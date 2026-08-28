Plaud estrena auriculares con IA que graban conversaciones y ejecutan tareas sin necesidad del móvil

Plaud ha presentado el Plaud One Explorer Edition, unos auriculares inalámbricos diseñados para capturar conversaciones en directo, comprender su contexto y generar acciones automáticas en herramientas de trabajo sin depender del teléfono móvil. El dispositivo, que funciona de forma independiente gracias a una eSIM integrada con conectividad 4G LTE, está disponible en reserva a un precio de 249,90 euros en mercados seleccionados.

Un dispositivo pensado para el trabajo real

Según explica la compañía, gran parte del trabajo más valioso se produce en conversaciones: decisiones en llamadas, ideas en reuniones o compromisos acordados entre encuentros. Sin embargo, ese contenido rara vez se registra en el momento y, cuando se hace, suele ser de forma incompleta. Plaud One busca resolver ese vacío capturando audio de llamadas, videollamadas (Google Meet y Zoom), reuniones presenciales y notas de voz, para transcribirlo y resumirlo automáticamente.

El sistema no solo graba: crea un contexto actualizado que permite conectar decisiones entre reuniones, preparar seguimientos, generar informes y ejecutar tareas a través de aplicaciones conectadas. En el centro del dispositivo se encuentra Plaud Agent, el motor de IA que utiliza el contexto capturado para generar información útil y actuar de principio a fin.

Integración nativa con herramientas de productividad

Plaud Agent se integra de forma nativa con plataformas ya utilizadas en entornos profesionales como Gmail, Google Calendar, Notion y Slack, eliminando la necesidad de cambiar de aplicación para completar tareas. El sistema emplea una biblioteca de flujos de trabajo denominada "Habilidades" y colecciones diseñadas para roles específicos llamadas "Complementos".

Autonomía y conectividad independiente

El estuche de carga incorpora micrófonos que permiten grabar conversaciones o reuniones de forma independiente, con un rango de captación de voz clara de hasta cinco metros. Los auriculares ofrecen seis horas de grabación de reuniones presenciales o tres horas de llamadas en una sola carga, mientras que el estuche amplía la autonomía hasta 25 horas totales de grabación.

La eSIM integrada con conectividad 4G LTE permite que Plaud One funcione sin depender del smartphone, subiendo automáticamente las conversaciones para su transcripción y resumen a medida que se producen. Cada usuario recibe 300 minutos gratuitos de transcripción al mes, con planes adicionales disponibles una vez superado ese límite.

Disponibilidad y actualización de software

El Plaud One Explorer Edition tiene un precio de unos 250 euros. Cada dispositivo incluye 175 euros en créditos Plaud para acceder a las próximas capacidades de Plaud Intelligence y otras funciones de IA.

Los primeros envíos están previstos para el cuarto trimestre deeste año. Paralelamente, Plaud lanzará la versión 4.0 de su aplicación con una interfaz rediseñada que permitirá la navegación fluida por las funciones de Plaud Intelligence, disponible también en el cuarto trimestre para todos los productos de la marca.

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La compañía subraya que mantiene el compromiso con los estándares de seguridad de datos y protección de privacidad en todos sus lanzamientos.