FiiO DM15 R2R: el renacimiento del CD portátil con alma analógica

El FiiO DM15 R2R no es simplemente un reproductor de CD portátil; es una declaración de intenciones que fusiona la nostalgia del formato físico con tecnología audiofílica avanzada. Este dispositivo representa la culminación de años de investigación de FiiO, para dar una experiencia sonora sin concesiones que equilibra la calidez del sonido analógico clásico con funciones actuales pensadas para el oyente de nuestros días.

Arquitectura de cinco núcleos: ingeniería de precisión

El corazón del DM15 R2R reside en su innovador diseño de cinco núcleos, que integra en un chasis compacto el servo de CD, el DAC USB, el módulo R2R y el módulo Bluetooth, todos gestionados por una MCU (unidad de microontrolador) dedicada. Esta configuración permite una fusión perfecta entre componentes que tradicionalmente requerían dispositivos separados, optimizando el rendimiento y elevando la experiencia auditiva a un nivel superior.

El DAC R2R de 24 bits totalmente diferencial marca la verdadera diferencia sonora. Basado en una matriz de resistencias de alta precisión (192 resistencias con tolerancia del 0,1% y baja deriva térmica), ofrece un sonido natural, detallado y con una musicalidad excepcional que recuerda a los reproductores de CD portátiles clásicos. A diferencia de los DAC delta-sigma convencionales, la arquitectura R2R proporciona esa textura analógica característica, con voces densas, graves con peso y agudos que no resultan estridentes.

Potencia elevada en formato portátil

La capacidad de amplificación sorprende por su contundencia: hasta 1150 mW por canal en salida balanceada (4.4mm), una cifra que lo sitúa muy por encima de cualquier reproductor de CD portátil convencional. Esta potencia permite mover con autoridad auriculares de alta impedancia (hasta 350Ω) que normalmente requerirían amplificadores de escritorio dedicados.

En modo de escritorio (D.MODE activado), el dispositivo alcanza los 575 mW a 16Ω o 315 mW a 32Ω en salida single-ended (3.5mm), manteniendo una distorsión inferior al 0,025% y un suelo de ruido por debajo de 8,7 µV. Esta reserva de potencia se traduce en un control preciso de los transitorios y una dinámica que no se comprime incluso con música compleja.

Versatilidad funcional

El DM15 R2R trasciende su función primaria como reproductor de CD para convertirse en una solución audiofílica completa. Funciona como tarjeta de sonido USB de alta fidelidad, compatible con frecuencias de muestreo de hasta 384 kHz/32 bits y DSD256, conservando la musicalidad inconfundible de su arquitectura R2R.

La conectividad inalámbrica está garantizada por el chip Bluetooth Qualcomm QCC3095, compatible con protocolos de transmisión de alta resolución como aptX, aptX Adaptive, aptX HD y SBC. La transmisión Bluetooth funciona tanto desde la entrada de CD como desde la entrada USB, ampliando las posibilidades de conexión con auriculares y altavoces inalámbricos.

Incorpora una función de extracción USB que permite copiar pistas mientras se escucha, guardando los CD favoritos en formato WAV directamente en un dispositivo de almacenamiento externo. Esta característica facilita preservar la música y compartir canciones favoritas sin necesidad de software adicional.

Diseño compacto y controles táctiles

A diferencia de la tendencia hacia reproductores de CD cada vez más voluminosos, el DM15 R2R rompe con este patrón: es más compacto que su predecesor DM13, con dimensiones de aproximadamente 144 × 137 × 25,5 mm y un peso de 471,5 g. Esta reducción de tamaño no compromete la potencia ni las funcionalidades, redefiniendo lo que significa un reproductor de CD portátil de alta gama.

El diseño incorpora botones, teclas y perillas mecánicas que ofrecen una interacción totalmente tangible, haciendo que su manejo sea intuitivo y satisfactorio. Cada acción proporciona una respuesta táctil real, permitiendo disfrutar de la experiencia completa de escuchar un CD: un placer que se percibe con la vista, se siente con el tacto y se vive con el oído.

La pantalla LCD de 0,96 pulgadas (80x160) muestra de manera clara información clave como el nivel de batería, el modo de funcionamiento, la configuración del ecualizador, la frecuencia de muestreo o la lista de dispositivos Bluetooth conectados. El chasis de aleación de aluminio aporta una textura lujosa, mientras que la tapa transparente y la cubierta del panel frontal combinan aluminio con vidrio templado para ofrecer resistencia a los arañazos.

Global BASS + EQ: personalización sonora

El control del sonido alcanza un nivel sin precedentes con tres modos de graves y ocho preajustes de ecualización integrados, que se pueden combinar para crear hasta 24 configuraciones de sonido dinámicas y personalizadas. Además, incluye un preajuste de sonido retro especialmente optimizado, que captura la calidez y riqueza del audio analógico clásico.

Esta flexibilidad permite adaptar la escucha a cada preferencia personal, desde configuraciones neutras para puristas hasta perfiles con realce de graves para géneros contemporáneos. Sin embargo, los análisis especializados sugieren que el sonido base sin ecualización ofrece el equilibrio más fiel a la intención de la arquitectura R2R.

Mecanismo de CD optimizado

El rendimiento de lectura de discos ha sido ampliamente optimizado respecto a generaciones anteriores, incorporando un diseño de bola de acero autorrebotante que proporciona una alineación precisa del disco. Este sistema facilita tanto la inserción como la extracción, mejora la estabilidad y la fiabilidad de la lectura, y reduce el riesgo de rayar el disco.

La personalización del mecanismo de CD, junto con un láser personalizado y un movimiento propio, asegura una reproducción estable incluso en movimiento, gracias al sistema ESP (Electronic Shock Protection) integrado.

Autonomía y modos de uso

El DM15 R2R se alimenta de una batería de litio de alto voltaje de cobalto puro de 4700 mAh y 3,85 V, para ofrecer un rendimiento potente y constante. Esta configuración permite aproximadamente 7 horas de reproducción continua en modo CD, cubriendo sin esfuerzo sesiones prolongadas de escucha.

El modo de escritorio (D.MODE) está diseñado para el uso estacionario y evita el consumo de la batería incluso al operar con alta potencia. Esto no solo impide descargas innecesarias, sino que también reduce significativamente los ciclos de carga y descarga, contribuyendo a prolongar la vida útil de la batería.

El dispositivo soporta carga rápida PD2.0 y PD3.0, alcanzando la carga completa en aproximadamente 2 horas con PD3.0.

Valoración

El FiiO DM15 R2R se posiciona como una genialidad de la ingeniería audiofílica portátil, logrando lo que parecía imposible: resucitar el formato CD con credibilidad técnica y emocional en la era del streaming. Su combinación de DAC R2R de 24 bits, potencia descomunal de 1150 mW, versatilidad funcional (CD, USB DAC, transmisor Bluetooth, transporte digital) y diseño compacto lo convierte en el dispositivo más capaz de su categoría.

Para los amantes del audio que valoran la experiencia tangible de manipular un CD, la calidez del sonido analógico y la flexibilidad de un sistema todo-en-uno, el DM15 R2R es una compra recomendada, una forma de disfrutar la música que trasciende las tendencias pasajeras. Con un precio aproximado de 280 euros, ofrece una relación calidad-precio excepcional para quienes buscan llevar su colección de CD al siglo XXI sin sacrificar un ápice de calidad sonora.

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Puntuación: 9/10 — Un referente indiscutible en el renacimiento del audio físico.