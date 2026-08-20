Google Pixel Watch 5: el reloj que no solo marca el tiempo, también cuida de él

Google no redibuja el reloj: rediseña la manera en que este acompaña el día. El nuevo Pixel Watch 5 es una apuesta ambiciosa: convertir la información que recoge durante todo el día en ayuda contextual, recomendaciones y alertas que aparezcan en el momento adecuado. Después de probarlo, la sensación principal es que Google ha preferido consolidar la experiencia antes que llenarla de funciones difíciles de integrar.

El modelo mantiene el lenguaje visual redondeado de la familia Pixel Watch, pero combina una pantalla más luminosa, un procesador renovado, una autonomía que puede alcanzar las 40 horas en la versión de 45 milímetros y un conjunto de herramientas de salud que amplía notablemente el papel del reloj. Ya no se limita a registrar pasos, pulsaciones o entrenamientos: también buscarelacionar sueño, recuperación, respiración y actividad para ofrecer una lectura más amplia del estado del usuario.

El resultado es un dispositivo especialmente interesante para quienes utilizan un reloj inteligente como acompañante diario y no únicamente como instrumento deportivo. Sus principales novedades no aparecen siempre en forma de una función aislada, sino en la manera en que el Pixel Watch 5 reúne los datos y los presenta.

Un diseño conocido, mejor resuelto

A primera vista, el Pixel Watch 5 sigue siendo reconocible. Google conserva la caja circular, la pantalla abovedada y una estética que se sitúa a medio camino entre el reloj tradicional y el dispositivo tecnológico. La pantalla Actua 360 ocupa buena parte de la superficie frontal y utiliza cristal Corning Gorilla Glass 5 con una curvatura tridimensional.

El panel es AMOLED LTPO, ofrece 320 píxeles por pulgada y alcanza un brillo máximo de 3.000 nits. Durante las pruebas, esta cifra se traduce en una lectura cómoda en exteriores y en una buena visibilidad cuando la muñeca queda expuesta a una iluminación intensa. También puede reducirse hasta 1 nit en el modo de pantalla siempre activa, algo útil en interiores o durante la noche.

La pantalla adapta su frecuencia de refresco entre 1 y 60 Hz. El desplazamiento por los menús y las animaciones resultan fluidos, mientras que el consumo se mantiene más contenido en los momentos en los que no es necesaria una actualización constante. Las nuevas complicaciones, más fáciles de consultar de un vistazo, ayudan a que la esfera sea realmente funcional y no solo decorativa. Google incorpora dos nuevas esferas, entre ellas Weave y Chronograph, además de opciones generativas capaces de crear diseños a partir de indicaciones del usuario. Es una forma interesante de personalización porque permite modificar el aspecto del reloj sin depender exclusivamente de una colección cerrada de diseños.

Estética impecable

El Pixel Watch 5 está disponible en tamaños de 41 y 45 milímetros. El modelo pequeño pesa 31 gramos sin correa, mientras que el grande alcanza los 36,7 gramos. Ambos tienen un grosor de 12,3 milímetros. La diferencia no es únicamente estética: el modelo de 45 milímetros ofrece una autonomía superior, mientras que el de 41 milímetros puede resultar más cómodo en muñecas pequeñas.

Las nuevas combinaciones de color incluyen Obsidian, Fog, Olive y Canyon. Esta última se reserva para el modelo de 41 milímetros. La versión Olive se combina con una caja Satin Pyrite, una alternativa menos convencional que amplía el carácter del reloj más allá del habitual negro o plata.

La correa Active Band de segunda generación está fabricada en HNBR, un material de tacto suave que resulta apropiado tanto para el uso cotidiano como para el ejercicio. Se incluyen tamaños pequeño y grande, aunque las correas adicionales se venden por separado. La construcción es resistente al agua con certificación 5 ATM y cuenta con protección IP68, aunque esto no significa que sea completamente impermeable ni que esté pensado para actividades acuáticas de alta velocidad o elevada temperatura.

Un detalle relevante es su arquitectura reparable. En una categoría en la que muchos dispositivos se sustituyen cuando aparece un problema físico, la posibilidad de facilitar la reparación prolonga potencialmente su vida útil. Es una decisión menos visible que el brillo de la pantalla, pero más importante desde el punto de vista del uso a largo plazo.

Más velocidad y una asistencia menos intrusiva

Incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated, acompañado de un coprocesador Cortex-M55. Google asegura que el reloj dispone de un 50% más de memoria RAM y una mejora del 12% en la CPU respecto a la generación anterior, con un rendimiento general un 20% más rápido.

En la práctica, el sistema responde con agilidad. Abrir aplicaciones, recorrer las pantallas de actividad o consultar datos de salud no transmite sensación de espera. La mejora no convierte el reloj en un ordenador de muñeca, pero sí elimina parte de la fricción que suele aparecer cuando se utilizan dispositivos pequeños con muchas funciones.

El sistema operativo es Wear OS 7.0 y el almacenamiento interno alcanza los 64 GB. La conectividad incluye Bluetooth 6.0, Wi-Fi en las bandas de 2,4 y 5 GHz, NFC, Ultra-Wideband y, en los modelos compatibles, 4G LTE. La versión con conexión móvil permite utilizar determinadas funciones sin depender continuamente del teléfono, aunque requiere un plan de servicio independiente y la compatibilidad depende del operador y de la región.

Integración inteligente

La principal novedad en la interacción es la integración de Gemini. La función Levantar para hablar permite activar el asistente al elevar la muñeca y realizar acciones como iniciar un entrenamiento, programar un temporizador o consultar información relacionada con una reserva. La idea no es mantener una conversación prolongada con el reloj, sino resolver tareas concretas mediante la voz.

El procesamiento de algunas acciones puede hacerse directamente en el dispositivo, lo que reduce la latencia y permite gestionar temporizadores, alarmas o entrenamientos incluso sin conexión. Para funciones más complejas siguen siendo necesarios un teléfono compatible, una cuenta de Google y, en determinados casos, una conexión a internet.

La función «De un vistazo» resume bien el enfoque del Pixel Watch 5. El reloj puede mostrar información contextual en la parte inferior de la esfera, como actualizaciones de vuelos, tiempos estimados de llegada, recordatorios o datos relevantes de un desplazamiento. También puede presentar una tarjeta de embarque al llegar al aeropuerto o indicar las paradas restantes de un trayecto.

Es una asistencia que funciona mejor cuando evita llamar la atención. En lugar de obligar al usuario a abrir una aplicación y buscar la información, intenta colocarla delante de sus ojos cuando puede ser útil. El valor de esta función dependerá de la integración con los servicios de Google, pero su planteamiento resulta más natural que el de una sucesión de notificaciones sin contexto.

Salud: del dato aislado a la tendencia

El apartado de salud es la clave. El reloj integra sensores ópticos para la frecuencia cardíaca, sensores rojos e infrarrojos para la saturación de oxígeno, sensores eléctricos compatibles con el ECG, acelerómetro, giroscopio, barómetro, altímetro, brújula, magnetómetro, sensor de temperatura cutánea y sensor cEDA para registrar respuestas corporales.

La novedad está en cómo se interpretan estos datos. Las funciones Health Guardian pretenden detectar cambios sutiles antes de que se conviertan en una situación más grave. El reloj puede seguir las tendencias de la presión arterial, la calidad de la respiración durante el sueño y la resistencia a la insulina a través de resúmenes mensuales.

Estos datos no equivalen a una medición clínica ni deben utilizarse para diagnosticar enfermedades, ajustar medicación o sustituir el consejo de un profesional sanitario. Su utilidad está en observar patrones que pueden animar al usuario a prestar atención a cambios persistentes y consultar a un médico cuando sea necesario.

