Nothing presenta Nothing OS 5.0 con más de 80 novedades y Android 17

Nothing ha presentado oficialmente Nothing OS 5.0, la nueva versión de su capa de personalización basada en Android 17, con más de 80 cambios orientados a mejorar el diseño, la personalización, el rendimiento y las herramientas de inteligencia artificial. La Open Beta comenzó a desplegarse el 26 de agosto de 2026, inicialmente para el Nothing Phone (3), con expansión prevista a más dispositivos en las próximas semanas.

Diseño renovado y más coherente

Nothing OS 5.0 estrena una pantalla de inicio rediseñada, disponible como tema adicional junto al estilo clásico, con widgets y barra de búsqueda que incorporan transparencias para dar mayor profundidad visual. El sistema adopta la tipografía Geist, con tamaños de texto revisados y una mayor uniformidad en esquinas, desenfoques e iconografía en toda la interfaz.

Un nuevo sistema de colores adaptativos extiende los tonos del fondo de pantalla a iconos y widgets, mientras que los widgets de Ajustes rápidos de 1 × 1 usan el color principal del fondo y se actualizan automáticamente al cambiarlo. También se han renovado la barra de estado y aplicaciones clave como Ajustes, Cámara y Galería, con nuevos iconos, ajustes de espaciado y animaciones más fluidas.

Más opciones de personalización

La pantalla de bloqueo incorpora dos nuevos diseños de reloj: Gooey, con formas fluidas y llamativas, y Micrographics, de estilo limpio inspirado en el hardware, que muestra de un vistazo fecha, hora, tiempo y próximas reuniones. Ahora es posible personalizar los colores del reloj para adaptarlos al fondo de pantalla.

La edición de la pantalla de inicio mejora permitiendo seleccionar y mover varias aplicaciones y widgets a la vez. Se añaden dos nuevos widgets: Collector, para crear colecciones visuales de objetos favoritos desde Cámara o Galería, y Away Time, que registra el tiempo sin usar el teléfono y muestra la evolución semanal.

La Interfaz Glyph cuenta ahora con su propia aplicación, que centraliza funciones, sonidos, tonos y horarios, y se suma el widget Glyph Timer para iniciar un temporizador desde la pantalla de inicio mientras las luces Glyph muestran el tiempo restante.

Rendimiento fluido

Nothing OS 5.0 mejora la respuesta táctil, la gestión de aplicaciones en segundo plano y el uso de recursos, priorizando la aplicación en uso y reduciendo interrupciones bajo carga de memoria. La inteligencia integrada aprende las apps más utilizadas para mantenerlas listas y el mantenimiento nocturno optimiza la memoria para sostener el rendimiento.

Se han ampliado y perfeccionado las animaciones en aplicaciones, carpetas, widgets, multitarea y accesos directos. Los controles de Bluetooth en Ajustes rápidos se han rediseñado para conectar y desconectar dispositivos en menos pasos, y la cámara mantiene fijos en pantalla los códigos QR detectados para facilitar su uso.

Herramientas de IA para Essential

Essential Voice aumente velocidad y genera transcripciones claras y mejor estructuradas, distinguiendo cuándo el contenido debe convertirse en lista o párrafo y reduciendo omisiones e incoherencias de formato. La transcripción en tiempo real muestra las palabras a medida que se habla y permite capturar audio directamente desde el estuche de Ear (3) mediante SuperMic.

Essential Space incorpora Smart Collections, que organiza recuerdos dispersos recomendando contenido para colecciones nuevas y existentes, y añade compatibilidad con Model Context Protocol (MCP) para que otras herramientas de IA consulten datos seleccionados por el usuario. El uso de Essential Key para capturar contenido es ahora más sencillo y uniforme desde pantalla de bloqueo, inicio y aplicaciones.

Essential Apps Builder está disponible como aplicación en el teléfono y permite describir, crear e implementar aplicaciones con IA desde el dispositivo, sin programar, para usarlas directamente desde la pantalla de inicio.

Basado en Android 17

Nothing OS 5.0 se basa en Android 17 e incorpora paneles separados para notificaciones y Ajustes rápidos: deslizar desde la izquierda abre notificaciones y desde la derecha, Ajustes rápidos. También llega Quick Share multiplataforma, que permite compartir archivos entre iPhone y Android mediante un código QR, sin instalar apps adicionales.

Las mejoras de privacidad indican cuándo una app usa cámara, micrófono o ubicación, y se han añadido controles más claros para grabación de pantalla y ajustes de permisos de ubicación. Otras novedades incluyen emojis Noto 3D, mayor compatibilidad con tema oscuro, control de volumen independiente para el Asistente, visualización HDR con mayor brillo y una pantalla de aplicaciones recientes rediseñada.

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Disponibilidad

La Open Beta de Nothing OS 5.0 comenzó el 26 de agosto de 2026 para el Nothing Phone (3), con más dispositivos compatibles previstos para las próximas semanas. Según lo publicado, la versión estable está programada para mediados de octubre para Phone (3), y se espera que Phone (4a) Pro y otros modelos se sumen entre septiembre y noviembre.