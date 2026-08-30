Apple confirma evento el 9 de septiembre: el iPhone 18 Pro, el primer plegable y una nueva era bajo Ternus

Apple ha puesto fecha oficial a su gran cita de otoño: el miércoles 9 de septiembre de 2026, a las 10:00 h en California (19:00 h en España), la compañía celebrará en el Steve Jobs Theater de Apple Park un evento titulado “Surprise and shine” (“Sorprende y brilla”) en el que, según filtraciones consolidadas en prensa especializada, presentará los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, su primer smartphone plegable —provisionalmente llamado iPhone Ultra— y varias novedades en wearables y hogar inteligente.

El relevo de Tim Cook marca el tono del evento

Este será el primer gran lanzamiento bajo la nueva etapa directiva de Apple. Tim Cook deja la CEO el 1 de septiembre para convertirse en presidente ejecutivo, mientras John Ternus asume el mando como nuevo CEO, en un relevo que marca el fin de una era y el inicio de otra en la compañía de Cupertino.

El lema de la invitación —“Sorprende y brilla”— y la imagen de un logo iluminado han alimentado las especulaciones sobre un anuncio de alto impacto, en línea con lo que varios medios describen como una de las renovaciones más importantes del catálogo de Apple en años.

iPhone 18 Pro y 18 Pro Max: los nuevos buques insignia

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max serán los protagonistas de la gama móvil este año, mientras el iPhone 18 estándar —y posiblemente el iPhone 18e y el iPhone Air 2— no se presentarán en septiembre y su lanzamiento se ha movido a primavera de 2027, según coinciden varias fuentes especializadas.

Pantallas más grandes y siempre fluidas

Se espera que ambos modelos lleguen con pantallas OLED LTPO de 6,3 pulgadas en el caso del Pro y 6,9 pulgadas en el Pro Max, ambas con tasa de refresco de 120 Hz y un diseño que mantiene la línea de los últimos años pero con ajustes en materiales y acabados.

El chip A20 Pro pone el foco en la IA

En el corazón de los nuevos dispositivos latirá el chip A20 Pro, con mejoras de eficiencia y rendimiento enfocadas a tareas de inteligencia artificial y fotografía computacional, un área en la que Apple ha puesto especial énfasis en sus últimos ciclos de producto.

Cámaras renovadas y apertura variable en el Max

La cámara será otro de los grandes campos de batalla. Las filtraciones apuntan a una nueva configuración de sensores y, en el caso del 18 Pro Max, a la incorporación de una apertura variable que podría marcar un salto en versatilidad fotográfica, especialmente en situaciones de baja luz y en la gestión del desenfoque.

Más batería para aguantar todo el día

En cuanto a la batería, el 18 Pro Max podría llegar con una capacidad de entre 5.100 y 5.200 mAh, ligeramente superior a la del 17 Pro Max, lo que se traduciría en una autonomía reforzada para un dispositivo que se perfila como el más exigente de la gama.

Nuevos colores y precios al alza

Los nuevos iPhone también traerían colores renovados, entre los que se han mencionado tonos azules y rojos junto a los clásicos negro, blanco y titanio, en una apuesta por refrescar la imagen de la serie Pro sin alejarse de su identidad sobria. En Europa, los analistas sitúan al 18 Pro en torno a 1.459 euros y al 18 Pro Max cerca de 1.599 euros, con posibles ajustes según configuración y mercado, en línea con la tendencia alcista de precios de los últimos años.

Apple en el mercado de los plegables

El producto que podría convertir esta keynote en histórica es el anuncio del primer teléfono plegable de Apple, al que los rumores se refieren como iPhone Ultra, aunque también se ha hablado de “iPhone Fold” como posible nombre comercial. No hay seguridad de que este terminal llegue por fin al mercado en breve.

Su llegada supondría la entrada formal de Apple en el segmento premium de plegables, compitiendo directamente con otros fabricantes asiáticos que ya han consolidado esta categoría.

Diseño tipo libro orientado a la productividad

Se espera un diseño tipo libro, similar al Samsung Galaxy Z Fold 8, orientado a productividad y consumo de contenido, con una pantalla exterior de alrededor de 5,5 pulgadas y una pantalla interior de aproximadamente 7,8 pulgadas.

Bisagra avanzada y mínima “arruga” visible

Las filtraciones hablan de un sistema de bisagra avanzado y una superficie que minimiza la “arruga” visible, un aspecto clave para que la experiencia de uso se acerque a la de un smartphone tradicional cuando está cerrado y a la de una pequeña tablet cuando está abierto

Touch ID en duda y precio de ultra premium

Algunos informes sugieren la incorporación de Touch ID en lugar de Face ID, aunque esto no está confirmado oficialmente y podría depender de la solución final que Apple adopte para integrar sensores en un dispositivo con pantalla flexible. En cualquier caso, el iPhone Ultra se perfila como el modelo más avanzado y caro de la familia iPhone, con un rango estimado de entre 2.200 y 2.500 dólares en Estados Unidos, lo que lo situaría en un segmento ultra premium reservado a usuarios dispuestos a pagar por lo último en innovación.

