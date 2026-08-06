Thomson RTS450BT, una radio retro que combina FM, Bluetooth y carga solar

La radio Bluetooth Thomson RTS450BT aporta un diseño singular, la carcasa de inspiración vintage y la antena telescópica cromada le dan una presencia más cercana a la de una radio clásica que a la de un altavoz inalámbrico convencional.

Sin embargo, tras esa apariencia se encuentra un equipo preparado para reproducir música desde diferentes dispositivos. El modelo incorpora Bluetooth 5.4, radio FM analógica, una entrada auxiliar de 3,5 milímetros y una batería interna de iones de litio de 1.300 mAh que puede recargarse mediante USB-C o a través del panel solar integrado.

La propuesta no busca competir con sistemas de sonido avanzados ni sustituir a una cadena musical. Su planteamiento es más sencillo: ofrecer una radio portátil, con una estética reconocible y varias formas de escuchar contenidos, tanto en casa como en espacios exteriores.

Radio con vocación decorativa

El aspecto es uno de los elementos más característicos de la RTS450BT. Thomson apuesta por una estética retro en la que la antena telescópica cromada tiene un papel destacado. No se trata únicamente de un componente funcional para mejorar la recepción de la radio FM, sino también de un detalle visual que refuerza la identidad del producto.

Las dimensiones son de 24 x 12 x 20 centímetros, con un peso de unos 300 gramos lo que permite moverse con facilidad dentro del hogar o llevarse a una terraza, un jardín o una salida al exterior.

Hay que destacar que el mercado de los altavoces Bluetooth está dominado por formas compactas, superficies lisas y controles cada vez más minimalistas. Frente a esa tendencia, la Thomson recupera códigos visuales asociados a las radios tradicionales.

La antena retráctil y el acabado de inspiración clásica ayudan a que el aparato tenga una función doble: reproducir audio y formar parte de la decoración. Es una característica especialmente relevante para quienes prefieren que sus dispositivos tecnológicos tengan una personalidad visual propia.

El modelo esta disponible en un acabado gris en la denominación RTS450BTG, y versiones en rojo RTS450BTR.

Bluetooth 5.4 para reproducir música

La principal conexión inalámbrica de la radio es Bluetooth 5.4. Esta tecnología permite vincular el dispositivo con un teléfono móvil, una tableta u otra fuente compatible para reproducir música, podcasts u otros contenidos de audio sin utilizar cables.

En el uso cotidiano, esta conexión amplía considerablemente las posibilidades del aparato. La radio puede utilizarse como receptor de emisoras FM y convertirse en un altavoz para reproducir una lista de música desde el móvil. El cambio entre ambos usos responde a un planteamiento práctico, sin depender de una única fuente de sonido.

Alternativa a las radios conectadas

No incorpora conexión Wi-Fi, radio por internet, DAB+ ni capacidades inteligentes. Su funcionamiento se apoya en tecnologías más directas: la radio FM analógica, el Bluetooth y la entrada auxiliar.

Esta decisión puede ser una limitación para quienes busquen acceso a emisoras digitales o servicios de streaming integrados. A cambio, el equipo no depende de una red inalámbrica para funcionar y puede utilizarse con dispositivos antiguos o con fuentes de sonido que dispongan de una salida analógica.

Radio FM analógica y antena telescópica

La sintonización de emisoras se realiza mediante un receptor FM analógico. La radio es compatible con la banda FM. La antena telescópica está pensada para mejorar la recepción. Su extensión puede resultar útil en interiores, donde la señal puede variar según la ubicación del aparato, la estructura del edificio o la distancia respecto a los repetidores. En una radio analógica, la posición de la antena continúa siendo un factor importante para conseguir una escucha más limpia.

El sistema también conserva una parte de la experiencia tradicional de las radios de sobremesa. En lugar de seleccionar contenidos desde una aplicación, el usuario puede recurrir al sintonizador FM y buscar sus emisoras habituales directamente en el dispositivo.

