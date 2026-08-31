SoildTech llevará a IFA 2026 su asistente virtual para plantas basado en IA

SoildTech presentará PlantSenso en IFA Berlín 2026, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en Messe Berlin. La startup de hardware, incubada por InnoX Shenzhen, define este dispositivo como un asistente virtual para plantas basado en inteligencia artificial generativa.

La propuesta transforma las plantas de interior en “mascotas digitales” capaces de mostrar respuestas y expresiones mediante un sistema de interacción visual.

Consejos personalizados

La versión preliminar V2 de PlantSenso incorpora una aplicación complementaria con funciones de inteligencia artificial generativa. A través de ella, los usuarios pueden formular preguntas por voz y recibir recomendaciones de cuidado adaptadas a las necesidades de cada planta.

El sistema analiza factores como la humedad del suelo, la luz, la temperatura y los nutrientes. Con estos datos, muestra expresiones de personajes pixelados que informan sobre el estado de la planta y añaden un componente de juego a su mantenimiento.

Diseñado para principiantes

La aplicación sustituye los paneles con datos técnicos por gráficos dinámicos, alertas sencillas y diarios de recuerdos relacionados con la evolución de la planta. SoildTech orienta especialmente el producto a principiantes, familias millennials y miembros de la generación Z.

El dispositivo incluye una sonda de escritorio de entre 13 y 15 centímetros, una batería de 1.000 mAh con hasta 21 días de funcionamiento continuo y carga magnética mediante USB-C.

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SoildTech afirma que PlantSenso ha logrado más de 3,3 millones de impresiones en redes sociales, cobertura en más de 40 publicaciones internacionales y una tasa de conversión del 20% entre su comunidad inicial. Durante IFA, los asistentes podrán probar el sistema en demostraciones en directo y conocer a Luke Tan, fundador y director ejecutivo de la compañía.