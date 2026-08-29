Ottocast desvela en la IFA 2026 la próxima era de soluciones inteligentes para el mercado posventa del automóvil

Ottocast, compañía especializada en soluciones inteligentes de conectividad y entretenimiento para el automóvil, participará en la IFA 2026, que se celebrará en Berlín del 4 al 8 de septiembre, para presentar sus últimas innovaciones para el vehículo conectado. Bajo el concepto “Beyond Connectivity: More Possibilities for Every Car” —“Más allá de la conectividad: más posibilidades para cada vehículo”—, la compañía mostrará cómo sus soluciones permiten incorporar nuevas funciones de conectividad, entretenimiento, interacción y seguridad en vehículos que ya están en circulación, sin necesidad de sustituir la pantalla o el sistema multimedia instalado de fábrica.

De la conectividad a la seguridad

Ottocast inició su trayectoria desarrollando soluciones plug-and-play para convertir conexiones CarPlay y Android Auto por cable en conexiones inalámbricas. A partir de esta experiencia, la compañía ha ampliado su propuesta hacia un ecosistema que integra conectividad, entretenimiento, pantallas inteligentes, interacción y monitorización. La nueva línea Ottosafe responde a la evolución del mercado posventa del automóvil, que está pasando de ofrecer dispositivos independientes a desarrollar soluciones más integradas y capaces de responder a diferentes necesidades durante el viaje. En la IFA 2026, Ottocast presentará tres productos destacados dentro de esta categoría.

Ottosafe Cam: CarPlay inalámbrico y grabación en un único dispositivo

Ottosafe Cam combina CarPlay inalámbrico con una cámara de grabación integrada en un único dispositivo, convirtiéndose en la primera solución de este tipo dentro del mercado posventa del automóvil. Al integrar la funcionalidad de una dashcam directamente en la pantalla del sistema multimedia del vehículo, los usuarios pueden acceder a las grabaciones sin necesidad de utilizar dispositivos o pantallas adicionales. En caso de accidente, las imágenes pueden visualizarse directamente desde la pantalla del coche, ofreciendo una experiencia más rápida e intuitiva. Además, Ottosafe Cam también puede utilizarse como cámara de viaje, permitiendo capturar y conservar los mejores momentos durante los desplazamientos.

Ottosafe Knob: control físico para CarPlay

Ottosafe Knob es un controlador físico diseñado para productos Ottocast compatibles con CarPlay inalámbrico. El uso frecuente de la pantalla táctil durante la conducción puede aumentar las distracciones y afectar a la seguridad al volante. Ottosafe Knob responde a este reto mediante un controlador físico que permite una interacción más intuitiva con las funciones del vehículo, ayudando al conductor a mantener la atención en la carretera y reduciendo los riesgos asociados al uso de la pantalla táctil. Mediante un sistema giratorio y de pulsación, permite navegar por los menús, seleccionar aplicaciones, gestionar la música, responder llamadas o regresar a la navegación. Su objetivo es reducir la dependencia de la pantalla táctil y facilitar una interacción más natural con las funciones habituales de CarPlay.

Cabin Care: monitorización del bebé desde la pantalla del vehículo

Ottocast también presentará Cabin Care, una solución que combina conectividad inalámbrica mediante CarPlay y Android Auto con un sistema de monitorización para bebés dentro del automóvil. El dispositivo permite visualizar en tiempo real los asientos traseros desde la pantalla central del vehículo, mientras mantiene el acceso a las funciones habituales de navegación y entretenimiento, ayudando a comprobar cómo se encuentra el bebé sin tener que girarse repetidamente. Cabin Care ofrece monitorización en alta definición y funciones de pantalla dividida y Picture-in-Picture, que permiten consultar la cámara junto con otras aplicaciones compatibles. El producto recibió reconocimientos Editor's Choice durante el CES 2026 por parte de medios tecnológicos internacionales.

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Ecosistema para actualizar las funciones del automóvil

Además de Ottosafe, la compañía mostrará en la IFA las diferentes categorías que forman parte de su ecosistema: Otto Wireless, con adaptadores para convertir CarPlay y Android Auto por cable en conexiones inalámbricas; Otto Plus, con soluciones de conectividad avanzada, acceso a aplicaciones y entretenimiento; Otto Screen, con pantallas inteligentes para vehículos sin sistema multimedia integrado; y Otto Safe, con productos de monitorización, control y asistencia. La propuesta de Ottocast se articula alrededor de cuatro pilares: conectar, entretener, interactuar y proteger. El objetivo es ampliar las posibilidades de los vehículos existentes mediante soluciones fáciles de instalar e integradas con los sistemas originales del automóvil. En el caso de las funciones de entretenimiento, Ottocast recomienda utilizarlas únicamente cuando el vehículo esté estacionado, durante paradas de carga, tiempos de espera, descansos en carretera o como entretenimiento para los pasajeros.