Las filtraciones no son unánimes sobre su presencia en septiembre

Aunque el iPhone Ultra es el gran rumor de este evento, no todas las fuentes coinciden en que vaya a presentarse el 9 de septiembre. Algunos medios especializados apuntan que Apple podría estar afinando detalles de producción o de software y optar por anunciarlo más adelante, incluso en 2027, para asegurar una llegada a tiendas sin sobresaltos.

Estrategia de sorpresa frente a calendario consolidado

Apple tiene historial de usar sus keynotes para guardar sorpresas de último minuto o, al contrario, para dejar ciertos productos “en la recámara” y lanzarlos con comunicados de prensa o en eventos más pequeños. En este contexto, el plegable podría funcionar como elemento de expectativa máxima: todo el mundo espera verlo, pero nada garantiza que aparezca en el escenario del Steve Jobs Theater.

Si el iPhone Ultra no se presenta en septiembre, el foco quedaría totalmente en los iPhone 18 Pro y Pro Max como cabeza de cartel, mientras el plegable pasaría a ser el gran pendiente de la compañía para los próximos meses. Eso no invalida las filtraciones, pero sí invita a leerlas con prudencia y a no dar por hecho que el 9 de septiembre será el día del debut oficial del primer plegable de Apple.

Apple Watch Series 12 y Ultra 4, con más sensores de salud

Además del iPhone, Apple podría aprovechar el evento para actualizar su catálogo de wearables y dispositivos para el hogar, reforzando un ecosistema que cada vez tiene más peso en la estrategia de la compañía. Se dan por seguros el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, que mantendrían el diseño actual pero incorporarían nuevos sensores de salud, con especial atención a la medición de presión arterial en el caso del Series 12.

AirPods 5 con nuevo chip y posible vuelta de la cancelación activa

En audio, los AirPods 5 aparecen en las filtraciones más recientes con un nuevo chip H3 y la vuelta de una versión con cancelación activa de ruido, en un intento de recuperar terreno en un mercado cada vez más disputado.

Un posible “HomePod con pantalla” para el salón

También se ha hablado de unos AirPods con cámara integrada, orientados a reconocer el entorno del usuario, aunque su presencia en septiembre no está asegurada y podrían reservarse para un anuncio posterior. En el ámbito del hogar inteligente, entre los productos que podrían acompañar a los iPhone figuran un nuevo Apple TV 4K con chip mejorado, un HomePod mini actualizado y un parlante inteligente con pantalla integrada, a veces llamado “HomePad” u “HomePod Touch”, que reforzaría la apuesta de Apple por tener una presencia más visible en el salón y la cocina.

Estos movimientos encajan con la estrategia de Apple de reforzar su ecosistema de hogar inteligente y servicios, especialmente en un contexto de mayor competencia con asistentes basados en modelos de lenguaje.

Fechas clave: reservas y llegada a tiendas

Si Apple mantiene su patrón habitual, las reservas de los nuevos dispositivos podrían abrir el sábado 12 de septiembre, una fecha excepcional motivada porque el viernes posterior al evento (11-S) es una jornada que se evita tradicionalmente para lanzamientos.

La llegada a tiendas se prevé para el viernes 18 de septiembre, tanto para los iPhone 18 Pro y Pro Max como, potencialmente, para el iPhone Ultra si forma parte del anuncio.

Qué no se verá (al menos en septiembre)

El iPhone 18 “normal” se queda fuera de la keynote

Para evitar confusiones, conviene dejar claro qué no se espera en este evento, según el consenso de filtraciones. El iPhone 18 estándar —la versión “base” de la serie 18— no formará parte de la keynote de septiembre, al igual que el iPhone 18e y el iPhone Air 2, que se moverían a 2027.

Tampoco se espera ver un iPad Pro con chip M7, que no formaría parte de la cita de septiembre.

Cómo seguir el evento

El evento se celebrará en el Steve Jobs Theater, en Apple Park (Cupertino), con asistencia de prensa e invitados, y será transmitido en directo a través de la web oficial de Apple, el canal de YouTube de la compañía y la app de Apple TV.

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En España, la cita comenzará a las 19:00 h del 9 de septiembre, en una tarde que muchos seguidores de la tecnología ya han marcado en el calendario como el debut oficial de la nueva era de Apple.