Tu móvil sabrá cuánta grasa tienes: la nueva inteligencia artificial de Google para escanear tu cuerpo

Google está desarrollando una herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de estimar el porcentaje de grasa corporal de una persona a partir de fotografías tomadas con un teléfono móvil. El sistema, denominado PhotoScan, analiza imágenes convencionales tomadas con un smartphone para obtener diferentes indicadores de composición corporal y estudiar su posible relación con el riesgo cardiometabólico.

La compañía presentó los resultados del pasado 17 de agosto a través de Google Research, donde define PhotoScan como un "marco de aprendizaje profundo en fase de investigación". El proyecto busca demostrar si las fotografías tomadas con un teléfono pueden utilizarse para obtener información sobre la composición corporal sin recurrir a las pruebas clínicas que se emplean actualmente.

El IMC

El estudio científico en el que se basa el proyecto, publicado en ArXic bajo el título de 'Más allá del IMC: composición corporal mediante el smartphone fenotipado para la evaluación del riesgo cardiometabólico', explica que el Índice de Masa Corporal (IMC), aunque es una medida accesible, es un indicador impreciso de la salud cardiometabólica.

El sistema de medición también intenta determinar dónde se acumula la grasa mediante dos indicadores: la relación entre la grasa androide y ginoide (A/G) y la relación entre la grasa visceral y subcutánea (V/S).

La primera compara la cantidad de grasa localizada en el tronco con la acumulada en las caderas y los muslos, mientras que la segunda diferencia entre la grasa que se encuentra alrededor de los órganos y la que se almacena bajo la piel. Estos parámetros pueden proporcionar información adicional sobre la composición corporal que no ofrece el IMC por sí solo.

¿Cómo se ha entrenado la herramienta?

Para entrenar el sistema, los investigadores utilizaron inicialmente datos de más de 35.000 participantes de la base de datos biomédica del Reino Unido, UK Biobank. En esta primera fase, el modelo aprendió a relacionar imágenes corporales con datos de composición corporal obtenidos mediante una resonancia magnética y DXA, una técnica utilizada como referencia para medir la composición corporal.

Posteriormente, el modelo se ajustó utilizando fotografías reales tomadas con smartphones a más de 600 adultos. Para ello, se seleccionaron automáticamente imágenes correspondientes a determinadas posiciones y ángulos del cuerpo.

Finalmente, el sistema se puso a prueba en otro grupo independiente de 130 participantes que contaba con mediciones mediante DXA, bioimpedancia, un método rápido que mide la composición del cuerpo humano a través de una corriente eléctrica muy débil; antropometría, que consiste, la ciencia que mide las dimensiones, proporciones y composición del cuerpo humano; y análisis de sangre.

Resistencia a la insulina

El proyecto de Google no termina en la estimación de la grasa corporal. Los investigadores estudiaron si los datos obtenidos mediante PhotoScan podían utilizarse para identificar la resistencia a la insulina, uno de los principales factores asociados al riesgo metabólico.

El estudio científico consideró que las imágenes obtenidas mediante un smartphone pueden aportar señales relevantes sobre el riesgo metabólico que no quedan reflejadas únicamente en el IMC.

"Una solución intermedia prometedora"

Aunque la DXA es uno de los métodos de referencia para obtener una medición detallada de la composición corporal, actualmente requiere equipos especializados y no está pensada para realizar controles rutinarios de manera sencilla.

Los investigadores plantean una posible alternativa intermedia entre estas pruebas clínicas y los dispositivos portátiles: "Nuestro método PhotoScan ofrece una solución intermedia prometedora".

Aun es un prototipo

A pesar de los resultados, Google deja claro que PhotoScan todavía no es una herramienta comercial ni una función médica disponible en los smartphones. El propio equipo de investigación advierte de que "aún se trata de un prototipo de investigación".

Por tanto, el sistema no permite actualmente que cualquier usuario se haga una fotografía y obtenga un diagnóstico de su porcentaje de grasa corporal o de su riesgo de resistencia a la insulina.

Se sigue investigando

Google plantea ahora continuar investigando la combinación de PhotoScan con otras fuentes de información, como los datos obtenidos mediante dispositivos wearables, la evolución de la glucosa y determinados biomarcadores sanguíneos. El objetivo es desarrollar sistemas capaces de ofrecer una visión más completa del estado metabólico de una persona.

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Por ahora, una fotografía tomada con el móvil no sustituye a una prueba clínica de composición corporal. Pero los resultados de PhotoScan muestran que una cámara de smartphone, combinada con inteligencia artificial, podría llegar a estimar determinados parámetros del organismo con una precisión que se aproxima a la de algunas técnicas clínicas.