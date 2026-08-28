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Tala estrena la lámpara conectada Wake, diseñada por Thomas Heatherwick

La pieza de cerámica y vidrio blanco simula amaneceres y atardeceres para mejorar el descanso y se integra con Google Home y Alexa

Wake de studio Tala

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Pilar Enériz

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Ciutadella
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La marca británica Tala ha llevado al mercado la lámpara de mesa conectada Wake, un dispositivo inteligente pensado para acompañar los rituales de sueño y despertar con luz y sonido. Diseñada en colaboración con el estudio de Thomas Heatherwick, combina materiales naturales —cerámica esmaltada a mano y vidrio prensado— con secuencias programables de luz y paisajes sonoros para crear una atmósfera relajante por la noche y un despertar suave por la mañana.

Diseño orgánico y control táctil

La Wake presenta una silueta orgánica de 16 cm de diámetro y 24 cm de altura, con acabado blanco “Pebble” que le da un aire discreto y escultórico. El cuerpo de cerámica y la pantalla de vidrio blanco difunden luz homogénea de 360 grados, adecuada tanto para uso decorativo como funcional.

El control se hace de manera intuitiva: girando la base se ajusta la intensidad lumínica y, al pulsar, se activan secuencias de “wind-down” (relajación nocturna) o “wake-up” (despertar gradual). Este sistema táctil evita tener que recurrir al móvil para operaciones cotidianas, aunque también se puede configurar todo desde la aplicación Tala para rutinas personalizadas.

Luz circadiana y sonido integrado

La lámpara incorpora una fuente LED regulable de 15 W con un flujo de 700 lúmenes y una temperatura de color ajustable entre 1.800 y 3.100 K (algunas fichas técnicas indican 2.000–3.000 K), con un índice de rendimiento cromático muy alto (IRC/CRI entre 97 y 98). Esto permite pasar de tonos muy cálidos y tenues a luces más claras y neutras, imitando el ciclo natural del sol para favorecer el ritmo circadiano.

Además de la luz, la Wake incluye cuatro sonidos de despertador y siete sonidos para dormir, entre los que hay ruido blanco y grabaciones inspiradas en la naturaleza. El usuario puede programar duraciones de 5 a 90 minutos para las secuencias de despertar y relajación, y hasta 60 minutos para los sonidos nocturnos.

Conectividad e integración con el hogar inteligente

Una vez conectada, la Wake se puede controlar desde cualquier lugar con la app Tala, que permite ajustar horarios, intensidades y sonidos. El dispositivo es compatible con Google Home y Amazon Alexa, de modo que se puede encender, apagar o regular con comandos de voz e integrarlo en escenas domóticas más amplias.

Esta conectividad abre la puerta a usar la lámpara como parte de un ecosistema de luz inteligente en el hogar, pero el diseño apuesta por una experiencia sencilla: configurar la rutina una vez y dejar el teléfono fuera de la habitación.

Disponibilidad y precio

En Nedgis, la Wake se comercializa a un precio de 305 euros.

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Más allá de la estética, la Wake se inscribe en una tendencia creciente de productos que buscan contrarrestar el exceso de exposición a pantallas antes de dormir. Al sustituir la alarma del móvil por una simulación de amanecer con luz y sonido, la lámpara pretende ayudar a regular los patrones de sueño y a reducir la dependencia del teléfono en la habitación.

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