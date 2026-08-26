La insólita caída de un robot humanoide tras 'embobarse' con unas animadoras humanoides | Vídeo

La robótica humanoide avanza a pasos agigantados y cada vez son más las máquinas capaces de caminar, correr, bailar o incluso competir en disciplinas deportivas. Sin embargo, conseguir que estos robots se desenvuelvan con la misma naturalidad que una persona sigue siendo uno de los grandes retos del sector.

Una muestra de ella ha llegado desde Pekín (China), donde un humanoide se ha convertido en protagonista de un vídeo viral después de perder el equilibrio mientras, aparentemente, dirigía su atención hacia otros robots que estaban realizando un baile.

Vídeo viral

El vídeo, que cuenta con más de un millón de visualizaciones, muestra a un robot humanoide desplazándose por el recinto mientras otros robots realizan una coreografía a pocos metros. En un momento determinado, el humanoide parece girar la cabeza hacia las máquinas y, poco después, comienza a perder el equilibrio hasta terminar en el suelo.

La escena ha provocado numerosas bromas entre los usuarios que han interpretado de forma humorística que el robot se había quedado "embobado" mirando a las 'bailarinas'.

El momento se produjo durante la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se lleva celebrando en Pekín desde el pasado día 22 hasta este miércoles 26 de agosto. El campeonato reúne este año a 2.056 robots y 666 equipos procedentes de 16 países, unas cifras superiores a las de la primera edición de 2025, según informa el Gobierno de la capital china.

Segunda edición

La competición cuenta con 51 pruebas diferentes, frente a las 26 del año anterior. De ellas, 30 son eventos competitivos y otras 21 están diseñadas alrededor de escenarios que pretenden reproducir situaciones del mundo real. El objetivo es comprobar no solo las capacidades físicas de los robots, sino también su autonomía y su capacidad para desenvolverse en entornos más complejos.

Entre las disciplinas deportivas de esta edición se encuentran el atletismo, el fútbol, la gimnasia, las artes marciales y el baile. Precisamente, las pruebas de baile han ganado protagonismo este año, con modalidades que incluyen diferentes estilos de danza y coreografías de animación. Según la organización, 108 equipos participan en las competiciones de baile, frente a los 29 de la edición anterior.

Una simple interpretación

A pesar de la interpretación que se ha hecho del vídeo, no hay ninguna evidencia de que el robot cayese por estar distraído mirando al resto de humanoides. La grabación permite observar que dirige la cabeza hacia la zona donde están las 'bailarinas' justo antes de perder el equilibrio, pero no permite conocer cuál fue la causa técnica de la caída.

Por ello, la supuesta distracción debe entenderse como una interpretación humorística de los usuarios de las redes sociales y no como una reacción emocional demostrada del robot.

Pruebas al nivel humano

Más allá del vídeo viral, los Juegos de Pekín sirven para comprobar hasta dónde ha llegado la evolución de los robots humanoides. La organización ha incrementado las exigencias respecto a la primera edición y busca que las máquinas puedan realizar cada vez más acciones sin intervención humana.

En determinadas pruebas, los robots deben completar los recorridos de manera completamente autónoma, mientras que otras categorías ponen a prueba su capacidad para interactuar con objetos y desenvolverse en espacios diseñados para imitar situaciones reales.

Algunas pruebas están relacionadas con servicios hoteleros, emergencias, tareas domésticas y actividades industriales, mientras que otras exigen movimientos precisos con las manos, como recoger objetos pequeños o realizar tareas de montaje. La intención es acercar la competición a los usos que estos robots podrían tener en el futuro en fábricas, hogares y otros espacios de trabajo.

Ha superado a Usain Bolt

El propio Gobierno de Pekín señala que la competición pretende convertirse en una plataforma para mostrar los avances tecnológicos y favorecer el desarrollo de la industria de los robots humanoides.

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Uno de los ejemplos más llamativos de las capacidades que están alcanzando estas máquinas se ha producido precisamente en las pruebas de atletismo. El robot humanoide chino Tiangong Ultra consiguió completar los 100 metros en 8,66 segundos, superando el récord mundial humano de Usain Bolt de 9,58 segundos. Antes, ya lo había logrado con una marca de 9,39 segundos durante la apertura del evento, recoge Reuters.