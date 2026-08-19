Limpiapiscinas Sora 30: en el agua, todo bajo control

El Beatbot Sora 30 es un limpiafondos automático inalámbrico diseñado para piscinas residenciales que destaca por su capacidad para limpiar todas las zonas sumergidas de la piscina —fondo, paredes, línea de flotación y áreas poco profundas— y por su sistema de estacionamiento inteligente en superficie, que evita tener que sumergirse para recuperarlo. El robot no limpia la superficie del agua (hojas flotantes, insectos, polvo en la lámina superior), sino que se centra en el fondo, las paredes y la línea de flotación.

Pensado para no dejar ninguna zona sumergida sin limpiar

El robot está planteado como una solución de limpieza completa en las zonas sumergidas de la piscina, sin necesidad de herramientas adicionales ni esfuerzos extra. Cubre de forma sistemática el fondo, las paredes, la línea de flotación y las plataformas de agua poco profunda, de modo que el usuario no tiene que alternar entre distintos aparatos o accesorios para conseguir un resultado uniforme en estas áreas.

En las zonas de plataforma y agua poco profunda, el equipo está diseñado para limpiar escalones grandes y áreas de solárium, siempre que tengan al menos 1 × 1 metro de tamaño y una profundidad superior a 20 centímetros. En el fondo, se encarga de eliminar suciedad, arena y otros residuos; en las paredes, frota para evitar la acumulación de algas; y en la línea de flotación, realiza un cepillado automático que retira aceites y manchas persistentes.

Es importante precisar que, aunque el robot regresa a la superficie al terminar, su función no es recoger hojas ni residuos que floten en el agua, sino limpiar las zonas sumergidas y luego estacionarse en la lámina superior para facilitar su recuperación.

Potencia de succión y autonomía

Uno de los puntos que Beatbot subraya es la potencia de succión: 25,7 m³/h, una cifra que la marca sitúa como líder en el sector y hasta un 40% más potente que otros productos de su rango de precios. Esta capacidad de succión está pensada para penetrar en profundidad y capturar desde partículas finas de arena hasta acumulaciones de algas, intentando hacerlo en una sola pasada y sin obstrucciones frecuentes.

La autonomía se apoya en una batería de 10.000 mAh que permite hasta cinco horas de limpieza continua. Esto se traduce en una cobertura comprobada de hasta 300 m² por sesión, con un tiempo de funcionamiento entre un 40% y un 70% más largo que el promedio de los robots de piscina, según las condiciones de laboratorio en las que la marca ha realizado sus pruebas. En la práctica, esto permite abordar piscinas grandes o muy sucias sin necesidad de interrumpir el ciclo para recargar.

Navegación con IA y sensores ultrasónicos

El movimiento del Sora 30 combina hardware y software para reducir atascos y colisiones. El sistema SonicSense integra sensores ultrasónicos duales con un procesador de IA que identifica obstáculos, permitiendo que el robot navegue de forma autónoma, evite choques y se deslice alrededor de las instalaciones sin pausas constantes.

Para la limpieza del fondo, emplea rutas en forma de “S” impulsadas por algoritmos de IA que evolucionan en tiempo real según los contornos de la piscina, con el objetivo de maximizar la cobertura y asegurar que no quede ninguna zona sin tocar. El diseño incorpora cepillos giratorios de doble grupo, delanteros y traseros, que ofrecen una cobertura amplia, giros más cerrados y mayor tracción: eliminan más residuos en cada pasada, navegan mejor por obstáculos y trepan las paredes con más facilidad.

Filtración dual adaptable

El Sora 30 cuenta con un sistema de filtración dual pensado para adaptarse a diferentes situaciones. De serie incluye un filtro de 5 litros y 150 µm, diseñado para la limpieza diaria de residuos grandes y cotidianos como hojas, ramitas, insectos y sedimento, sin obstruirse fácilmente y manteniendo el rendimiento de succión.

Para tareas más exigentes o para quienes buscan un agua especialmente cristalina, el robot admite un filtro ultrafino intercambiable de 3 µm, capaz de capturar partículas diminutas como polvo, arena fina, polen, esporas de algas y pequeños huevos de insectos, hasta 50 veces más pequeñas que las que otros limpiafondos dejan atrás. Este filtro de 3 µm estará disponible como accesorio independiente, por lo que no se incluye de entrada en el paquete inicial.

