Una heladera para el verano: así es la nueva Gelatella Touch de Ufesa

En pleno verano, cuando el calor aprieta y cualquier plan que acabe en algo fresco suma puntos, productos como la Gelatella Touch se agradecen especialmente. Ufesa propone con esta heladera inteligente una forma de hacer helado casero de una manera más intuitiva y con un enfoque claramente pensado para facilitar el proceso a quien quiere buenos resultados sin complicarse demasiado en la cocina.

La propuesta llega además con el respaldo de una marca reconocida en nuestro mercado por su trayectoria en el pequeño electrodoméstico. Ufesa lleva décadas presente en muchos hogares y esa familiaridad pesa, sobre todo en categorías donde el usuario busca una combinación de sencillez, confianza y cierta vocación de uso cotidiano. En ese contexto, la heladera encaja como un producto que busca modernizar una categoría clásica sin perder su lado doméstico.

Una heladera pensada para guiar

La singular novedad de esta versión es su pantalla táctil TFT de 4,3 pulgadas con recetas interactivas, un añadido que cambia bastante la experiencia frente a una heladera convencional. En lugar de limitarse a enfriar y mezclar, la máquina acompaña al usuario paso a paso, algo especialmente útil para quienes no tienen experiencia previa o quieren probar elaboraciones nuevas sin depender de instrucciones externas.

Ese enfoque “guiado” encaja bien con la idea de cocina casera sencilla y accesible. No hace falta ser un heladero profesional para sacarle partido, y ahí está probablemente una de sus mayores virtudes: convierte una preparación que a veces puede parecer técnica en un proceso más doméstico y asequible.

Programas para muchas preparaciones

Incorpora 12 programas automáticos que cubren un abanico amplio de elaboraciones: Gelato, Helado Light, Helado Classic, Sorbete, Yogur Helado, Granizado Italian Style, Granizado Classic, Bebidas Frías, Milkshake, Re-spin, Mix-in y Limpieza del eje.

Ese catálogo deja claro que el producto no se limita al helado tradicional. La máquina quiere cubrir distintas texturas, gustos y momentos de consumo, desde un sorbete refrescante hasta una preparación más cremosa o una bebida fría. También añade funciones como Re-spin y Mix-in, pensadas para ajustar texturas o integrar ingredientes durante el proceso.

Capacidad y tarrinas

Uno de los aspectos prácticos está en su sistema de recipientes. La heladera ofrece una capacidad total de 1,35 litros y permite elaborar hasta tres preparaciones diferentes mediante sus 3 tarrinas de Tritan de 450 ml. Soon resistentes, libres de BPA y aptas para lavavajillas, y se acompañan de 3 tapas herméticas para conservar las elaboraciones en el congelador.

Aquí hay un enfoque pensado para el uso real del día a día. No se trata solo de hacer una tanda y ya está, sino de poder organizar varias preparaciones, guardar lo que sobra y tener margen para experimentar con sabores distintos. En un verano de comidas al aire libre, sobremesas largas y recetas frías improvisadas, esa versatilidad suma.

Tecnología para la textura

Ufesa acompaña esta heladera con varias tecnologías propias. La CreamDual Drive busca mejorar la cremosidad en cada elaboración, mientras que el sistema SilentSpin aporta un giro más estable y silencioso para hacer más agradable el uso. Por su parte, MicroAir Infusion introduce aire de forma precisa para obtener texturas más ligeras y esponjosas, además de facilitar la integración de toppings, frutas o trozos de chocolate durante el proceso.

La otra pieza del conjunto es el MagnaBlade System, con cuchilla magnética de acero inoxidable, diseñado para un mezclado potente y uniforme. En la práctica, esto apunta a una de las cuestiones más importantes en una heladera: que la textura final sea homogénea y que el resultado no dependa tanto de la suerte como de la receta.

Seguridad y comodidad

La Gelatella Touch incorpora detección automática de jarra, una función que optimiza el funcionamiento y añade seguridad durante el uso. Es un detalle que puede parecer menor, pero que en aparatos pensados para uso doméstico conviene valorar: todo lo que simplifique y reduzca errores suma.

A eso se añade un conjunto de elementos que ayudan a reforzar la percepción de producto completo: la limpieza guiada con programa específico, las tarrinas lavables y la interfaz táctil, que facilita la relación con el aparato desde el primer momento.

Lo que aporta la firma

Ufesa no es una marca nueva ni desconocida. Forma parte de ese grupo de empresas de pequeño electrodoméstico que se reconoce por verse durante años en cocinas y hogares de España. En este caso, esa experiencia juega a favor: ofrece un producto que no pretende deslumbrar por exceso, sino resolver con una necesidad concreta, la de preparar helados y postres fríos en casa con una experiencia cómoda.

En una categoría que ha ganado interés en los últimos veranos, la Gelatella Touch parece pensada para quienes buscan algo más que un gadget de temporada. Su combinación de pantalla interactiva, programas automáticos y varias tarrinas la coloca como una opción ambiciosa dentro del ámbito doméstico.

Valoración y precio

La Gelatella Touch es una heladera orientada al usuario que quiere dar un paso más en la cocina casera sin complicarse. Su pantalla táctil, sus 12 programas y la posibilidad de trabajar con varias tarrinas la convierten en una propuesta práctica y especialmente atractiva en los meses de más calor, cuando tener helados, sorbetes o granizados hechos en casa se agradece todavía más.

Como idea de producto, funciona muy bien: combina comodidad y un punto de innovación útil. No estamos ante un electrodoméstico de apoyo, sino ante una máquina que busca acompañar el proceso y hacerlo más intuitivo. Para hogares que valoren el helado casero, la experimentación con recetas frías y el control de los ingredientes, es una propuesta sólida y convincente.

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Su precio es de unos 280 euros.