TCL lleva a IFA 2026 su visión del hogar del futuro con IA, pantallas y electrodomésticos conectados

TCL acudirá a IFA 2026, que se celebrará en Berlín del 4 al 8 de septiembre, con una propuesta centrada en cómo la inteligencia artificial puede integrarse en las rutinas cotidianas del hogar. La compañía contará con un espacio propio en Messe Berlin, en el Hall 21A, donde presentará su visión sobre el futuro de la tecnología de consumo bajo el concepto “AI Inspired Life”.

Inspiration Habitat: un recorrido por el hogar impulsado por la IA

El núcleo de la presencia de TCL en IFA será Inspiration Habitat, un espacio inmersivo diseñado para mostrar diferentes escenarios domésticos y cómo la IA puede influir en la manera en que las personas ven, viven y se conectan dentro y fuera de casa. En este entorno se reunirá el ecosistema visual de la marca, desde pantallas de pequeño y gran formato hasta televisores flagship con tecnología SQD-Mini LED, junto a dispositivos móviles NXTPAPER y las últimas gafas inteligentes RayNeo.

Además de las pantallas, TCL ampliará la experiencia a nuevos aires acondicionados y lavadoras, con el objetivo de mostrar cómo la inteligencia aplicada al hogar puede hacer las rutinas más sencillas y eficientes.

TCL NXTHOME debuta con “Seasonal Resonance”

Una de las principales novedades en Berlín será el debut global de la nueva versión de TCL NXTHOME, que presenta el concepto “Seasonal Resonance” a través de un recorrido por las distintas estancias de una vivienda. Inspirada en la evolución de las estaciones y en la filosofía Inspire Nature Aesthetics, la propuesta combina colores, ambientes y patrones que cambian a través de televisores, pantallas inteligentes, electrodomésticos, interiores y mobiliario. El objetivo es mostrar una integración más natural entre tecnología y diseño, donde los dispositivos formen parte de un mismo ecosistema y no sean elementos aislados.

Paneles y sesiones sobre el futuro de las pantallas y el hogar inteligente

Dentro del programa TCL IFA 2026 Innovation Discovery, el 3 de septiembre se celebrará un panel específico sobre tecnología de pantallas insignia, que profundizará en cómo los nuevos hábitos de consumo, la creación de contenidos y la innovación en pantallas están definiendo el futuro de las experiencias visuales. En paralelo, TCL participará el 6 de septiembre en una sesión de IFA dedicada a la evolución del hogar inteligente, junto a WGSN, para explorar cómo la inteligencia artificial, el diseño emocional y la llamada inteligencia sensorial impulsan espacios domésticos más intuitivos y centrados en las personas.

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Deporte y conexión global en el stand de TCL

La exposición también pondrá de relieve el compromiso de TCL con el deporte a escala mundial. Con la Copa Mundial Femenina de Baloncesto FIBA 2026 celebrándose en Berlín durante la semana de IFA, los visitantes podrán disfrutar de una celebración especial del deporte en el stand de la compañía, que incluirá una fan zone y experiencias interactivas de baloncesto dentro del Inspiration Habitat.