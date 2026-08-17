SteelSeries estrena los Arctis Nova 3 Wireless, unos auriculares gaming que prometen audio espacial 360° por 109,99 €

SteelSeries ha presentado los Arctis Nova 3 Wireless, unos auriculares gaming que la compañía describe como un «cheat code» —o código de trampa— para los jugadores de consola, gracias a su capacidad para ofrecer audio espacial 360° y control del sonido en tiempo real desde una aplicación móvil. El modelo, que llega con un precio recomendado de 109,99 €, se suma a la familia Arctis Nova en un momento en el que el gaming en consola vive un resurgimiento, con una previsión de crecimiento sostenido hasta 2027, según los datos de Newzoo citados por la propia marca.

El lanzamiento se produce en un contexto de expansión del sector: en el primer trimestre de 2025 había cerca de 2.900 millones de jugadores en todo el mundo, y la expectativa por nuevos títulos y consolas está impulsando la demanda de periféricos que ofrezcan una inmersión sonora más completa. SteelSeries, que se define como líder mundial en auriculares gaming premium, ha diseñado los Nova 3 Wireless «desde cero» para elevar el listón del audio en consola, según explica en su nota de presentación.

Audio espacial y más de 200 perfiles de sonido

Los nuevos auriculares incorporan drivers Nova personalizados, basados en imanes de neodimio, que la marca asegura que ofrecen «el mejor audio gaming», con graves ricos y máximo detalle. Son totalmente compatibles con tecnologías como el Tempest 3D Audio de PS5 y el Microsoft Spatial Sound, lo que permite a los usuarios acceder al audio espacial 360° en las consolas de nueva generación.

Pero la principal novedad reside en la aplicación móvil Arctis Companion, disponible de forma gratuita en Google Play Store y Apple App Store, que pone a disposición de los jugadores más de 200 ajustes de sonido específicos para cada juego. Según SteelSeries, estos perfiles han sido elaborados por ingenieros de audio, profesionales de los esports y desarrolladores de videojuegos, y permiten modificar el sonido «sobre la marcha, en tiempo real y sin salir de la partida». Entre los títulos con perfil propio se encuentran Call of Duty, Fortnite o Grand Theft Auto.

Conexión dual, carga rápida y diseño ligero

Cuentan con un sistema de conexión dual llamado Quick Switch Wireless, que permite alternar al instante entre una conexión inalámbrica de alta velocidad de 2,4 GHz —para jugar con baja latencia— y Bluetooth 5.3 —para el uso diario del móvil—. La conexión Bluetooth permanece en espera mientras se juega, de modo que el usuario sigue recibiendo notificaciones de llamadas.

La autonomía es otro de los puntos que destaca la marca: con solo 15 minutos de carga se obtienen hasta 9 horas de juego, hasta tres veces más que en auriculares habituales, según SteelSeries. Una carga completa ofrece más de 30 horas en modo 2,4 GHz o más de 40 horas en Bluetooth.

En cuanto al diseño, los auriculares pesan 260 gramos y cuentan con almohadillas extraíbles de espuma viscoelástica transpirable, brazos ajustables en altura y una banda superior de tejido elástico para repartir la presión. Están disponibles en cuatro colores: negro, blanco, aqua y lavanda.

Compatibilidad multiplataforma y precio

El modelo es compatible con Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, PC, Meta Quest, consolas portátiles y dispositivos móviles y tablets con USB-C, gracias a un dongle USB-C que puede cambiarse fácilmente entre sistemas. También incorpora el nuevo micrófono ClearCast 2.X, con tecnología de gran ancho de banda y audio de 32 KHz/16 bits.

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Los Arctis Nova 3 Wireless ya están disponibles en la web de SteelSeries y en tiendas con un precio recomendado de 109,99 € para las versiones 3P/3X Wireless y 3 WL-PC. La aplicación Arctis Companion puede descargarse de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple.