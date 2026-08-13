Apple activa su campaña educativa para estudiantes universitarios

Apple ha puesto en marcha su campaña anual para el sector educativo. La iniciativa mantiene los descuentos especiales para estudiantes universitarios y amplía la oferta con una tarjeta regalo de entre 80 y 120 euros para quienes adquieran determinados modelos de Mac o iPad.

La tarjeta podrá utilizarse posteriormente en la compra de productos que cumplan las condiciones de la promoción. El importe dependerá del dispositivo adquirido y de los requisitos establecidos por Apple.

Descuentos para estudiantes y familias

Los precios especiales para educación están disponibles durante todo el año e incluyen productos como el Mac, el iPad y el Apple Watch. La campaña está dirigida a estudiantes de educación superior, aunque también pueden acogerse a ella docentes y padres o tutores de alumnos universitarios.

La oferta incluye asimismo a las familias que educan a sus hijos en casa, según las condiciones comunicadas por la compañía. Para acceder a estos descuentos es necesario acreditar la condición de estudiante, familiar o miembro del personal educativo.

Apple permite comprobar la elegibilidad a través de UNiDAYS, una plataforma utilizada para verificar de forma digital la pertenencia al ámbito educativo.

La tienda educativa de Apple recoge los detalles de la campaña y de los descuentos disponible

Herramientas para las tareas académicas

La compañía presenta el Mac y el iPad como dispositivos destinados a acompañar a los estudiantes durante distintas etapas de su formación. Entre los usos habituales se encuentran la consulta de documentación, la elaboración de trabajos, la investigación y la creación de contenidos.

Apple también destaca las funciones de Apple Intelligence, su conjunto de herramientas de inteligencia artificial, para tareas como revisar textos, encontrar expresiones concretas o completar determinados trabajos. La disponibilidad de estas funciones puede variar según el dispositivo, el sistema operativo, el idioma y la región.

Aplicaciones para el estudio

El App Store ofrece aplicaciones de distintas categorías que pueden utilizarse en el ámbito académico, como editores de documentos, plataformas educativas, herramientas de organización, lectores de archivos y programas de diseño o creación audiovisual.

Según informa la propia Apple, la tienda reúne más de dos millones de aplicaciones. La utilidad de cada una dependerá de las necesidades del estudiante, del nivel educativo y de las exigencias de cada centro o asignatura.

Compras y asesoramiento

La campaña puede consultarse en la tienda educativa de Apple y en sus establecimientos físicos. En estos últimos, hay sesiones de asesoramiento individual para resolver dudas sobre los dispositivos y las opciones de compra.

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La página también muestra opciones de financiación para algunos productos, aunque estas operaciones están sujetas a la aprobación de la entidad financiera y a sus propias condiciones. conviene revisar el coste total, los intereses y la duración del contrato antes de elegir esta modalidad.