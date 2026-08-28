Roborock lanza en nuestro mercado el Qrevo Edge 2 Flow Set, un robot de 8,98 cm y 35.000 Pa

Roborock presenta oficialmente en España el Qrevo Edge 2 Flow Set, nuevo robot aspirador de alta gama, disponible en la web oficial de la marca y en comercio online. El dispositivo combina un perfil muy delgado de 8,98 cm con una potencia de succión HyperForce de 35.000 Pa, orientado a hogares con mascotas y superficies variadas.

Potencia de succión y sistema anti-enredos

El Qrevo Edge 2 Flow Set integra un Sistema Dual Anti-Enredos que asocia el cepillo principal DuoDivide con dos cepillos laterales elevables en forma de arco, con el objetivo de reducir al mínimo los atascos de pelo y alcanzar una tasa de enredos del 0%. En suelos duros, la marca destaca su capacidad para eliminar pelo de mascota gracias a los 35.000 Pa de succión.

Fregado presurizado SpiraFlow 2.0

Para el fregado, el modelo incorpora el Sistema Presurizado SpiraFlow 2.0, con 16 puntos de hidratación, una presión descendente 2,5 veces superior y una rotación de hasta 240 RPM. Según Roborock, esta configuración permite eliminar hasta el 99,99% de las bacterias y lograr una limpieza uniforme y sin marcas en diferentes superficies.

Perfil delgado y navegación bajo muebles

El robot alcanza una altura de únicamente 8,98 cm y utiliza el sistema de navegación RetractSense, con tecnología LiDAR retráctil, para desplazarse por debajo de muebles con una altura libre de 9,2 cm. Su mopa de rodillo adaptable a los bordes puede extenderse hasta 44 mm para llegar a zonas próximas a paredes y muebles, mientras que un cepillo lateral reversible facilita la limpieza de esquinas y rincones.

Cuidado de alfombras y base con mantenimiento automático

El sistema Roller Shield separa zonas húmedas y secas para evitar que la humedad entre en contacto con las alfombras; además, la mopa puede elevarse automáticamente hasta 15 mm al detectar este tipo de superficies. La base multifuncional lava las mopas con agua caliente de hasta 75°C y las seca con aire caliente a 63°C, y ofrece vaciado automático del depósito de polvo con hasta 65 días de autonomía. Incorpora también detección inteligente de suciedad para ajustar la duración del lavado y repetir el fregado en zonas que requieren más profundidad.

Navegación con IA y funciones para mascotas

El dispositivo integra Reactive AI, capaz de identificar y esquivar más de 280 tipos de obstáculos, y cuenta con funcionalidades específicas para mascotas que permiten videollamadas, capturas de fotografías mediante Pet Snaps y localización de animales en el hogar. El robot puede pausar automáticamente sus cepillos para evitar asustarlos durante la limpieza.

La gestión de rutinas se apoya en SmartPlan 3.0, y el control por voz se realiza mediante el asistente integrado “Hello Rocky”, usable incluso sin Wi‑Fi; es compatible con Matter, Alexa, Apple Siri y Google Home.

Noticias relacionadas

Disponibilidad y contenido del pack

El Roborock Qrevo Edge 2 Flow Set se vende a 899 euros e incluye dos bolsas para el polvo y un par de cepillos laterales.