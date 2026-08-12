Google presenta la serie Pixel 11 con tres modelos, nuevas pantallas y cámara renovada

La nueva familia Pixel 11 llega al mercado con tres dispositivos: Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, todos con un diseño que comparte el nuevo visor de cámara en vidrio de extremo a extremo integrado en un marco metálico y certificación IP68 frente al agua y al polvo.

El Pixel 11 está disponible en los colores glaciar, fucsia, pistacho y obsidiana. Los modelos Pro incorporan una paleta inspirada en la naturaleza con tonos como arenisca, verde oliva, gris niebla y obsidiana mate.

Pantallas Actua y Super Actua

Google estrena en esta generación dos tipos de panel. El Pixel 11 monta una pantalla Actua de 6,3 pulgadas con hasta 3000 nits de brillo máximo. Los Pixel 11 Pro y 11 Pro XL incorporan paneles Super Actua de hasta 3600 nits, un 9% más brillantes, y con el doble de resistencia a los arañazos frente a generaciones anteriores.

En los modelos Pro, el cristal de cobertura incluye un escudo antirrayaduras y mantiene la protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

Tensor G6, RAM, almacenamiento y batería

Todos los Pixel 11 integran el chip personalizado Google Tensor G6, junto al coprocesador de seguridad Titan M3. El Pixel 11 combina este procesador con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Los modelos Pro pueden llegar hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de memoria interna con tecnología Zoned UFS.

La serie incorpora baterías con autonomías que superan las 30 horas. La carga rápida por cable permite alcanzar alrededor del 55% de batería en unos 30 minutos. La carga inalámbrica Pixelsnap magnética es compatible con cargadores Qi2 y, según los datos de la compañía, ofrece hasta un 25% de mejora en velocidad frente a generaciones anteriores, según el modelo.

Sistema de cámaras traseras

El Pixel 11 incorpora una cámara principal de 48 MP con un sensor más grande que aumenta un 56% la sensibilidad a la luz. El dispositivo cuenta con un sistema de triple cámara trasera que incluye un ultra gran angular de 13 MP y un teleobjetivo de 10,8 MP con zoom óptico 5x, además de Super Zoom de hasta 30 aumentos.

Los Pixel 11 Pro y 11 Pro XL dan un paso más con un sistema de triple cámara trasera de nivel Pro: una principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro y un teleobjetivo de 48 MP que, según Google, captura un 32% más de luz que la generación anterior. Estos modelos incorporan Zoom Pro de hasta 120 aumentos.

Todos los modelos incluyen funciones como Visión Nocturna, Visión Nocturna Instantánea en los modelos Pro, Captura Mágica, Estilos de Cámara, Modo Retrato, Enfoque Macro, Astrofotografía y correcciones automáticas de nitidez.

Vídeo y herramientas para creadores

En vídeo, los Pixel 11 Pro y 11 Pro XL incorporan Estabilizador de Vídeo Pro y grabación hasta 8K con tecnología de Optimizador de Vídeo. La serie incluye una pestaña Creadores en las opciones de vídeo, con herramientas para recortar y reordenar clips, usar teleprompter integrado, mejorar el sonido y guardar automáticamente los vídeos en álbumes de proyectos.

Gemini Intelligence y funciones de IA

Todos los Pixel 11 están diseñados para Gemini Intelligence, el conjunto de funciones de IA de Google. La compañía describe funciones como ayuda proactiva en aplicaciones, transcripción de voz a texto con eliminación automática de muletillas y ayuda a la escritura que adapta sugerencias al estilo del usuario. También se mencionan Traducción Instantánea para vídeos, podcasts y mensajes de voz, y la posibilidad de usar Rodea para Buscar directamente desde la cámara para identificar objetos, hacer zoom para buscar elementos lejanos, traducir textos u obtener respuestas sobre el entorno.

Accesibilidad y ecosistema

La serie Pixel 11 incorpora nuevas soluciones de accesibilidad para personas sordas o con problemas de audición, con traducción automática de lengua de signos a texto mediante la Cámara Pixel y Gboard optimizado para este tipo de entrada.

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Google presenta los Pixel 11 como parte de un ecosistema que incluye cargadores Pixelsnap, fundas, relojes y auriculares con acabados y materiales coordinados. Según los datos de la compañía, los dispositivos recibirán siete años de actualizaciones de sistema, seguridad y Pixel Feature Drops.