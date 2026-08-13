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Create lanza un proyector portátil con rotación de 180 grados para llevar el cine a cualquier espacio
El Projector Studio Compact aporta resolución HD, sistema Android, conexión Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 en un dispositivo de 580 gramos
Create ha incorporado a su catálogo de productos para el verano el Projector Studio Compact, un modelo portátil para reproducir contenidos audiovisuales en distintos espacios del hogar. El dispositivo cuenta con una estructura giratoria de 180 grados, lo que permite orientar la imagen hacia una pared, una pantalla o el techo sin necesidad de mover toda la unidad.
Ofrece una resolución nativa de 1.280 × 720 píxeles, un brillo de 130 lúmenes ANSI y una relación de contraste de 1.000:1. La imagen puede proyectarse en tamaños comprendidos entre 30 y 200 pulgadas, con una distancia de funcionamiento de entre 0,8 y 4 metros. El enfoque electrónico y la corrección trapezoidal manual permiten ajustar la proyección desde el propio dispositivo o mediante el mando a distancia incluido.
Conectividad inalámbrica y sistema Android
Integra un sistema basado en Android y permite reproducir audio, imágenes, vídeo y texto. Para la conexión inalámbrica incorpora Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0, mientras que la función Miracast facilita la duplicación de la pantalla de dispositivos compatibles.
En el apartado físico, dispone de puertos HDMI y USB, además de una conexión para auriculares. El equipo incluye también un altavoz de 3 vatios con sonido de 360 grados, pensado para ofrecer reproducción de audio sin necesidad de añadir un altavoz externo.
Un formato pensado para el transporte
El proyector presenta unas dimensiones de 192 × 102 × 102 milímetros y un peso de 0,58 kilogramos. Su carcasa, disponible en color moca, incorpora los controles y el sistema de giro en un formato compacto. El fabricante cifra su nivel sonoro en 25 decibelios, por lo que está orientado a su uso en estancias domésticas, dormitorios o espacios de ocio con poca iluminación.
Funciona conectado a la red eléctrica, ya que no es compatible con baterías externas. La caja incluye el cable de alimentación y un mando a distancia por infrarrojos.
Precio y disponibilidad
El Projector Studio Compact ya está disponible y tiene un precio recomendado de 59,95 euros pero se encuentra en oferta.
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