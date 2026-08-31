LG lleva a IFA 2026 un hogar inteligente que coordina electrodomésticos y televisores

LG Electronics presentará en IFA 2026, que se celebrará en Berlín del 4 al 8 de septiembre, su propuesta de hogar conectado bajo el concepto LG AI Home. La compañía mostrará cómo sus electrodomésticos, servicios digitales y televisores pueden coordinarse a partir de los horarios, las rutinas y las condiciones del entorno doméstico.

El sistema analiza el uso que cada persona hace de sus dispositivos para recomendar determinadas acciones. La propuesta podrá comprobarse en espacios recreados como un salón, una cocina y zonas de descanso.

ThinQ Claw interpreta las órdenes en su contexto

Una de las principales novedades será ThinQ Claw, un agente de inteligencia artificial basado en conversaciones de texto. La herramienta está desarrollada a partir del concepto de OpenClaw y adaptada al ecosistema de LG.

En lugar de limitarse a ejecutar órdenes aisladas, ThinQ Claw interpreta qué quiere conseguir el usuario y coordina los dispositivos y servicios necesarios. Por ejemplo, puede ajustar los electrodomésticos de la cocina cuando se reciben invitados o regular la climatización y la purificación del aire antes de llegar a casa.

El agente también puede conectarse con servicios como el calendario. El usuario puede comunicar sus planes mediante lenguaje natural, sin tener que configurar automatizaciones complejas. Según LG, el sistema aprende de las preferencias de cada persona para ajustar sus respuestas con el tiempo. ThinQ Claw podrá probarse en el espacio de LG AI Home durante la feria.

Televisores con IA y webOS 26

La compañía también llevará a IFA 2026 su nueva gama de televisores con inteligencia artificial. Los equipos funcionan con webOS 26 y utilizan el procesador α11 AI Gen3, que LG define como su plataforma de procesamiento más avanzada hasta la fecha.

El chip incorpora una unidad de procesamiento neuronal con un rendimiento 5,6 veces superior, según los datos facilitados por la compañía. Entre sus funciones se encuentra AI Dual 4K Upscaling, que emplea dos métodos de inteligencia artificial para mejorar contenidos de baja resolución y aproximarlos a la calidad 4K. También incluye AI Sound Pro, capaz de generar un sonido virtual de 11.1.2 canales.

El procesador, estrenado en la gama OLED evo, se incorpora ahora a los televisores Micro RGB evo de gran formato. La tecnología OLED mantiene el negro puro y la reproducción de color como algunos de los elementos centrales de la propuesta de imagen de LG. El procesador α11 AI ha recibido además un reconocimiento de Tom’s Guide en sus AI Awards 2026.

Perfiles personales y asistencia técnica

Los televisores incorporan varias funciones orientadas a adaptar la experiencia a cada espectador. Voice ID identifica la voz del usuario y cambia a su perfil, con recomendaciones basadas en su historial y preferencias.

AI Chatbot permite describir problemas mediante lenguaje natural. Ante una imagen demasiado oscura, por ejemplo, el asistente puede identificar la configuración relacionada y explicar los pasos para corregirla. Por su parte, AI Concierge analiza los hábitos de visionado y propone contenidos, búsquedas o funciones de webOS 26 mediante tarjetas accesibles desde el botón de inteligencia artificial del mando.

Estas funciones se integran en la plataforma de seguridad LG Shield, que protege los datos y el software mediante siete tecnologías relacionadas con la autenticación, el almacenamiento y la transmisión de información, las actualizaciones y la detección de incidentes. El sistema fue reconocido en los CES 2026 Innovation Awards dentro de la categoría de ciberseguridad. LG señala asimismo que sus televisores dispondrán de hasta cinco años de actualizaciones gratuitas de webOS.

ThinQ Pro llega a Europa

IFA 2026 será también el escenario de la presentación europea de LG ThinQ Pro. Esta solución para control, supervisión y apoyo está dirigida a viviendas compartidas, instalaciones residenciales y espacios comerciales, donde permite gestionar dispositivos y servicios conectados.

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Con esta propuesta, LG amplía su concepto de hogar inteligente a entornos profesionales y comunitarios, mientras mantiene una arquitectura de seguridad común para los electrodomésticos, los televisores, los servicios y los datos vinculados al ecosistema.