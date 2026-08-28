Samsung lanza el Galaxy S26 FE, su primer móvil con One UI 9 y cámara mejorada

Samsung Electronics ha anunciado el Galaxy S26 FE, la incorporación más reciente a la familia Galaxy S26 y el primer dispositivo de la serie que estrena One UI 9. Aporta capacidades de cámara mejoradas y una Galaxy AI más consciente del contexto.

El dispositivo presenta un sistema mejorado de triple cámara trasera y un procesamiento de imagen avanzado para capturar y perfeccionar escenas estáticas y en movimiento. Entre las novedades destaca My FanCam, función debutada en los últimos plegables Galaxy y ahora disponible en este modelo: sigue automáticamente a una persona seleccionada y reajusta el encuadre del vídeo de forma inteligente, facilitando la creación de contenidos listos para redes sociales con menos edición manual.

Para vídeo, Super Steady con Horizontal Lock —una de las funciones favoritas de la serie S26— ayuda a grabar planos fluidos y nivelados en actividades en movimiento, viajes y escenas cotidianas. El dispositivo incorpora zoom óptico 3x para mayor versatilidad a distancia y una cámara frontal mejorada de 12 MP que permite incluir más elementos en cada encuadre, ideal para fotos de grupo. Nightography, sello distintivo de la serie Galaxy S, mantiene imágenes luminosas y nítidas en condiciones de poca luz, conservando detalles incluso en escenas exigentes.

Tras la captura, Photo Assist permite perfeccionar imágenes mediante instrucciones en lenguaje natural: desde transformar una escena diurna en nocturna hasta añadir elementos o restaurar partes que faltan, con revisión paso a paso y opción de corregir o deshacer cambios. Con Gemini Omni, los usuarios pueden crear y editar clips de vídeo a partir de fotos y vídeos almacenados en la Galería, convirtiéndolos en contenidos cuidados y listos para compartir.

IA contextual con One UI 9

Gracias a One UI 9, el Galaxy S26 FE integra experiencias intuitivas y contextuales de Galaxy AI que se adaptan a las rutinas del usuario para ayudarle a mantenerse informado y organizado. La versión actualizada de Now Brief, presentada con la serie Galaxy S25, ofrece tarjetas configurables con información como el tiempo o datos de bienestar; ahora, los usuarios también pueden crear sus propias tarjetas, haciendo que Now Brief resulte más relevante a lo largo del día.

Now Nudge amplía su compatibilidad a determinadas aplicaciones y notificaciones de terceros, mostrando sugerencias oportunas en más momentos del día para convertir la información en acciones y gestionar rutinas de forma más sencilla. Rodea para buscar con Google permite ahora buscar varios elementos de una misma imagen simultáneamente, facilitando la identificación de productos, lugares y objetos en un único paso.

Autonomía y pantalla

El S26 FE incorpora mejoras en prestaciones esenciales como batería y pantalla. Su batería de 4.900 mAh permite una elevada disponibilidad sin renunciar al diseño fino de la serie. Con un adaptador de 45 W, se puede alcanzar hasta un 69% de carga en aproximadamente 30 minutos.

La pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz ofrece una experiencia visual fluida y envolvente, con el brillo, la resolución y la nitidez necesarios para streaming, gaming, navegación y tareas creativas.

Disponibilidad y soporte a largo plazo

Una versión mejorada de Smart Switch simplifica la configuración y hace que el cambio a Galaxy resulte más sencillo: desde Android o iOS, los usuarios pueden escanear un código QR para transferir datos de forma inalámbrica —desde contraseñas y passkeys hasta historial de llamadas, ajustes de accesibilidad o datos de eSIM— sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

El dispositivo aporta hasta siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad. Samsung Care+ ofrece cobertura integral adaptada a las necesidades de los usuarios, y con One UI 9 el nuevo centro de ajustes de garantía y cuidado del dispositivo facilita la contratación, acceso y gestión de este servicio.

Como incentivo, se incluye una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro, que permite acceder a capacidades ampliadas de IA y 5 TB de almacenamiento en la nube.

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Galaxy S26 FE estará disponible a partir del 4 de septiembre en mercados seleccionados y en tres colores: Blueberry, Graphite y Pistachio.