El iPhone 18 Pro de Apple, por las nubes: prepara la cartera porque su precio se dispara

El encarecimiento de componentes clave como la memoria RAM debido a la creciente demanda de chips para inteligencia artificial ya hizo que, en junio, Apple subiera el precio de parte de su catálogo de ordenadores y tabletas. No ocurrió así con el iPhone, el Apple Watch y los Airpods, que mantuvieron su precio. Sin embargo, el iPhone 18 Pro y Pro Max, previstos para este septiembre, sí que subirían su precio sustancialmente según las previsiones de varios expertos.

Ese sobrecoste, según Jeff Pu, analista de GF Securities, podría traducirse en una subida de entre 250 y 300 dólares para los modelos Pro, una cifra que, trasladada al mercado europeo, situaría al iPhone 18 Pro rondando los 1.459 euros y al iPhone 18 Pro Max cerca de los 1.599 euros. Pu atribuye la subida al aumento del coste de componentes clave como el silicio de 2 nanómetros y las memorias DRAM y NAND.

Bloomberg Intelligence también informa de una previsible subida de precios para la próxima generación del iPhone, así como récords de beneficios de Hon Hai, el mayor fabricante y proveedor de servicios de manufactura electrónica (EMS) del mundo.

"A regañadientes"

"Subimos los precios a regañadientes. Diría que lo hicimos porque estamos en lo que yo caracterizaría como una inundación de cien años en los precios de la memoria, con incrementos exponenciales en los precios de la memoria, así que esa fue la razón para hacerlo", exponía el CEO de Apple Tim Cook tras la subida de julio.

Primera mitad de septiembre

Mientras Apple Inc. ultima los preparativos para su mayor lanzamiento de producto del año, la compañía ha abierto un sorteo para los empleados de sus tiendas en Estados Unidos que quieran colaborar en la presentación presencial.

El evento de lanzamiento se celebrará durante la primera mitad de septiembre, según comunicó la empresa a sus empleados, sin facilitar una fecha más concreta. Históricamente, las presentaciones del iPhone de Apple han tenido lugar el segundo martes o miércoles de ese mes.

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El primer iPhone plegable

Se espera que el nuevo y primer iPhone plegable (‘iPhone Fold’, en inglés) también salga al mercado junto con el iPhone Pro Max, y que ronde alrededor de los 2.000 euros. De este, el portal 'Cinco Días' ha publicado recientemente que adoptaría un diseño tipo libro con una pantalla exterior de 5,5 pulgadas y otra interior de 7,8 pulgadas, con un grosor desplegado de apenas 4,5 milímetros. Su bisagra, fabricada con metal líquido, buscaría reducir el desgaste y minimizar la marca del pliegue. En su interior compartiría el procesador A20 Pro y el módem C2 del iPhone 18 Pro, y optaría por Touch ID en lugar de Face ID ante la complejidad de integrar sensores faciales en un formato plegable.