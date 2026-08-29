Turtle Beach presenta el teclado mecánico Vulcan II XP de tamaño completo

Turtle Beach Corporation ha presentado el Vulcan II XP, un teclado mecánico gaming RGB de tamaño completo desarrollado a partir del galardonado diseño de perfil bajo Vulcan. El dispositivo combina interruptores mecánicos TITAN HS intercambiables en caliente, una acústica de escritura mejorada y una construcción de alta calidad para ofrecer rendimiento, personalización y comodidad excepcionales.

Interruptores mecánicos TITAN HS con compatibilidad hot-swap

En el corazón del Vulcan II XP se encuentran los interruptores mecánicos TITAN HS de Turtle Beach, diseñados para ofrecer pulsaciones suaves y consistentes con estabilidad excepcional y gran durabilidad a largo plazo. Son compatibles tanto con interruptores mecánicos intercambiables en caliente de 3 pines como de 5 pines, lo que permite experimentar con nuevos tipos de interruptores, sustituir los desgastados o ajustar la sensación de escritura sin necesidad de soldar.

El teclado está disponible con interruptores lineales o táctiles, ambos probados para soportar hasta 50 millones de pulsaciones. Los TITAN HS Red Linear ofrecen pulsaciones suaves y con poca fricción, con resistencia mínima para rendimiento rápido en juegos competitivos, mientras que los TITAN HS Brown Tactile proporcionan un ligero relieve táctil que ofrece respuesta precisa y perceptible sin sacrificar velocidad.

Acústica refinada y construcción premium

Cada pulsación se ve mejorada gracias a los interruptores y estabilizadores prelubricados de fábrica, que trabajan junto con una espuma integrada de amortiguación acústica para reducir ruidos y vibraciones no deseados. El resultado es una experiencia de escritura más suave, silenciosa y satisfactoria, tanto durante el uso diario como en plena partida.

El diseño incorpora una resistente placa superior de aluminio cepillado, una vibrante iluminación RGB AIMO por tecla con compatibilidad con Windows Dynamic Lighting, un cable USB-C desmontable en el lateral izquierdo para gestión de cables más ordenada, un reposamuñecas blando y desmontable y controles multimedia dedicados.

Tecnologías orientadas al rendimiento competitivo

Cuando la competición se intensifica, el Vulcan II XP está preparado para seguir el ritmo. La función Full N-Key Rollover (NKRO) y la tecnología anti-ghosting garantizan que cada pulsación se registre con precisión. La tecnología ReacTap SOCD prioriza la última entrada direccional para conseguir un counter-strafing más rápido y movimiento más preciso y reactivo.

La tecnología EASY-SHIFT [+] amplía las funciones de cada tecla con funciones secundarias, macros y atajos personalizables, mientras que el Modo Juego activa ReacTap y bloquea la tecla Windows para evitar interrupciones accidentales durante las partidas.

Personalización con software Swarm II

El software de escritorio Swarm II de Turtle Beach permite a los jugadores personalizar la iluminación RGB, reasignar teclas, crear macros y gestionar hasta cinco perfiles almacenados en el propio teclado. Su amplia compatibilidad con la mayoría de los juegos de teclas (keycaps) de terceros con vástago en forma de cruz ofrece aún más posibilidades para personalizar el aspecto y la sensación del teclado.

Una rueda multimedia multifunción dedicada permite controlar rápidamente el volumen, silenciar el audio con solo pulsarla y utilizar Windows Wheel para disfrutar de una navegación intuitiva y controlar los flujos de trabajo creativos en aplicaciones de Windows compatibles.

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Disponibilidad y precio

El teclado gaming Turtle Beach Vulcan II XP está disponible para reserva anticipada en la web de Turtle Beach y en distribuidores participantes, con un PVP recomendado de unos 130 euros. Su lanzamiento está previsto para el 25 de octubre de 2026.