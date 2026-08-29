Eversolo conquista dos Premios EISA 2026-2027 con el DAC-Z10 y el T8

Eversolo vuelve a situarse entre las marcas destacadas del audio de alta fidelidad internacional. La firma ha conseguido dos reconocimientos en los Premios EISA 2026-2027: el Eversolo DAC-Z10, premiado como mejor DAC, y el Eversolo T8, elegido como mejor Digital Player.

Este doble reconocimiento pone el foco en dos de las propuestas más avanzadas de Eversolo para la reproducción digital y supone un nuevo respaldo a la evolución tecnológica que la marca ha experimentado durante los últimos años.

Dos premios que consolidan la evolución de la firma

Los Premios EISA son uno de los reconocimientos más relevantes dentro de la industria de la electrónica de consumo. EISA reúne actualmente a 54 publicaciones, webs y comentaristas especializados de 27 países, cuyos expertos evalúan durante el año los productos candidatos dentro de diferentes categorías.

Para Eversolo, los premios obtenidos por el DAC-Z10 y el T8 dan continuidad a los reconocimientos recibidos en la edición 2025-2026, cuando el DMP-A10 y el Eversolo Play también fueron distinguidos. La presencia de nuevos equipos entre los ganadores de la última edición refuerza la trayectoria de una marca que ha ganado espacio dentro del mercado Hi-Fi internacional.

Eversolo DAC-Z10: reconocido como mejor DAC

El Eversolo DAC-Z10 representa una de las propuestas más ambiciosas de la marca para quienes buscan una conversión digital-analógica precisa dentro de un sistema de alta fidelidad.

Una de sus claves está en la arquitectura Fully Isolated Architecture (FIA), desarrollada para reducir las interferencias entre los distintos bloques del dispositivo. A esto se suma una configuración con módulos AK4191 + AK4499 independientes para cada canal y el sistema de reloj Eversolo Precision Core, orientado a mantener una sincronización precisa de la señal.

Admite reproducción de hasta DSD512 y PCM 768 kHz/32 bits, combinando estas capacidades con una arquitectura diseñada para preservar la integridad de la señal desde la entrada hasta la salida.

Eversolo T8: una fuente digital especializada para sistemas Hi-Fi

El segundo protagonista de los Premios EISA 2026-2027 es el T8, un transporte de streaming desarrollado para asumir el papel de fuente digital dentro de un sistema de audio de alto nivel.

Su diseño incorpora una fuente de alimentación lineal de bajo ruido y un sistema de reloj de precisión de grado femtosegundo. También ofrece diferentes salidas digitales aisladas, entre ellas USB Audio, coaxial, óptica, AES/EBU e IIS, lo que facilita su integración con DAC externos y distintas configuraciones Hi-Fi.

El T8 permite gestionar tanto bibliotecas musicales locales como servicios de streaming y es compatible con plataformas y tecnologías como TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Roon Ready, TIDAL Connect y Qobuz Connect. Todo ello desde una interfaz apoyada en una pantalla táctil de 6 pulgadas.

Presencia en el Hi-Fi de alta gama

Los reconocimientos al DAC-Z10 y al T8 muestran dos vertientes complementarias del desarrollo de Eversolo. Mientras el T8 está pensado para gestionar y entregar la fuente digital, el DAC-Z10 se concentra en la conversión y el tratamiento de esa señal antes de llegar al resto del sistema.

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Los productos de Eversolo están disponibles en España a través de Zocity S.L., distribuidor oficial de la marca.