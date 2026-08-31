Uwant prepara su expansión europea con nuevos productos en IFA 2026

La compañía Uwant de electrodomesticos de limpieza inteligente intensificará su presencia en Europa durante los próximos meses, con nuevas alianzas de distribución, equipos locales y una gama de productos adaptada a los hogares del continente. La compañía china, fundada en 2020 en Suzhou, presentará sus novedades por primera vez en Europa durante la feria IFA de Berlín, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre.

15 millones de dispositivos vendidos

La empresa asegura haber vendido 15 millones de dispositivos en todo el mundo y haber superado los 500 millones de euros de ingresos en 2025. También afirma ocupar el cuarto puesto en el mercado chino de aparatos de limpieza y liderar varias categorías, entre ellas las aspiradoras antiácaros, las fregadoras de suelos con estación Push-In y las aspiradoras con autovaciado.

Cuenta con una plantilla en la que más del 30% de los empleados trabaja en investigación y desarrollo. La compañía también indica que reinvierte más del 10% de sus ingresos anuales en innovación y dispone de 250.000 metros cuadrados de instalaciones industriales, con una capacidad de producción superior a los 30 millones de unidades al año.

Equipos y servicios en seis países

La estrategia europea de la marca incluye oficinas, almacenes y servicios de atención al cliente y posventa en Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y Hungría. Estos servicios cuentan con soporte en los idiomas locales.

Entre las tecnologías desarrolladas para este mercado figura el cepillo ShakeSweep, diseñado sin rodillos para evitar que el cabello largo y denso se enrede. La compañía también asegura que está reduciendo el uso de plástico en sus envases.

La firma prevé lanzar su línea Swift en Europa durante los próximos tres a seis meses y aumentar sus inversiones de localización, especialmente en Francia, Alemania, Italia y España.

Dos modelos Swift en IFA

La marca ocupará un espacio de más de 200 metros cuadrados en el pabellón 9, stand 103, de IFA 2026. El área estará dividida en seis zonas de experiencia, donde los visitantes podrán probar fregadoras de suelos, aspiradoras de mano y limpiadores de manchas.

Entre las novedades figuran el fregador de suelos SwiftWash N600 y la aspiradora de mano con vaciado automático SwiftVac V700 Pro. También mostrará el DX800 Steam, con vapor a 160 grados, lavado con agua caliente a 80 grados y un diseño de 9,8 centímetros de altura que puede reclinarse hasta 180 grados.

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La compañía llevará asimismo a Berlín el modelo V800, equipado con el cepillo ShakeSweep y un sistema de vaciado con doble rascador para limpiar los filtros automáticamente en cada ciclo.