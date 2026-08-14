Google Gemini y Google Pixel se convierten en nuevos socios del FC Barcelona

Google Gemini y Google Pixel se han incorporado como nuevos partners del FC Barcelona en las categorías de Official Consumer AI Partner y Official Mobile Phone Partner, respectivamente. El acuerdo vincula los servicios de inteligencia artificial de Google y sus dispositivos móviles con los primeros equipos masculino y femenino de fútbol del club azulgrana.

La colaboración contempla el desarrollo de experiencias digitales dirigidas a la afición, tanto desde casa como en el estadio. Según el FC Barcelona, Gemini podrá utilizarse para consultar y analizar aspectos tácticos de los partidos, mientras que también permitirá generar contenidos relacionados con el ambiente y las emociones del día de partido.

Entre las posibilidades planteadas por el club figura la creación de canciones o pistas de animación a partir de las emociones de la afición, así como la recreación de situaciones vinculadas al fútbol, como la celebración de un gol decisivo sobre el césped del Spotify Camp Nou.

Contenidos grabados con Pixel

Los dispositivos Google Pixel tendrán un papel destacado en la producción de contenidos digitales exclusivos sobre la actividad diaria de los primeros equipos masculino y femenino. El acuerdo también prevé opciones de personalización de las interfaces de los dispositivos con elementos vinculados al FC Barcelona.

El club sostiene que la asociación combinará la tecnología de Google con su alcance internacional para reforzar la relación digital con sus seguidores. No se han detallado por ahora las fechas de lanzamiento ni las características concretas de todas las experiencias anunciadas.

Una alianza centrada en inteligencia artificial y móvil

Ester Marinas, directora de marketing de Google, ha señalado que la compañía pretende explorar nuevas formas de interacción con el fútbol mediante la combinación de las capacidades de Pixel y Gemini. La directiva ha destacado especialmente los usos relacionados con la captura, el análisis y la celebración de los partidos.

Por parte del FC Barcelona, Marc Bruix, director de patrocinios globales, ha definido el acuerdo como una asociación que une tecnología y fútbol. Bruix ha avanzado que la colaboración incluirá contenido digital producido con dispositivos Pixel y nuevas perspectivas sobre el juego mediante Gemini.

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Google presenta Gemini como un asistente de inteligencia artificial integrado en varias de sus aplicaciones y servicios. La gama Pixel incluye teléfonos, tabletas, relojes y auriculares, con especial protagonismo de sus cámaras y de las funciones de inteligencia artificial incorporadas en sus dispositivos.