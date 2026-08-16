Más que Estados Unidos y China: la Unión Europea tiene mucho que decir en la batalla por el dominio de la computación cuántica

No despierta tanto fervor ni atrae tanta atención como la inteligencia artificial, pero hay otra tecnología llamada a marcar el futuro. Se trata de la computación cuántica, un nuevo paradigma de la informática que permite multiplicar la potencia y velocidad de cálculo para que los ordenadores puedan responder a problemas mucho más complejos. Más allá de la teoría, este cambio promete acelerar la investigación científica, alumbrar nuevos fármacos y acabar con la criptografía que garantiza la seguridad de nuestras comunicaciones.

Ese potencial transformador para la economía, la ciencia, la ciberseguridad y la defensa ha hecho que, desde hace casi una década, Estados Unidos y China hayan adoptado una estrategia nacional para domarlo y supeditarlo a sus intereses. Sin embargo, en el campo cuántico, la pugna no es solamente entre las dos superpotencias. Otros actores tienen mucho que decir. Y el mejor posicionado como alternativa a Washington y Pekín es la Unión Europea.

Inversión nacional

Actualmente, hasta 33 países han tejido un plan para ganar peso e influencia en ese mercado. Las inversiones anunciadas en todo el mundo ya superan los 40.000 millones de dólares, según un informe del European Centre for International Political Economy (ECIPE) publicado a principios de 2025.

El país que más apuesta por la cuántica es China, con cerca de 18.000 millones de inversión, la inmensa mayoría a través de fondos públicos canalizados por el Estado. En segunda posición está la UE, con casi 12.000 millones, también mayoritariamente públicos. En tercer lugar está EEUU, con poco más de 10.000 millones, si bien más de la mitad proceden de firmas de capital riesgo. La lista la completan Alemania, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Francia, Japón, Rusia y Países Bajos, los únicos cuya inversión supera los 1.000 millones.

Empresas y capital

En lo que se refiere al volumen de empresas, el liderazgo está en manos de la UE. El club de los 27 cuenta con 66 compañías de cuántica, algunas tan relevantes como la francesa Pasqal, la finlandesa IQM Quantum Computers o la alemana planqc. También la vasca Multiverse Computing y la catalana Qilimanjaro Quantum Tech. Aunque el sector privado comunitario representa el 26% del total mundial, solo concentra un 12% de las inversiones.

En cambio, EEUU cuenta con 62 empresas, un 24%, pero reúne hasta un 44% de toda la inversión privada a nivel mundial. El país alberga gigantes de la computación cuántica como IBM Quantum, Google Quantum AI, IonQ, PsiQuantum, Amazon Bracket o Azure Quantum, de Microsoft. Hasta seis de las 10 más potentes del mundo son estadounidenses, según la clasificación del directorio Quantum Navigator.

En tercera posición está el Reino Unido, que despunta con más de 35 compañías, entre ellas referentes como Quantinuum u Oxford Quantum Circuits. La segunda acaba de anunciar que construirá en Barcelona el centro de computación cuántica más grande del sur de Europa. Por detrás queda China, con 25 empresas que atraen un 10% de las inversiones privadas del sector, y, a un poco más de distancia, Alemania y Canadá, sede de pesos pesados del sector como D-Wave o Xanadu.

La importancia de la academia

Más allá de los gobiernos y el sector privado, la academia —tanto universidades como centros de investigación— también juega un rol vital en la computación cuántica, pues "revela avances teóricos" y "fomenta la innovación aportando los conocimientos fundamentales y las ideas creativas que impulsan el desarrollo de productos", remarca el ECIPE.

EEUU es el país que produce más investigación (un 22,5% del total) y de mayor impacto (un 34% está entre el 10% más citado) en computación cuántica, seguido de China, con un 21,5% del volumen y un 16% de la calidad. Sin embargo, el gigante asiático lidera holgadamente la investigación en comunicaciones cuánticas y, con un margen más estrecho, en sensores cuánticos. La apuesta de ambas potencias por este segundo campo sugiere su interés por una tecnología que puede servir tanto para fines civiles como militares.

Sumados, los países de la UE concentran cerca de un 22% de las investigaciones cuánticas, según el Quantum Index Report del MIT. Eso se debe a la fuerza de Alemania, el tercero que más produce, pero también de otras naciones como Italia, Francia o España.

Patentes para aplicaciones prácticas

Desde 2017, el volumen de patentes cuánticas se ha disparado, lo que evidencia cómo la innovación empieza a traducirse en aplicaciones prácticas. EEUU encabeza de nuevo este segmento gracias la ingente cantidad de descubrimiento registrados por parte de gigantes como IBM, Micron Technology o Google. Por detrás está Japón, que se apoya en las invenciones patentadas por NEC Corporation, Hitachi o Fujitsu, y después China.

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Aun así, las empresas que más están experimentando con las prestaciones de la computación cuántica son europeas. Según el informe Quantum Technology Monitor de la consultora McKinsey, se trata de hasta 43 compañías de sectores que van desde las finanzas al aeroespacial. Por detrás quedan 29 estadounidenses y 22 chinas.