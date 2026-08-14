Sin internet y con geolocalización: así es el SPC Wild Star, el primer móvil infantil de la marca

SPC presenta Wild Star, un teléfono móvil de tipo concha con conectividad 4G y GPS diseñado específicamente para que los preadolescentes puedan llamar y estar localizables en sus primeros pasos hacia la autonomía, sin distracciones por notificaciones, acceso a internet, redes sociales ni aplicaciones. Este lanzamiento amplía el ecosistema de soluciones para niños y adolescentes de la marca española, que ya incluye dispositivos como el evolutivo Wuum One y la tablet Wuum Tab.

El nuevo teléfono surge con el objetivo de ofrecer a los preadolescentes una forma sencilla y segura de mantenerse comunicados mientras las familias disponen de herramientas para acompañarlos con tranquilidad aun en la distancia. Da respuesta a las primeras necesidades de autonomía y comunicación de los niños sin adelantar el acceso a un smartphone completo, concebido como un primer móvil básico que permite familiarizarse de forma gradual con la tecnología en un entorno sencillo y acotado.

Diseño compacto con funciones para el día a día

El formato de tipo concha aporta ventajas prácticas para el uso cotidiano, ya que la tapa protege el teclado cuando el dispositivo se transporta en una mochila o bolsillo, reduce las marcaciones accidentales y contribuye a prolongar la vida útil del teléfono frente al uso diario. La pantalla exterior de 1,4 pulgadas permite consultar la hora o identificar llamadas entrantes sin necesidad de abrir el dispositivo, mientras que en el interior la pantalla de 2,8 pulgadas ofrece una visualización cómoda para la lectura de mensajes y la navegación por los menús.

Las tres memorias directas permiten configurar los contactos principales para realizar llamadas con una única pulsación, y la batería de 1400 mAh proporciona hasta cinco días de autonomía con un uso medio. El dispositivo incorpora una cámara trasera de 2 megapíxeles con flash y una cámara frontal de 0,3 megapíxeles que permiten realizar fotografías y selfies, completando sus prestaciones con radio FM para escuchar música, linterna, calculadora y calendario. La memoria interna puede ampliarse mediante tarjetas MicroSD de hasta 32 GB, mientras que la conectividad Bluetooth 5.0 facilita la conexión con auriculares inalámbricos y otros dispositivos compatibles.

SPC Circles: seguridad para los más pequeños y tranquilidad familiar

Estamos ante el primer teléfono sin acceso a internet integrado con SPC Circles, la aplicación de acompañamiento parental que permite a madres y padres gestionar las principales funciones de seguridad y acompañamiento desde el dispositivo de los adultos y a distancia, sin necesidad de acceder físicamente al teléfono del menor. Gracias a la localización GPS, los padres pueden consultar la ubicación de los menores desde la aplicación en caso de necesitarlo y definir zonas de seguridad personalizadas para ser avisados cuando el dispositivo salga del perímetro establecido.

Desde la aplicación también es posible gestionar la agenda de contactos, conocer el historial de llamadas y el nivel de batería, y configurar diferentes avisos como el de batería baja, llamadas perdidas o periodos prolongados de inactividad. El dispositivo está pensado para ofrecer una respuesta rápida ante cualquier imprevisto, por lo que incorpora un botón SOS físico que, tras una pulsación prolongada, activa automáticamente una secuencia de llamadas a los contactos de emergencia configurados e inicia el envío de un mensaje de ayuda. Tanto el botón como los contactos de emergencia pueden configurarse de forma remota desde la app SPC Circles.

Para qué familias está indicado: un móvil centrado en la seguridad, no en el ocio

El modelo está pensado para familias que buscan un primer móvil centrado en la seguridad y la comunicación, no en el entretenimiento digital. Es adecuado para padres que quieren que sus hijos se mantengan localizables y en contacto con el núcleo familiar, pero sin exponerlos a internet, redes sociales ni aplicaciones que puedan generar distracciones o riesgos. Su enfoque en la seguridad activa, con geolocalización, botón SOS, whitelist de contactos y alertas de inactividad, lo convierte en una opción especialmente recomendable para familias con niños que empiezan a desplazarse solos, como ir al colegio, a actividades extraescolares o a quedar con amigos del barrio.

Este dispositivo es para padres que prefieren un móvil sin acceso a internet para evitar contenidos externos y sobreexposición digital, así como para hogares que valoran el acompañamiento parental en remoto mediante una app dedicada como SPC Circles en lugar de soluciones genéricas. Es un móvil más orientado a la protección y la tranquilidad familiar que al ocio, para quienes priorizan la seguridad sobre las funcionalidades multimedia o de entretenimiento.

Valores de seguridad que definen el dispositivo

El móvil concentra sus esfuerzos en ofrecer un entorno digital acotado y seguro para los más pequeños, eliminando distracciones y riesgos asociados a contenidos externos o contactos no deseados. El sistema de whitelist de contactos favorece que solo se pueden recibir llamadas y mensajes de números previamente aprobados por la familia, mientras que la geolocalización GPS integrada permite a los padres consultar la ubicación del menor en cualquier momento desde la app SPC Circles.

Las zonas de seguridad personalizables generan alertas automáticas cuando el dispositivo entra o sale de perímetros definidos como casa, colegio o el parque, y el botón SOS físico activa llamadas automáticas a contactos de emergencia y envía un mensaje de ayuda tras una pulsación prolongada. Las alertas de batería baja e inactividad notifican a los padres si el dispositivo está a punto de apagarse o si lleva mucho tiempo sin usarse, y el historial de llamadas accesible desde la app permite revisar quién ha llamado o recibido llamadas del menor. Estas funcionalidades lo convierten en un dispositivo pensado para acompañar la autonomía progresiva de los niños, ofreciendo a las familias herramientas de control y tranquilidad sin necesidad de recurrir a un smartphone completo.

Precio y disponibilidad

SPC Wild Star está ya disponible en dos colores, blanco y negro, a un precio recomendado de 99,90 euros.

Valoración

El equipo cumple con creces su propósito de ofrecer un primer móvil seguro, sencillo y sin distracciones para niños que empiezan a moverse con más independencia. Su integración nativa con SPC Circles eleva el valor del dispositivo, permitiendo a los padres gestionar aspectos clave de seguridad en remoto. El enfoque claro en seguridad y comunicación familiar, junto con la ausencia de acceso a internet y redes sociales, lo convierten en una opción muy recomendable para familias que buscan un primer móvil centrado en la protección y la comunicación, sin los riesgos y distracciones de un smartphone convencional.

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Los puntos fuertes incluyen la integración con SPC Circles para gestión remota de contactos, ubicación y alertas, el botón SOS físico y la geolocalización GPS como elementos de seguridad activa, además de una batería de larga duración de hasta cinco días y un diseño de concha práctico. Como aspectos a mejorar, cabe mencionar la dependencia de la app SPC Circles para aprovechar todas las funciones de seguridad y una cámara muy básica, aunque coherente con el enfoque del dispositivo. En conjunto, es una propuesta sólida y bien pensada para la etapa de autonomía inicial de los preadolescentes, priorizando la tranquilidad familiar sobre el entretenimiento digital.