La ausencia de radio digital debe valorarse según el uso previsto. Quien escuche principalmente emisoras FM encontrará la función suficiente para el propósito básico del aparato. En cambio, las personas interesadas en DAB+, emisoras internacionales por internet o información adicional asociada a las emisiones tendrán que recurrir a otro dispositivo.

La elección de FM también contribuye a que la radio mantenga un funcionamiento independiente de la conexión a internet. Es posible escuchar una emisora sin utilizar datos móviles, sin iniciar sesión en un servicio y sin depender de una aplicación.

Entrada auxiliar de 3,5 milímetros

Además del Bluetooth, el modelo dispone de una entrada AUX-IN de 3,5 mm. Este conector permite conectar por cable un teléfono, un reproductor portátil, un ordenador u otra fuente de audio que disponga de una salida compatible.

La entrada auxiliar puede ser útil para equipos que no tengan Bluetooth o para quienes prefieran una conexión física. También ofrece una alternativa cuando se quiere evitar el emparejamiento inalámbrico o cuando la batería del dispositivo emisor está baja.

Batería de 1.300 mAh y carga solar

El dispositivo cuenta con una batería de iones de litio con una capacidad de 1.300 mAh, que permite utilizar la radio sin mantenerla conectada a una toma de corriente, un aspecto que encaja con su carácter portátil.

La recarga principal se realiza mediante USB-C y el cable está incluido. Este conector facilita la integración del dispositivo en un entorno en el que cada vez son más habituales los cargadores y adaptadores USB-C. Señalar la posibilidad de recargar la batería mediante el panel solar integrado.

La inclusión del panel solar es una de las características menos habituales dentro de esta categoría y debe entenderse como una opción complementaria de recarga, no como una garantía de funcionamiento indefinido. Puede resultar útil cuando la radio se utiliza en exteriores y existe una exposición suficiente a la luz. Su presencia añade una posibilidad de mantenimiento de la carga sin depender exclusivamente de una toma eléctrica.

En la práctica, el USB-C es la alternativa más controlable para preparar el dispositivo antes de utilizarlo. El panel solar puede aportar apoyo durante el uso en exteriores, pero sus resultados dependerán de la intensidad y la duración de la exposición solar.

Un dispositivo para distintos escenarios

Por su combinación de radio, Bluetooth, entrada auxiliar y batería integrada, puede adaptarse a diferentes situaciones. En casa puede utilizarse como radio de sobremesa en la cocina, el salón o un dormitorio. Su diseño hace que no desentone en espacios decorados con elementos clásicos o de inspiración vintage.

Fuera de casa, la batería y el panel solar amplían sus posibilidades. Puede acompañar momentos de descanso en una terraza, una zona ajardinada o un espacio de ocio en el que no haya una toma de corriente cercana. El peso y el formato indicados también favorecen su traslado.

Puede adquirirse por unos 40 euros.

Valoración

La Thomson RTS450BT es una radio portátil de diseño retro que combina funciones tradicionales con conexiones actuales. Su mayor atractivo está en la suma de varios elementos: un formato con personalidad, sintonizador FM, Bluetooth 5.4, entrada auxiliar y batería interna recargable.

La antena telescópica refuerza tanto su aspecto como su función como radio FM, mientras que el Bluetooth permite utilizarla con un móvil u otra fuente compatible. La entrada de 3,5 mm aporta una opción adicional para equipos sin conexión inalámbrica. El USB-C facilita la recarga convencional y el panel solar introduce una alternativa interesante para el uso en exteriores.

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Resulta adecuada para quienes buscan una radio sencilla, portátil y visualmente diferenciada, con Bluetooth y varias opciones de alimentación. No es la elección indicada para quienes necesiten radio digital, funciones inteligentes, resistencia al agua o especificaciones de sonido avanzadas.