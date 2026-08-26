Apple lanza el Mac mini con chips M6 y M5 Pro: hasta cuatro veces más rápido en tareas de inteligencia artificial

Apple ha anunciado el Mac mini con el nuevo chip M6 y el potente M5 Pro, lo que significa un salto en rendimiento y más versatilidad en un diseño muy compacto. Con el M6, el Mac mini multiplica por cuatro el rendimiento de la IA, duplica la velocidad del almacenamiento y los gráficos y aumenta un 40% la potencia de la CPU. Todo en el Mac mini con el chip M6 va muy rápido, desde las tareas de productividad del día a día hasta los procesos de IA agéntica.

Por su parte, el Mac mini con el M5 Pro ofrece un rendimiento más profesional para ejecutar tareas exigentes, como editar vídeos o desarrollar videojuegos. Este nivel de rendimiento hace que los procesos de trabajo sean sencillos, independientemente de si el Mac mini se utiliza como ordenador principal o como sistema de computación agéntica siempre activo.

Mac mini con el nuevo M6: un gigante de la IA en tamaño mini

El chip M6 tiene una CPU de 12 núcleos (dos más que antes) y ofrece el rendimiento monohilo más veloz del mundo, según la propia Apple. La GPU de 12 núcleos incorpora por primera vez Neural Accelerators en cada núcleo, lo que multiplica por cuatro el rendimiento de la IA y duplica la potencia gráfica respecto al Mac mini con el M4. El nuevo Neural Engine dual de 16 núcleos ofrece el doble de rendimiento que la generación anterior.

Con la memoria unificada de serie de 16 GB, que ofrece opciones de configuración de hasta 32 GB, y un mayor ancho de banda de hasta 170 GB/s, la multitarea es más rápida.

Mac mini con el M5 Pro: rendimiento profesional

El M5 Pro incluye una CPU de hasta 18 núcleos con un elevado rendimiento multihilo y una GPU de hasta 20 núcleos con un núcleo de sombreado mejorado y trazado de rayos de tercera generación para los proyectos más exigentes de diseño 3D, efectos visuales y desarrollo de juegos.

Gracias a los Neural Accelerators de cada núcleo de la GPU, el M5 Pro también ofrece una mejora significativa en la capacidad de computación de la IA respecto al modelo de Mac mini anterior. Admite hasta 64 GB de memoria unificada con 307 GB/s de ancho de banda de memoria, lo que permite ejecutar modelos de IA locales aún más grandes, trabajar con escenas 3D complejas y editar archivos ProRes RAW.

Conectividad mejorada

Los nuevos modelos de Mac mini con el M6 y el M5 Pro son compatibles con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Ethernet de 2,5 Gb, que ofrece una conectividad por cable más rápida y la opción de ampliación a 10 Gb.

En la parte delantera, el equipo cuenta con dos puertos USB-C que admiten USB 3 y una toma para auriculares compatible con auriculares de alta impedancia. La parte trasera con el chip M6 incorpora tres puertos Thunderbolt 4, mientras que el modelo con el M5 Pro cuenta con tres puertos Thunderbolt 5, además de HDMI y Ethernet.

Experiencia con macOS 27 Golden Gate

El nuevo Mac mini desata su potencial gracias a macOS 27, la próxima versión del sistema operativo que viene con Siri AI, un asistente más capaz y personal; útiles prestaciones de Apple Intelligence para las apps de uso diario, y un abanico de mejoras que aumentan la respuesta y la fiabilidad del Mac.

Siri AI tiene en cuenta el contexto personal para ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan en cada momento en sus mensajes, correos y fotos, responder a preguntas sobre prácticamente cualquier tema y llevar a cabo tareas en las apps.

Mac mini y medio ambiente

El Mac mini se ha diseñado atendiendo al medio ambiente y en contribuir al objetivo de Apple de alcanzar la neutralidad en carbono en la totalidad de su huella medioambiental en 2030.

Está fabricado con un 50% de materiales reciclados, lo que incluye aluminio 100% reciclado en la carcasa y tierras raras 100% recicladas en todos los imanes. Toda la electricidad que se usa en la fabricación del Mac mini procede de energías renovables, como la solar y la eólica, durante toda la cadena de suministro.

Precios y disponibilidad

El nuevo Mac mini con el M6 y el M5 Pro ya se pueden reservar en apple.com/es/store y la app Apple Store en 30 países y regiones, entre ellos España. Los clientes empezarán a recibirlo y estará disponible en las tiendas Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple a partir del 22 de septiembre.

El Mac mini con el chip M6 está disponible desde 1.069 € y 949 € con los descuentos para educación.

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El Mac mini con el chip M5 Pro está disponible desde 2.019 € y 1.899 € con los descuentos para educación.