Tala estrena la lámpara conectada Wake, diseñada por Thomas Heatherwick

La marca británica Tala ha llevado al mercado la lámpara de mesa conectada Wake, un dispositivo inteligente pensado para acompañar los rituales de sueño y despertar con luz y sonido. Diseñada en colaboración con el estudio de Thomas Heatherwick, combina materiales naturales —cerámica esmaltada a mano y vidrio prensado— con secuencias programables de luz y paisajes sonoros para crear una atmósfera relajante por la noche y un despertar suave por la mañana.

Diseño orgánico y control táctil

La Wake presenta una silueta orgánica de 16 cm de diámetro y 24 cm de altura, con acabado blanco “Pebble” que le da un aire discreto y escultórico. El cuerpo de cerámica y la pantalla de vidrio blanco difunden luz homogénea de 360 grados, adecuada tanto para uso decorativo como funcional.

El control se hace de manera intuitiva: girando la base se ajusta la intensidad lumínica y, al pulsar, se activan secuencias de “wind-down” (relajación nocturna) o “wake-up” (despertar gradual). Este sistema táctil evita tener que recurrir al móvil para operaciones cotidianas, aunque también se puede configurar todo desde la aplicación Tala para rutinas personalizadas.

Luz circadiana y sonido integrado

La lámpara incorpora una fuente LED regulable de 15 W con un flujo de 700 lúmenes y una temperatura de color ajustable entre 1.800 y 3.100 K (algunas fichas técnicas indican 2.000–3.000 K), con un índice de rendimiento cromático muy alto (IRC/CRI entre 97 y 98). Esto permite pasar de tonos muy cálidos y tenues a luces más claras y neutras, imitando el ciclo natural del sol para favorecer el ritmo circadiano.

Además de la luz, la Wake incluye cuatro sonidos de despertador y siete sonidos para dormir, entre los que hay ruido blanco y grabaciones inspiradas en la naturaleza. El usuario puede programar duraciones de 5 a 90 minutos para las secuencias de despertar y relajación, y hasta 60 minutos para los sonidos nocturnos.

Conectividad e integración con el hogar inteligente

Una vez conectada, la Wake se puede controlar desde cualquier lugar con la app Tala, que permite ajustar horarios, intensidades y sonidos. El dispositivo es compatible con Google Home y Amazon Alexa, de modo que se puede encender, apagar o regular con comandos de voz e integrarlo en escenas domóticas más amplias.

Esta conectividad abre la puerta a usar la lámpara como parte de un ecosistema de luz inteligente en el hogar, pero el diseño apuesta por una experiencia sencilla: configurar la rutina una vez y dejar el teléfono fuera de la habitación.

Disponibilidad y precio

En Nedgis, la Wake se comercializa a un precio de 305 euros.

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Bienestar digital

Más allá de la estética, la Wake se inscribe en una tendencia creciente de productos que buscan contrarrestar el exceso de exposición a pantallas antes de dormir. Al sustituir la alarma del móvil por una simulación de amanecer con luz y sonido, la lámpara pretende ayudar a regular los patrones de sueño y a reducir la dependencia del teléfono en la habitación.