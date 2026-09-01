Dyson estrena un cepillo con cámara e irrigador que limpia entre los dientes mientras te cepillas

James Dyson ha presentado lo que la compañía describe como una nueva forma de cepillarse los dientes. El Dyson CameraJet es el primer cepillo eléctrico que integra una cámara con tecnología Gap Optical Targeting para detectar los espacios entre los dientes y limpiar con precisión en esas zonas mientras el usuario se cepilla.

El problema que quiere resolver Dyson

La mayoría de las personas no siguen las recomendaciones básicas de higiene bucodental. Según datos de la propia compañía, 9 de cada 10 personas no utilizan el hilo dental con la frecuencia recomendada y, de media, solo se cepillan durante 45 segundos, muy por debajo de los dos minutos aconsejados por los dentistas.

Los espacios interdentales son precisamente donde primero se forma y se endurece la placa bacteriana. Con el tiempo, esta acumulación puede contribuir a problemas como mal aliento, sarro, irritación de encías y caries. El Informe sobre el estado de la salud bucodental mundial 2025 de la Organización Mundial de la Salud estima que casi 3.700 millones de personas padecen enfermedades bucodentales en todo el mundo.

Cómo funciona la tecnología Gap Optical Targeting

La microcámara integrada en el cabezal del cepillo cuenta con un objetivo macro de 100.000 píxeles y funciona con Gap Optical Targeting, un algoritmo de aprendizaje automático entrenado con más de 470.000 imágenes dentales recopiladas durante el desarrollo del dispositivo.

El sistema analiza 28 imágenes por segundo para identificar y anticipar los espacios interdentales en tiempo real. En solo 100 milisegundos desde que la cámara detecta un espacio, el dispositivo activa una irrigación cónica de enjuague bucal para limpiar entre los dientes mientras el usuario continúa cepillándose.

Según Dyson, el dispositivo funciona con 16 millones de líneas de código y es el resultado de seis años de investigación y desarrollo en los que han trabajado 661 ingenieros. La compañía ha presentado 38 patentes relacionadas con esta tecnología.

Irrigador cónico frente a los sistemas tradicionales

Los irrigadores bucales convencionales suelen utilizar un flujo de agua tipo aguja, caracterizado por un perfil de flujo laminar estrecho. Durante las pruebas realizadas sobre un modelo de placa dental desarrollado por Dyson en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Singapur, este tipo de irrigador perforaba la placa pero no conseguía eliminarla por completo.

El irrigador cónico de Dyson utiliza una proyección de enjuague bucal de forma cónica y más amplia. Esta mayor cobertura permite eliminar la placa de una sola pasada y, al estar optimizado para funcionar a una presión más baja, resulta más delicado con las encías y el esmalte dental.

Depósito antigravedad y base de carga

El dispositivo incorpora un depósito compacto de 12,5 ml de enjuague bucal que dispensa la cantidad recomendada de líquido. El sistema utiliza un depósito antigravedad con una bomba de diafragma y una cámara de presión que se adaptan durante el uso para proporcionar irrigaciones controladas en cualquier orientación.

A diferencia de los sistemas convencionales que pueden perder rendimiento al inclinarse, este diseño permite irrigar entre los dientes desde cualquier ángulo, lo que resulta especialmente importante al limpiar la parte posterior de los dientes.

La base de carga permite rellenar el depósito del cepillo con solo pulsar un botón en tan solo tres segundos. También ofrece un lugar específico para guardar el dispositivo en posición vertical de forma higiénica.

Cabezal de doble cerda y oscilación sónica variable

El cabezal del cepillo presenta un diseño de doble cerda con un contorno preciso para limpiar suavemente las encías y eliminar las manchas superficiales. Las cerdas interiores, ligeramente más firmes, ayudan a eliminar manchas superficiales, mientras que las cerdas exteriores, más suaves, limpian la línea de las encías.

Durante el desarrollo, los ingenieros de Dyson observaron que las cerdas de algunos cepillos sónicos líderes del mercado pueden detenerse al entrar en contacto con la superficie dental. Por eso desarrollaron una oscilación sónica variable que modifica el ángulo de movimiento durante el cepillado, manteniendo las cerdas activas de manera constante.

Según pruebas externas, esta tecnología elimina hasta un 69% más de placa que los cepillos de dientes eléctricos premium del mercado en zonas de difícil acceso.

Conectividad y aplicación MyDyson

El Dyson CameraJet dispone de conexión Wi-Fi a 2,4 GHz y Bluetooth. Su cámara integrada funciona como un endoscopio de alta calidad que permite a los usuarios ver en tiempo real cómo se cepillan a través de la aplicación MyDyson.

La cámara solo está activa durante la visualización en tiempo real o la irrigación automática. No se graban ni almacenan imágenes en el producto ni en la nube, y estas permanecen privadas para el usuario.

Precio y disponibilidad

El Sistema Dental de Dyson está disponible en la web oficial de la compañía a un precio de 479 euros. El kit incluye el cepillo de dientes Dyson CameraJet con irrigador dental, la base de carga, la pasta de dientes y el enjuague bucal de Dyson.

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Está disponible en dos colores: Ceramic Ultra Blue y Ceramic Pink. También se incluye un estuche de viaje.