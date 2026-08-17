Blink cámara de exterior: vigilancia inalámbrica con luz integrada

La cámara exterior con foco Blink de última generación cuenta con grabación de vídeo, iluminación activada por movimiento y comunicación bidireccional en un sistema inalámbrico. El paquete incluye la cámara, el foco, un módulo de sincronización básico, las pilas necesarias, un kit de montaje, un adaptador de corriente y un cable USB.

La propuesta de Blink está pensada para instalarse sin cables de alimentación en la cámara ni en el foco. Utiliza dos pilas de litio AA de 1,5 voltios, mientras que el foco funciona con cuatro pilas alcalinas D. El módulo de sincronización sí necesita conectarse a la corriente mediante el adaptador incluido.

La instalación puede realizarse en cuestión de minutos. El proceso se completa desde la aplicación Blink Home Monitor, donde primero se añade el módulo de sincronización y después la cámara. El sistema puede colocarse en diferentes zonas de la vivienda, siempre que exista cobertura Wi-Fi suficiente y una conexión adecuada con el módulo.

La cámara mide 70 × 70 × 41 milímetros y el foco tiene unas dimensiones de 262 × 137 × 97 milímetros. El conjunto está disponible en color negro y tiene un peso de 1.315 gramos.

Imagen e iluminación

Ofrece vídeo HD 1080p con una velocidad de hasta 30 fotogramas por segundo. Su campo de visión alcanza los 143 grados en diagonal, una amplitud adecuada para cubrir zonas de paso o espacios próximos a una entrada.

Para las situaciones con poca luz, incorpora visión nocturna por infrarrojos. El foco LED añade una iluminación de 700 lúmenes y una temperatura de color de 5.000 K. Puede activarse cuando se detecta movimiento y también controlarse desde la aplicación, donde es posible ajustar su brillo.

La combinación de infrarrojos y foco permite elegir entre una vigilancia nocturna más discreta o una iluminación directa de la zona supervisada.

Detección y comunicación

Incorpora detección de movimiento mejorada de doble zona y puede enviar alertas al teléfono cuando registra actividad. También ofrece comunicación bidireccional, por lo que es posible ver el vídeo en directo y hablar con las visitas o las mascotas desde la aplicación Blink Home Monitor.

Las notificaciones inteligentes para identificar personas y vehículos requieren contratar un plan de suscripción de Blink. Esta diferencia resulta importante: la detección de movimiento forma parte de la propuesta general del dispositivo, mientras que la clasificación mediante inteligencia artificial está vinculada al servicio de pago.

El equipo es compatible con Alexa. Mediante un dispositivo compatible, se puede acceder al vídeo en directo, armar y desarmar el sistema y configurar rutinas.

Autonomía y conectividad

Blink anuncia una autonomía de hasta dos años para la cámara con la configuración predeterminada y un uso estándar. La duración real puede variar según la frecuencia de activación, la configuración, las condiciones ambientales y el uso del vídeo en directo.

El foco utiliza sus propias pilas, pero la cifra de dos años debe interpretarse principalmente como la autonomía anunciada para la cámara y no necesariamente para todo el conjunto.

La conexión se realiza mediante redes Wi-Fi de 2,4 GHz compatibles con los estándares 802.11b/g/n. El sistema necesita una conexión a Internet de alta velocidad y es compatible con todos los módulos de sincronización Blink.

Almacenamiento y suscripciones

La cámara incluye una prueba gratuita de 30 días del plan Blink Plus. Una vez finalizada la prueba, el almacenamiento de vídeos en la nube requiere contratar un plan.

La suscripción añade funciones como las notificaciones inteligentes, la posibilidad de guardar y compartir clips y el vídeo en directo ampliado. Sin suscripción la cámara mantiene las funciones básicas de detección y alertas.

El producto funciona con el módulo de sincronización 2 que ofrece almacenamiento local. Esta opción puede resultar interesante para quienes quieran reducir su dependencia del almacenamiento en la nube, aunque supone adquirir un accesorio adicional.

Uso en exteriores

La cámara está diseñada para funcionar entre -20 °C y 45 °C.

Se recomienda tener en cuenta la cobertura de la red inalámbrica, la posición del foco y el ángulo de visión de la cámara. La calidad de la experiencia dependerá tanto de la instalación como de la conexión disponible.

Valoración y precio

La cámara exterior con foco Blink ofrece una combinación interesante de vídeo HD, visión nocturna, iluminación de 700 lúmenes, comunicación bidireccional y funcionamiento inalámbrico. El módulo de sincronización básico incluido facilita la puesta en marcha, mientras que la autonomía anunciada de hasta dos años reduce la necesidad de cambiar las pilas de la cámara con frecuencia.

Su principal limitación está en que algunas funciones dependen de una suscripción, especialmente el almacenamiento en la nube y la identificación de personas y vehículos.

Es una cámara completa y flexible para quienes valoren la instalación inalámbrica y la iluminación integrada.

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