Estacionamiento inteligente y drenaje automático

Uno de los aspectos más característicos del Sora 30 es su sistema de estacionamiento inteligente en la superficie del agua. Cuando la limpieza finaliza o la batería baja del 12%, se activan unas cámaras de flotación que elevan el robot hasta la superficie y lo guían hacia el borde de la piscina. Beatbot describe esta tecnología como pionera en la industria y la compara con sistemas de flotación inspirados en submarinos, con la ventaja de que mantiene al robot en superficie con un consumo de energía cero.

El objetivo es evitar el tener que localizar y recuperar el robot bajo el agua. Una vez en superficie y detenido, el sistema SmartDrain libera automáticamente el agua interna del equipo, de modo que levantarlo se convierte en una tarea que puede hacerse con una sola mano.

Eficiencia energética y ciclo de trabajo

La combinación de una batería de gran capacidad, una navegación optimizada por IA y un sistema de flotación que no consume energía en reposo permite al Sora 30 completar ciclos largos con un consumo controlado. Beatbot enfatiza que el robot está pensado para reducir la intervención humana: el usuario programa o inicia la limpieza, y el equipo se encarga del resto, regresando solo a la superficie y vaciándose de forma automática.

Cesta de residuos grande y uso sin cables

La cesta de residuos de 5 litros permite ciclos largos sin vaciados intermedios, incluso en piscinas con carga alta de hojas o suciedad. Esto reduce las interrupciones durante la limpieza y contribuye a una experiencia más relajada, especialmente en temporadas de muchos residuos.

Al ser completamente inalámbrico, el Sora 30 se mueve libremente por la piscina, sin cables que puedan engancharse en escaleras, boquillas o elementos decorativos. La navegación autónoma y el completan un uso sencillo, sin desorden ni complicaciones adicionales.

Aplicación Beatbot y control sin conexión

A través de la aplicación Beatbot, se puede acceder a tres modos de limpieza inteligentes, desde retoques rápidos hasta una limpieza profunda, y supervisar el proceso, el nivel de batería y el historial de ciclos, así como recibir alertas de mantenimiento. El robot admite actualizaciones de software OTA (over-the-air), que permiten mejoras automáticas de funciones y rendimiento sin intervención del usuario. Además, se puede asignar un modo de limpieza preferido al botón rápido del robot mediante la app.

Para quienes no quieran depender de la aplicación o de la red Wi‑Fi, el Sora 30 puede controlarse directamente con los botones físicos del dispositivo. No obstante, debido a las limitaciones de la conexión Wi‑Fi, el estacionamiento con un solo clic solo funciona cuando el robot está en la superficie del agua.

Fiabilidad, pruebas y garantía

Beatbot indica que el Sora 30 ha sido probado exhaustivamente en más de 100 piscinas reales, incluyendo temperaturas extremas y 480 horas de exposición a niebla salina, con el objetivo de validar su resistencia a la corrosión y su comportamiento en condiciones exigentes. El sistema de carga utiliza contactos de titanio, que evitan la corrosión y gestionan una carga segura. La empresa menciona también que el producto cuenta con 15 certificaciones globales.

En cuanto a la garantía, incluye una protección de dos años. Beatbot ofrece devoluciones incondicionales en un plazo de 30 días tras la entrega, con reembolso completo una vez recibida la unidad, y gestiona devoluciones y cambios gratuitos con etiqueta de envío incluida.

Valoración

El Beatbot Sora 30 se presenta como un limpiafondos automático muy completo para piscinas residenciales, con especial énfasis en la cobertura total de las zonas sumergidas (fondo, paredes, línea de flotación y áreas poco profundas), una potencia de succión elevada y un sistema de retorno y estacionamiento en superficie que resuelve uno de los puntos más incómodos de muchos robots: tener que meterse al agua para sacarlo.

Su combinación de autonomía, capacidad de residuos, navegación inteligente y opciones de filtración lo hace especialmente interesante para usuarios que buscan un equipo “todo en uno” para las zonas sumergidas, con el que puedan olvidarse de pasar el cepillo de paredes o el recogehojas de fondo de forma habitual. El principal matiz es que el filtro de 3 µm, que permitiría una filtración ultrafina, no está disponible de inmediato, sino que llegará como accesorio en los próximos meses, y que algunas funciones avanzadas dependen de la conexión Wi‑Fi y de que el robot esté en superficie. Globalmente es un equipo eficiente, fácil y competitivo en precio.

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Precio y dónde comprar

El Beatbot Sora 30 está disponible (en estos momentos en oferta, dado lo avanzado del verano) en la web oficial de Beatbot (es.beatbot.com) y en distribuidores autorizados. El precio puede variar según la tienda y las promociones vigentes; se recomienda consultar la página oficial para ver la oferta actual.