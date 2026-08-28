NOVEDADES PARA SEPTIEMBRE
Sony sube el brillo y el volumen al Xperia 10 VIII
El nuevo modelo mejora la visibilidad en exteriores y el sonido, y añade un acceso rápido a apps de fidelización
Sony ha presentado el Xperia 10 VIII, un smartphone de la serie 10 orientado a facilitar el uso cotidiano. El dispositivo destaca por una pantalla más brillante, altavoces estéreo mejorados y un menú de acceso rápido a aplicaciones de pago y recompensas.
Pantalla y sonido: más brillo y volumen
La pantalla del Xperia 10 VIII es aproximadamente un 50% más brillante que la del modelo anterior, lo que mejora la visibilidad en exteriores y en condiciones de mucha luz. Además, el terminal ajusta automáticamente los colores según la luminosidad ambiental para mantener una imagen nítida en diferentes entornos.
En cuanto al audio, Sony ha optimizado el sistema de altavoces estéreo frontales. El volumen general aumenta alrededor de un 15%, mientras que los graves son más de un 30% más potentes respecto a la generación previa. La compañía indica que esto permite disfrutar de vídeos y música con un sonido más claro y contundente.
Acceso rápido a pagos y programas de fidelización
Una de las novedades de software es el menú «Rewards & Pay», que se activa pulsando dos veces el botón de encendido. Este atajo permite abrir rápidamente aplicaciones de pago y programas de fidelización de tiendas, una función pensada para agilizar transacciones diarias, especialmente cuando se usa el móvil con una sola mano.
Batería para dos días y diseño ligero
Sony asegura que la batería del Xperia 10 VIII ofrece hasta dos días de uso y está diseñada para mantener el rendimiento incluso después de cuatro años. El dispositivo combina 8 GB de RAM con hasta 6 GB de RAM virtual, lo que, según la marca, facilita un cambio más rápido y fluido entre aplicaciones.
El diseño apuesta por un panel trasero con acabado translúcido y revestimiento mate, disponible en tres colores: Blanco Nieve, Gris Antracita y Lavanda. El terminal se presenta como ligero y con un acabado refinado para el uso diario.
Precio y disponibilidad
El Xperia 10 VIII llega a España con un precio de 599 euros. La disponibilidad está prevista a partir de mediados de septiembre de 2026, aunque Sony advierte de que fechas, ofertas de lanzamiento y disponibilidad pueden variar según el país y la región. También habrá una funda opcional con soporte integrado para colocar el móvil en vertical u horizontal.
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