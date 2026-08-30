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AVANCES IFA 2026

Geekom presenta en IFA 2026 una solución de IA local distribuida y nueva generación de portátiles y mini PC

La compañía taiwanesa apuesta por la privacidad y la escalabilidad en inteligencia artificial sin servidores tradicionales

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Pilar Enériz

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La compañía Geekom acudirá a IFA 2026 de Berlín este mes de septiembre, donde presentará avances en IA local junto con una nueva generación de portátiles de alto rendimiento y mini PC.

IA local distribuida: cuatro mini PC A9 Mega conectados por USB4

La solución de IA local distribuida, basada en cuatro mini PC Geekom A9 Mega equipadas con el procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 y la tarjeta gráfica Radeon 8060S, encabeza la gama de productos de la marca que se dará a conocer en IFA. Conectados a través de USB4 como una plataforma distribuida, los cuatro sistemas pueden ejecutar DeepSeek V4 Flash de forma local, lo que lleva la IA más allá de una sola mini PC sin necesidad de un rack de servidores tradicional ni de un conmutador de alta velocidad específico.

Diseñada para empresas y usuarios profesionales, la solución permite ejecutar localmente grandes modelos de lenguaje, agentes de IA, asistentes de conocimiento privados, análisis de documentos y código, así como otras cargas de trabajo de IA. Los datos confidenciales permanecen bajo el control del usuario, mientras que la capacidad de cálculo puede ampliarse a medida que crecen las necesidades, lo que ofrece un enfoque práctico, privado y flexible para la implementación de la IA en la empresa.

GeekBook X16 Pro: portátil con rendimiento de gama alta

Otro de los productos más destacados será el GeekBook X16 Pro, que amplía los límites de lo que puede ofrecer un portátil fino y ligero. Equipado con el procesador AMD Ryzen AI 9 HX 470 y la tarjeta gráfica Radeon 890M, aporta alto rendimiento de CPU, gráficos e inteligencia artificial en un diseño de 16 pulgadas fabricado en aleación de magnesio. Desde aplicaciones de IA y exigentes tareas creativas hasta la multitarea y los videojuegos, el X16 Pro destaca por un rendimiento de gama alta sin suponer una carga para los usuarios. Su pantalla de 16 pulgadas y su batería de 77 Wh logran el equilibrio entre una experiencia visual envolvente, la productividad y la movilidad.

Mini PC IT13 Mega y A5 2027 Edition: productividad compacta

Se presentará el Mini PC IT13 Mega, equipado con el procesador Intel Core Ultra X7 358H. Al combinar el rendimiento de una CPU de 16 núcleos, la tarjeta gráfica Intel Arc B390 y la aceleración NPU dedicada, lo que ofrece potentes capacidades informáticas, gráficas y de inteligencia para aplicaciones de IA locales, tareas creativas y productividad, todo ello en un tamaño mucho más reducido que el de un ordenador de sobremesa tradicional tipo torre.

También se une a la gama de mini PC el modelo A5 2027 Edition, equipado con el procesador AMD Ryzen 7 7730U de 8 núcleos y diseñado para ofrecer una productividad fiable.

Nueva configuración A9 Mega con SSD Phison para IA

Completa la gama centrada en la IA una nueva configuración A9 Mega, equipada con el procesador AMD Ryzen AI Max+ 388 y un SSD Phison para IA. En una plataforma de memoria unificada de 64 GB, es capaz de admitir de forma fiable modelos de IA de 70.000 millones de parámetros e incluso mayores, lo que ofrece una solución rentable para implementar localmente grandes modelos de lenguaje.

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IFA 2026 se celebra del 4 al 8 de septiembre en Berlín. Geekom está en el pabellón 6.2, stand 119.

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