LG estrena el Gram Book 2026 de 15,6 pulgadas: portabilidad inteligente con hasta 26 horas de batería

LG ha traído a nuestro mercado los nuevos LG Gram Book 2026, una gama diseñada para acercar la experiencia Gram —ligereza, autonomía, resistencia y conectividad— a un público más amplio que busca un portátil versátil para estudiar, trabajar o crear desde cualquier lugar.

El modelo de 15,6 pulgadas representa la apuesta de la marca por ofrecer un equipo equilibrado, con las virtudes de la familia pero a un precio más accesible, pensado para estudiantes, profesionales jóvenes y usuarios híbridos que alternan distintos espacios a lo largo del día.

Portabilidad inteligente: mucho más que pesar poco

La nueva generación de portátiles LG parte de una idea clara: la portabilidad ya no depende solo del peso. También significa tener autonomía suficiente para no vivir pendiente del cargador, rendimiento para trabajar con varias tareas a la vez, seguridad para proteger la información y conectividad para moverse entre dispositivos sin fricciones.

El Gram Book 2026 integra capacidades avanzadas de gram AI, dentro de la categoría Microsoft Copilot+ PC, diseñados específicamente para el uso de la inteligencia artificial. También incorpora gram AI, la solución de LG impulsada que permite acceder a asistencia inteligente de forma rápida y privada, incluso sin conexión a internet.

Para flujos de trabajo más exigentes, los equipos combinan además funciones de chat en la nube compatibles con modelos GPT, pensadas para creación de contenidos, productividad y tareas más complejas.

Diseño y construcción: aluminio y resistencia militar

Mantiene el ADN ultraligero de la familia, pero incluye herramientas de inteligencia artificial, nuevas funciones de conectividad y configuraciones preparadas para usuarios que buscan productividad, movilidad y comodidad en el día a día.

Los equipos cuentan con chasis de aluminio, teclado y touchpad de alta precisión, y un diseño cuidado, pensado para quienes necesitan un portátil cómodo de transportar, pero preparado para un uso intensivo.

La estructura ligera y resistente cumple los estándares militares de durabilidad MIL-STD-810H, lo que asegura que pueda afrontar jornadas largas de trabajo, estudio o creación sin que el cargador tenga que formar parte del equipaje.

Dispone de webcam con reconocimiento facial, una función cada vez más relevante en un contexto de trabajo híbrido y videollamadas frecuentes.

Pantalla IPS 16:10: más espacio vertical para trabajar

La pantalla de 15,6 pulgadas es un panel IPS en formato 16:10, que ofrece más espacio vertical para trabajar con documentos, navegar, estudiar o utilizar varias ventanas a la vez.

Este formato es especialmente útil para usuarios que necesitan visualizar más contenido en vertical, como hojas de cálculo, documentos de texto o interfaces de desarrollo, sin tener que hacer scroll constantemente.

La tecnología IPS garantiza ángulos de visión amplios y una reproducción de color consistente, ideal para tareas multimedia, edición de contenidos o consumo de entretenimiento.

Rendimiento y productividad: procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen AI

El LG Gram Book 2026 de 15,6 pulgadas incorpora procesadores Intel Core Ultra o Intel Core i5 de 13ª generación, acompañados de hasta 32 GB de RAM y discos SSD de 4ª generación.

Esta combinación garantiza la fluidez necesaria para videollamadas, multitarea, edición de contenidos, herramientas colaborativas y uso cotidiano de inteligencia artificial.

Las memorias LPDDR5X ultrarrápidas (o DDR4 en algunas configuraciones) y los SSD de 4ª generación aseguran tiempos de carga reducidos y una respuesta inmediata en aplicaciones exigentes, mientras que las configuraciones de hasta 32 GB de RAM permiten manejar múltiples tareas simultáneas sin cuellos de botella..

Autonomía de hasta 26 horas

Si hay algo que define a LG Gram Book es su autonomía. Con baterías que permiten hasta 26 horas de reproducción de vídeo, los nuevos modelos permiten afrontar jornadas largas de trabajo, estudio o creación sin que el cargador tenga que formar parte del equipaje.

Una ventaja especialmente relevante para profesionales, estudiantes y usuarios híbridos que alternan distintos espacios a lo largo del día, desde la oficina hasta la universidad, pasando por cafeterías o espacios de coworking.

La autonomía extendida se complementa con funciones de gestión inteligente de energía, que optimizan el consumo según el uso real del dispositivo, alargando aún más la duración de la batería en escenarios cotidianos.

Conectividad: gram Link, ThinQ y seguridad remota

El LG Gram Book 2026 integra el renovado LG gram Link, que facilita compartir archivos incluso de grandes tamaños de forma fluida, duplicar pantalla entre dispositivos Android, iOS y productos LG basados en webOS, como televisores, monitores o proyectores.

De esta forma, el portátil se convierte en un hub con el que podremos realizar casi cualquier tarea, integrándose mejor en el ecosistema digital del usuario.

Para garantizar mayor seguridad, el ordenador de LG cuenta con LG ThinQ, que permite bloquear o borrar el PC de forma remota en caso de pérdida y revisar la última ubicación del dispositivo a través del móvil.

Para quién es el LG Gram Book 2026

El modelo está diseñado para estudiantes, profesionales jóvenes, usuarios híbridos y cualquier persona que busque un portátil potente, ligero y preparado para acompañarle en su rutina.

La gama está disponible en modelos de 15,6 y 16 pulgadas, con procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen AI, memorias LPDDR5X ultrarrápidas y SSD de 4ª generación, con configuraciones de hasta 32 GB de RAM.

Una propuesta pensada para quienes buscan dar el salto a un equipo ágil, actualizado y preparado para productividad, estudios, entretenimiento y trabajo híbrido.

Precio y disponibilidad

Están disponibles en España con un PVPR desde 1.024 euros, a través de los principales puntos de venta y la web oficial de LG.

Este precio de entrada posiciona al equipo como una opción competitiva dentro del segmento de portátiles ultraligeros, con una combinación equilibrada de portabilidad, autonomía, rendimiento y conectividad para usuarios que buscan un equipo versátil.

Valoración

El LG Gram Book 2026 de 15,6 pulgadas representa la apuesta de LG por democratizar la experiencia Gram, acercando las virtudes de la familia —ligereza, autonomía, resistencia y conectividad— a un público que busca un portátil versátil para el uso diario.

A destacar como valores singulares:

Autonomía excepcional de hasta 26 horas de reproducción de vídeo

Diseño ultraligero con chasis de aluminio y certificación MIL-STD-810H

Pantalla IPS 16:10 que ofrece más espacio vertical para trabajar

Integración de gram AI y capacidades Microsoft Copilot+ PC

Conectividad completa con gram Link y seguridad remota con ThinQ

Procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen AI con hasta 32 GB de RAM

Noticias relacionadas

Por estas características es una opción sólida para estudiantes, profesionales jóvenes y usuarios híbridos que priorizan la movilidad, la autonomía y la versatilidad. Su combinación de diseño cuidado, rendimiento equilibrado y herramientas de inteligencia artificial lo convierten en un compañero adecuado para trabajar, estudiar o crear desde cualquier lugar.