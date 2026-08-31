Huawei presenta el reloj Watch D3 y una plataforma europea para investigar la salud

Huawei ha presentado este lunes el nuevo Watch D3 y ha anunciado el lanzamiento de Terve Research, una plataforma europea de investigación sanitaria, durante el Congreso de 2026 de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). La iniciativa está dirigida a instituciones académicas y médicas y permitirá desarrollar estudios de salud a gran escala con datos procedentes de dispositivos wearables.

La compañía también ha comunicado que en septiembre comenzarán dos proyectos de investigación centrados en el llamado «jet lag social» y en la relación entre ejercicio físico y salud cardiovascular.

Una plataforma para estudios sanitarios

Terve Research es una aplicación y plataforma en línea destinada a investigadores médicos y sanitarios. Su función es recopilar automáticamente datos de dispositivos wearables de Huawei conforme a la normativa vigente, las normas de privacidad y las buenas prácticas en el uso de información sanitaria.

La plataforma ofrecerá dos tipos de estudios. En los cerrados, los investigadores seleccionarán a los participantes y les proporcionarán los dispositivos necesarios. En los abiertos, los usuarios de wearables de Huawei que cumplan los requisitos podrán consultar los proyectos disponibles y participar voluntariamente a través de la aplicación.

Una vez inscritos, los participantes permitirán que la plataforma recopile de forma anónima los datos establecidos por los investigadores. Esta información quedará posteriormente a disposición de los equipos responsables para su análisis.

Terve Research está financiada por Huawei, aunque será gestionada y operada de forma independiente por Thryve, proveedor europeo de tecnología médica. La plataforma ha obtenido las certificaciones ISO 27001, sobre gestión de la seguridad de la información, e ISO 9001, relativa a la gestión de la calidad. Según la compañía, también cumple la normativa europea de protección de datos sanitarios recogida en el RGPD.

Dos estudios desde septiembre

El primer proyecto analizará el impacto del «jet lag social», las alteraciones en los horarios de sueño y vigilia, sobre la salud de los usuarios de dispositivos wearables en Europa. El estudio estará dirigido por el profesor Ramin Khatami, jefe del Servicio de Medicina del Sueño del Hospital Universitario de Zúrich y miembro fundador de la Red Europea de Narcolepsia.

La investigación tratará de identificar posibles relaciones entre los ciclos irregulares de sueño-vigilia y distintos indicadores de salud cardiovascular y metabólica.

El segundo estudio estará dirigido por el profesor Tomasz Guzik, presidente del Comité de Programas de la Sociedad Europea de Cardiología. Su objetivo será analizar la relación entre los patrones de actividad física y los factores de riesgo cardiovascular mediante la recopilación continua de datos relacionados con el ejercicio y la salud cardiovascular.

Monitorización de la presión arterial

El Watch D3 es el nuevo dispositivo de Huawei para el seguimiento de la presión arterial desde la muñeca. La compañía asegura que se trata del primer dispositivo del mundo capaz de medir la presión arterial durante el ejercicio de acuerdo con los estándares ISO.

El reloj permite registrar los valores de presión arterial antes y después de la actividad física y ofrece recomendaciones personalizadas sobre la intensidad del ejercicio. Huawei afirma que mantiene la precisión de las mediciones incluso cuando aumenta la frecuencia cardíaca.

El dispositivo cuenta con certificación CE como producto sanitario para distintos escenarios de uso. Entre ellos se incluyen la medición de la presión arterial en reposo, la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) y el seguimiento de los valores antes y después del ejercicio.

El Watch D3 también incorpora avisos relacionados con la altitud y los cambios bruscos de temperatura. Además, ampliará las funciones Health Glance y Health Insights con mejoras en el seguimiento del sueño y del bienestar emocional.

Lanzamiento mundial el 2 de septiembre

Huawei señala que su trabajo en monitorización digital de la salud se apoya en la colaboración con más de 160 instituciones sanitarias de todo el mundo y en una red de más de diez centros de investigación, incluidos tres laboratorios especializados en ciencias del deporte y la salud.

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El Huawei Watch D3 estará disponible a escala mundial a partir del 2 de septiembre de 2026. La compañía dará a conocer ese día más detalles sobre el precio, la disponibilidad y las especificaciones completas del dispositivo durante su acto oficial de presentación.