con resolución WUXGA de 1920 por 1200 píxeles, que cubre el 100 por ciento de la gama de colores DCI-P3 para colores vibrantes y detalles nítidos. También hay disponible una opción IPS LCD con la misma resolución pero con una gama de color del 45 por ciento NTSC. Ambas opciones comparten una relación pantalla-cuerpo del 90 por ciento, biseles ultrafinos de 4,3 mm y una relación de aspecto 16:10 que maximiza el espacio.

Para permitir que los usuarios se mantengan conectados durante todo el día, equipado con una batería de 50 Wh con soporte para tecnología de carga rápida. En cuanto a conectividad, cuenta con tres puertos USB 3.2 Gen 1 Type-C, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3. La cámara es FHD de 2 megapíxeles orientada al usuario e incluye un interruptor físico de privacidad en el lateral del chasis.

El diseño distintivo del chasis combina una aleación de magnesio-aluminio en la base con fibra de carbono en las cubiertas superior e inferior. El dispositivo está disponible en dos opciones de color: azul malvavisco y blanco malvavisco. Entre sus características adicionales se incluyen teclado retroiluminado, touchpad de precisión y el mencionado interruptor de cámara en el lado del chasis.

Swift Air 16: estilo y potencia

El Acer Swift Air 16, con referencias SFA16-I31T y SFA16-I31, es un portátil de 16 pulgadas alimentado por un procesador Intel Core 7 350 con hasta 40 TOPS y una NPU dedicada para tareas de inteligencia artificial, aunque también estará disponible en versiones con procesadores Intel Core 5 320, Core 5 315 y Core 3 304.

El equipo viene combinado con hasta 16 GB de memoria LPDDR5x integrada y hasta 512 GB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4 NVMe, con la posibilidad de actualizaciones de memoria externa de hasta 1 TB. Con una precisión de hasta 13,3 mm y un peso de 1,5 kg, su diseño móvil presenta un chasis totalmente de aluminio en azul elemental, verde salvia u oro arenisca para una portabilidad premium.

Ofrece varias opciones de pantalla. La opción OLED WQXGA+ ofrece una resolución de 2880 por 1800 píxeles, 500 nits de brillo, tecnología Acer CineCrystal, relación de aspecto 16:10, gama de color DCI-P3 al 100 por ciento y una tasa de refresco de 120 Hz. También hay disponible una opción OLED WUXGA de 1920 por 1200 píxeles con 300 nits y 60 Hz. Para quienes prefieren pantalla táctil, existe una opción IPS LCD con resolución WUXGA, 400 nits, retroiluminación LED, multitáctil integrado, gama de color sRGB al 100 por ciento y 60 Hz.

El sistema de audio de cuatro altavoces del dispositivo ofrece un sonido inmersivo con DTS Virtual:X para audio espacial 3D, complementado por micrófonos dobles integrados. En cuanto a conectividad, cuenta con dos puertos Thunderbolt 4, un puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A y un conector de audio combo de 3,5 mm. También incluye Intel Wi-Fi 6E AX211 Gig+ y Bluetooth 5.3.

La batería de 70 Wh del portátil es capaz de cargarse rápidamente hasta el 50 por ciento en 30 minutos mediante un adaptador de 100W. La cámara es de 1080p FHD IR orientada al usuario con obturador de privacidad y reconocimiento facial de Windows Hello IR. Entre las características adicionales se incluyen AcerSense, Acer PurifiedView, Acer PurifiedVoice, bisagra de 180 grados, Windows Phone Link y certificación EPEAT Silver con materiales de embalaje 100 por ciento reciclables.

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Disponibilidad en España

Tanto el Swift Blade 14 como el Swift Air 16 estarán disponibles en diciembre de este año.