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Ninja lanza Slushi Twist, máquina de bebidas heladas
SharkNinja estrena un sistema de doble depósito para preparar dos recetas a la vez y mezclarlas con un efecto remolino
Ninja acaba de presentar en España la Slushi Twist, una máquina de bebidas heladas con doble depósito diseñada para elaborar dos preparaciones diferentes al mismo tiempo y combinarlas en un mismo vaso con un efecto visual de remolino.
Cada depósito funciona de forma independiente y detecta automáticamente los ingredientes, adaptando la temperatura y las condiciones para conseguir la textura óptima del granizado con solo pulsar un botón. El sistema Dual SlushAssist identifica las condiciones ideales de cada receta en tiempo real, lo que facilita lograr resultados consistentes tanto en versiones con alcohol como sin él. La máquina puede preparar hasta 10 bebidas de 260 ml de una sola vez, incluyendo frappés, margaritas heladas, frosé, batidos y otras opciones.
Funciones clave: Twist & Swirl, 14 niveles y limpieza automática
La Slushi Twist incorpora la función Twist & Swirl con bandeja giratoria: al accionar simultáneamente ambas palancas, la máquina sirve las dos bebidas a la vez mientras la bandeja giratoria las mezcla suavemente en un mismo vaso para crear un atractivo efecto remolino. Ofrece 14 niveles manuales de temperatura para ajustar la textura, desde una consistencia más espesa hasta una más ligera para beber. Además, incorpora avisos inteligentes en pantalla LED —por ejemplo, si es necesario añadir más azúcar o agua— y un ciclo automático de aclarado que limpia cada depósito de forma rápida al terminar. Respecto al modelo original FS301UK Slushi, mejora la velocidad de congelación y permite trabajar con mayor graduación alcohólica, facilitando cócteles helados más consistentes.
Disponibilidad y precio
La Ninja Slushi Twist ya está disponible en la web oficial de SharkNinja en España por 429,99 €.
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