Funciones de seguridad

Entre las funciones de seguridad destaca la detección de emergencia respiratoria. Mediante la combinación de fotopletismografía, acelerómetro, barómetro e inteligencia artificial, puede identificar caídas graves y persistentes de la saturación de oxígeno relacionadas con situaciones como una intoxicación, una neumonía grave o una asfixia. Si el usuario no responde, el reloj puede llamar a los servicios de emergencia y transmitir su ubicación exacta, con disponibilidad inicial en Europa según la información facilitada.

La función debe entenderse como una capa adicional de seguridad, no como un sistema médico de monitorización continua. Puede no detectar todos los casos, depende de la conectividad y del estado de la batería, y existen condiciones individuales que pueden generar lecturas imprecisas o falsas alarmas.

El reloj también mantiene funciones como la detección de pérdida de pulso, las alertas de frecuencia cardíaca alta o baja, la identificación de posibles signos de fibrilación auricular y el ECG en los países donde está disponible. La detección de caídas, la detección de accidentes de coche, Safety Check, Emergency Sharing y las comunicaciones SOS por satélite completan un conjunto de herramientas orientadas a situaciones excepcionales.

El SOS por satélite permite conectar con servicios de emergencia cuando no hay cobertura móvil ni Wi-Fi, aunque está limitado a determinados países, circunstancias y modelos LTE. Se incluye sin coste adicional durante dos años después de la activación, de acuerdo con la documentación suministrada.

Fitness y GPS

El reloj amplía su utilidad deportiva más allá del registro automático de carreras o caminatas. La aplicación Google Health permite trabajar con más de 50 ejercicios, entre ellos fuerza, HIIT, running, natación, senderismo, baloncesto y pickleball.

El usuario puede crear circuitos de fuerza o HIIT con repeticiones, pesos e intervalos concretos y sincronizarlos con el reloj. Durante la sesión, el dispositivo muestra y reproduce indicaciones para cada serie y cada periodo de descanso. También permite modificar repeticiones y pesos si el equipamiento disponible cambia.

La experiencia de fuerza guiada llegará próximamente y está planteada para resolver uno de los problemas habituales de este tipo de entrenamiento: mantener la estructura sin tener que consultar continuamente el teléfono. El reloj puede indicar el siguiente ejercicio, controlar los descansos y facilitar el registro de pesos y repeticiones.

El GPS de doble frecuencia es otra de las mejoras importantes. Google afirma que ofrece el seguimiento de rutas más preciso de su historia, con una precisión dos veces mayor que la de generaciones anteriores en entornos difíciles. Para conseguirlo, combina el posicionamiento por satélite con modelos tridimensionales de edificios, optimizaciones basadas en inteligencia artificial y correcciones atmosféricas obtenidas de una red global de estaciones meteorológicas.

En recorridos urbanos entre edificios altos o en senderos con vegetación, esta combinación puede reducir las desviaciones de la ruta. Para quien corre en ciudad o practica senderismo, la precisión del trazado no es un detalle menor: afecta a la distancia calculada, al ritmo y a la interpretación posterior del entrenamiento.

El reloj también introduce una vista de métricas clave para revisar el ejercicio después de terminarlo. Esta lectura posterior resulta más útil que acumular gráficas sin contexto, ya que permite relacionar el esfuerzo realizado con la evolución de los entrenamientos.

Sueño, recuperación y Health Coach

El seguimiento del sueño mejora con una detección de las fases un 15% más precisa respecto a la generación anterior, según la propia Google. El reloj identifica las etapas despierto, REM, ligero y profundo, además de interrupciones, siestas y transiciones, y reúne los datos en una puntuación de sueño.

Una de las funciones más prácticas es la automatización de la hora de acostarse. Puede silenciar notificaciones, detener la música o pausar un audiolibro cuando detecta que el usuario se ha dormido. La esfera específica para la noche evita que la pantalla se convierta en una fuente de distracción.

Valores añadidos

Sleep Breathing Quality estudia las variaciones minuto a minuto de la saturación de oxígeno durante el sueño para ayudar a entender la evolución de la respiración nocturna. El interés de esta métrica no está tanto en una lectura puntual como en observar cambios a lo largo del tiempo.

