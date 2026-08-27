Si tienes Alexa en casa, atento al volver de vacaciones: Amazon está activando su nueva IA y trae novedades

Si eres de esos usuarios que viven atados a los avances tecnológicos y has domotizado tu casa de arriba a abajo posiblemente ya hayas recibido un mensaje (o estés a punto de hacerlo) de parte de Amazon. En él, te sugieren actualizar a la última versión de Alexa, su asistente virtual por voz.

No se trata de un reajuste sin más: los nuevos modelos integran inteligencia artificial. Con la naturalidad en las conversaciones como gran avance, esta actualización del dispositivo también integra funciones de IA generativa que van desde resumir correos o documentos largos hasta planificar viajes.

Con todo, este cambio, que coincide con el inicio de la expansión en algunos países como EEUU de Alexa+ –como fue bautizada esta nueva generación– también a los Fire TV, ha despertado tanto críticas como alabanzas.

Conversaciones más naturales y funciones avanzadas

Si por algo destaca la última versión de Alexa, anunciada por Amazon el pasado año y desplegada en España desde el pasado mes de abril, es por la naturalidad en sus intervenciones. Alexa Plus no solo permite alejarse de las fórmulas rígidas de los sistemas de voz de antaño, sino que es capaz de cambar de tema de conversación con mayor agilidad, atender a varias consultas a la vez y mantener el contexto entre preguntas, reaccionar a las interrupciones sin que el devenir del diálogo con el usuario se vea condicionado e incluso captar la ironía.

Alexa / Pexels

Para lograrlo, se apoya en varios modelos, decidiendo en cada consulta cuál es el idóneo atendiendo a factores como la velocidad, el coste o la capacidad de razonamiento. Por un lado, cuenta con el modelo Nova, desarrollado internamente por Amazon. Por otro, tal como informó Anthropic, modelos de Claude integrados en el dispositivo participan a la hora de conseguir una mayor fluidez conversacional, capacidades de razonamiento complejo y resistencia de seguridad avanzada.

IA generativa y personalización

Mediante la implementación de inteligencia artificial generativa, la versión más reciente de Alexa tiene la capacidad de resumir correos o documentos largos, así como redactar borradores e, incluso, planificar viajes. COn todo, desde Amazon destacan que algunas de estas funciones no se encuentran disponibles todavía.

Este asistente virtual da un paso más, a su vez, en la personalización de sus respuestas, adaptando las recomendaciones de música, series, recetas u otros contenidos. También es capaz de aprender hábitos (encender luces y poner en marcha dispositivos cuando suena la alarma, por ejemplo), proponer rutinas o avisar si detecta anomalías como una puerta que ha quedado abierta.

Asimismo, permite la integración con otros servicios para ejecutar tareas más complejas, hasta el punto de ser capaz –ponen como ejemplo desde Amazon– de reservar mesa en un restaurante a través de plataformas como The Fork.

Dispositivos compatibles e incompatibles

Desde el portal oficial de Amazon establecen que "Alexa+ estará disponible en la mayoría de dispositivos Echo, a excepción de algunos de generaciones más antiguas". Quedan fuera de esta lista, pues, los siguientes dispositivos, que son incompatibles con Alexa Plus:

Echo Dot (1.ª generación)

Echo (1.ª generación)

Echo (2.ª generación)

Echo Plus (1.ª generación)

Echo Show (1.ª generación)

Echo Show (2.ª generación)

Echo Spot (1.ª generación)

Tablets Fire

Dispositivos de terceros con Alexa

Echo Studio y Echo Dot Max / Amazon

Cabe destacar que todos estos dispositivos seguirán usando la versión original de Alexa, indican desde la compañía con sede en Seattle.

Expansión a los FireTV

Paralelamente al despliegue de Alexa+, Amazon anunció hace apenas unos días que esta nueva versión ya está disponible sin coste adicional (incluso para usuarios sin suscripción a Prime) en los dispositivos Fire TV de Estados Unidos. "Se actualizarán automáticamente", informaron a través del comunicado.

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Pese a que por ahora este despliegue se limita a territorio estadounidense, Amazon prevé ampliarlo a otros dispositivos y regiones.