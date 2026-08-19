El 2% de las aplicaciones con más ingresos de la App Store son estafas

Casi el 2 por ciento de las aplicaciones con mayores ingresos en la actualidad de la plataforma de 'software' para móviles de Apple, la App Store, son alguna forma de estafa y han costado a los usuarios 48 millones de dólares desde que llevan publicadas, según una investigación.

El estudio, realizado y publicado por el diario The Washington Post, ha analizado las mil aplicaciones de la App Store con más ingresos para poner en cifras los problemas de revisión de aplicaciones en el ecosistema de iOS.

A pesar de los mecanismos estrictos de revisión que impone a todas las aplicaciones de la App Store, y a que iOS solo permite funcionar a las 'apps' instaladas por esta plataforma, varios expertos como el desarrollador Kosta Eleftheriou han denunciado un problema de integridad en la App Store, con 'apps' que estafan millones al año.

Las aplicaciones que llevan a cabo prácticas fraudulentas suponen casi el 2 por ciento del total de las mil con mayores ingresos de la plataforma de Apple, según el estudio efectuado por The Washington Post.

Además, estas aplicaciones han estafado a los usuarios 48 millones de dólares (casi 40 millones de euros al cambio) desde su publicación, según datos de la firma de análisis de mercado Appfigures.

De estos ingresos, por las políticas de la App Store, Apple obtiene un 30 por ciento en comisiones, mientras que en el primer millón de dólares esta comisión se ha reducido recientemente al 15 por ciento.

Entre estas aplicaciones se han descubierto casos de aplicaciones de VPN que mienten a los usuarios asegurándoles que han sido infectados por 'malware', así para hacerles pagar por otros servicios que no necesitan.

También advierten sobre la existencia de un lector de códigos QR que cobra 4,99 dólares a la semana a los usuarios, a pesar de que esa función la ofrece gratis la app de cámara del iPhone, así como de otras 'apps' que se hacen pasar por otras de empresas como Amazon o Samsung, y cobran también por su uso.

No obstante, el caso más común es el de las aplicaciones denominadas como 'fleeceware', es decir, que se valen de valoraciones falsas de usuarios para subir en los rankings de la App Store y cobrar a los usuarios por un servicio cantidades mucho más altas que otras apps legítimas.

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De las 18 aplicaciones fraudulentas denunciadas por la investigación de The Washington Post, dos tercios de ellas ya han sido eliminadas de la App Store.