El despertador inteligente analiza el ritmo cardíaco y los movimientos durante los 30 minutos anteriores a la alarma para intentar despertar al usuario en una fase de sueño ligero. No elimina la necesidad de establecer una hora límite, pero puede hacer más suave el despertar.

Por la mañana, Morning Brief reúne información sobre la preparación física, el sueño y la previsión meteorológica. Es un ejemplo de la filosofía general del reloj: presentar una síntesis que ayude a decidir, en lugar de obligar a interpretar cada dato por separado.

Google Health Coach, construido con Gemini, añade planes de entrenamiento personalizados y recomendaciones relacionadas con el descanso y la recuperación. Puede sugerir variar la intensidad de una sesión en función del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la temperatura o las condiciones ambientales. Algunas de estas funciones requieren una suscripción a Google Health Premium, que se vende por separado, aunque se ofrece un periodo inicial de tres meses según la documentación proporcionada.

Batería y carga

La autonomía varía considerablemente según el tamaño. El Pixel Watch 5 de 41 milímetros ofrece hasta 30 horas con la pantalla siempre activa, mientras que el modelo de 45 milímetros alcanza hasta 40 horas en las mismas condiciones. Con el modo de ahorro de batería, las cifras suben hasta 48 y 72 horas respectivamente.

La diferencia convierte al modelo de 45 milímetros en la opción más cómoda para quienes quieren dormir con el reloj y reducir las cargas diarias. El de 41 milímetros resulta más discreto, pero sus 30 horas obligan a planificar mejor la recarga si se utilizan de forma intensa el GPS, la pantalla siempre activa y el seguimiento nocturno.

La carga rápida compensa parcialmente esta limitación. En el modelo de 45 milímetros, unos 15 minutos permiten alcanzar aproximadamente el 50%, mientras que la carga completa ronda los 60 minutos. En el modelo de 41 milímetros, el 50% también se obtiene en unos 15 minutos y la carga total tarda aproximadamente 45 minutos.

La base Quick Charge Dock viene incluida, aunque el adaptador de 30 vatios se vende por separado. En un uso cotidiano, una carga breve durante la ducha o el desayuno puede ser suficiente para afrontar buena parte del día.

Precio y disponibilidad

El Pixel Watch 5 llega a las tiendas hoy 20 de agosto. El precio parte del 41 milímetros: 419 euros, y del 45 milímetros: 449 euros.

Valoración

El Pixel Watch 5 es una evolución coherente y bien dirigida. No basa su interés en un cambio radical de diseño, sino en una combinación de mejoras que afectan a la experiencia diaria: mayor rapidez, una pantalla muy visible, carga rápida, mejor posicionamiento GPS, seguimiento del sueño más elaborado y un sistema de asistencia que intenta mostrar información antes de que el usuario tenga que buscarla.

Sus funciones de salud son especialmente relevantes porque desplazan el foco desde el dato aislado hacia la tendencia. Saber que una noche se ha dormido mal puede ser útil; relacionarlo con la recuperación, la actividad física y la respiración durante varias semanas resulta más interesante. La detección de emergencia respiratoria y las comunicaciones por satélite añaden una dimensión de seguridad que no está presente en todos los relojes inteligentes del momento.

El modelo de 45 milímetros es el más equilibrado para quienes priorizan autonomía y legibilidad. Sus 40 horas de batería con pantalla siempre activa dan más margen para utilizar el seguimiento del sueño sin convertir la carga en una tarea diaria demasiado estricta. El de 41 milímetros, por su parte, es preferible para muñecas pequeñas y para quienes valoran un reloj más discreto.

Noticias relacionadas

Aporta una experiencia más madura, rápida y útil, con una de las propuestas de salud más completas de su categoría. No es un sustituto de instrumentos médicos ni un reloj pensado exclusivamente para deportistas avanzados, pero como compañero diario destaca por la manera en que conecta actividad, descanso, seguridad y asistencia. Su precio de partida es elevado, aunque resulta razonable para quienes vayan a aprovechar sus funciones de salud, el GPS mejorado y la integración con Google.