Xtorm Next Gen 6 Power Bank: cargar varios dispositivos en minutos y sin enchufe

La nueva generación de baterías externas Xtorm Next Gen 6, presentada por Telco Accessories Group (TAG) plantea un salto en capacidad, velocidad y control de la carga portátil, con modelos de hasta 60.000 mAh, potencias de 35 W a 140 W y una pantalla que muestra en tiempo real potencia, tiempo y temperatura.

Contexto y propósito de la gama

El lanzamiento responde a una necesidad cada vez más habitual: usar smartphones, tablets, auriculares y otros dispositivos durante todo el día sin depender de un enchufe, especialmente en situaciones de movilidad, viajes o vacaciones. Según Luis Miguel Manjón, experto en electrónica de consumo y máximo responsable de TAG en España, el objetivo es que el usuario “no pare nunca” y tenga energía de sobra para una jornada completa de trabajo, información y ocio sin buscar un punto de corriente.

Evolución de la línea Xtorm

Esta familia consolida la evolución tecnológica de Xtorm tras varios lanzamientos previos en 2016, 2017, 2019, 2021 y 2023. No se trata solo de aumentar la capacidad, sino de integrar mejoras en eficiencia de carga, seguridad y experiencia de uso, con especial énfasis en la información que el usuario recibe mientras carga sus dispositivos.

Pantalla “High‑Tech Display”: información en tiempo real

Uno de los elementos distintivos de esta generación es la incorporación de una pantalla “High‑Tech Display” que muestra datos detallados y en tiempo real sobre el proceso de carga. A través de esta interfaz, el usuario puede ver información de carga, como el nivel de batería restante y el estado del proceso, así como la potencia de salida en ese momento y el tiempo estimado o transcurrido de carga. También es posible monitorear la temperatura del dispositivo, un dato relevante para controlar el rendimiento y la seguridad en usos intensivos.

Esta funcionalidad permite al usuario tomar decisiones más informadas: saber si conviene conectar un solo dispositivo o varios, cuándo es mejor desconectar o si las condiciones de uso están dentro de rangos seguros.

Tecnología Xtorm UltraCharge: velocidad y eficiencia

La serie integra la tecnología “Xtorm UltraCharge”, diseñada para gestionar carga rápida y eficiente en distintos escenarios de uso. Según el modelo, la potencia de salida oscila entre 35 W y 140 W, lo que abre la puerta a carga rápida de smartphones compatibles con protocolos de carga rápida, alimentación de tablets y portátiles que requieran más potencia y carga simultánea de varios dispositivos manteniendo velocidades aceptables.

Esta horquilla de potencia permite cubrir desde usuarios que buscan una batería compacta para el móvil hasta perfiles más exigentes que necesitan alimentar equipos con consumos más altos.

Capacidades y gama disponible

La gama 2026 está pensada para cubrir distintas necesidades de energía móvil, con capacidades que llegan hasta los 60.000 mAh. Esto se traduce en modelos de menor capacidad, desde 10.000 mAh, para uso diario ligero y viajes cortos, modelos intermedios hasta 27.000 mAh, que equilibran capacidad y portabilidad, y modelos de alta capacidad, hasta 60.000 mAh, orientados a usuarios que pasan muchas horas fuera de casa, viajan con frecuencia o necesitan asegurar energía para varios días o varios dispositivos a la vez.

En la franja de 10.000 mAh a 27.000 mAh, la serie está disponible en dos colores: Midnight Black y Dusk White, ofreciendo opciones neutras y fáciles de combinar con distintos dispositivos y estilos.

Seguridad: seis capas de control

Todos los modelos de esta generación incorporan un sistema de seguridad de seis capas, diseñado para prevenir incidentes relacionados con sobrecargas, cortocircuitos u otros fallos eléctricos. Este enfoque multicapa es especialmente relevante en baterías de alta capacidad y alta potencia, donde un mal funcionamiento podría tener consecuencias más serias.

En productos de este tipo suelen combinarse protecciones como control de sobrecorriente y sobretensión, protección contra cortocircuitos, gestión térmica para evitar sobrecalentamientos y control del estado de las celdas y del ciclo de carga y descarga. El resultado es un producto pensado para ser usado de forma intensiva sin que el usuario tenga que estar constantemente vigilando posibles riesgos.

Sostenibilidad y packaging

TAG pone el acento en la sostenibilidad como eje de su estrategia de producto. Los Power Bank de esta generación se presentan en embalajes de papel con certificación FSC (FSC Paper packaging), lo que garantiza que el papel procede de bosques gestionados de forma responsable. Además, están fabricados con plásticos reciclados certificados GRS (Global Recycled Standard) y la compañía cuenta con la medalla de plata de sostenibilidad de Ecovadis, una evaluación externa que valora prácticas ambientales, sociales y éticas.

Este enfoque busca reducir la reposición innecesaria de dispositivos y limitar la contaminación asociada a la producción y el fin de vida de los accesorios.

Perfil de usuario y escenarios de uso

La propuesta de Xtorm Next Gen 6 encaja especialmente bien con usuarios que trabajan en movilidad y necesitan asegurar energía para smartphone, tablet y, en algunos casos, portátil, viajeros que pasan largas jornadas sin acceso fácil a enchufes en transporte, eventos o exteriores, y personas que usan varios dispositivos a lo largo del día y quieren evitar llevar múltiples cargadores y cables a todas partes.

La combinación de alta capacidad, potencias elevadas y pantalla informativa hace que estos power bank sean útiles tanto para uso cotidiano como para situaciones más exigentes, como jornadas largas fuera de casa o viajes con poco acceso a puntos de carga.

Posicionamiento dentro de TAG y marcas del grupo

Telco Accessories Group (TAG) acumula más de 12 años en el sector de accesorios para dispositivos móviles y ha evolucionado de Telco a un grupo con varias enseñas: Just in Case, Xtorm, Gecko Covers y LINQ by Elements. Xtorm se posiciona como la marca centrada en energía y carga, con un discurso tecnológico y orientado a la durabilidad y la sostenibilidad.

La prioridad declarada del grupo es alargar la vida útil de los dispositivos y reducir la reposición innecesaria, apostando por materiales sostenibles como plásticos reciclados GRS y aluminio 100% reciclado. En este contexto, los Next Gen 6 Power Bank no solo buscan ofrecer más capacidad y velocidad, sino también encajar en una lógica de producto más duradero y menos contaminante.

Valoración

La nueva generación de Xtorm Next Gen 6 representa una evolución coherente dentro de la estrategia de TAG: más capacidad, más potencia, más información para el usuario y un mayor énfasis en seguridad y sostenibilidad. La pantalla “High‑Tech Display” y la tecnología Xtorm UltraCharge son los dos pilares técnicos que diferencian esta línea de generaciones anteriores, mientras que el sistema de seis capas de seguridad y el packaging sostenible refuerzan el perfil de producto pensado para un uso intensivo y responsable.

Para usuarios que ya dependen de varios dispositivos a lo largo del día y que quieren minimizar la dependencia del enchufe, esta gama ofrece una solución técnica sólida, con un rango de modelos que permite ajustar capacidad y potencia a necesidades concretas.

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