EXPERTO EN LÍNEA
Martín Berasategui revela las claves para preparar la nevera antes de las vacaciones
Planificar, limpiar y aprovechar el congelador son algunas de las recomendaciones del chef para conservar mejor los alimentos y evitar desperdicios
Antes de irse de vacaciones, hay gestos cotidianos que suelen quedar en segundo plano, como revisar el frigorífico. Sin embargo, dedicar unos minutos a organizar la nevera puede evitar desperdicio alimentario, malos olores y más de una sorpresa desagradable a la vuelta.
Planificar antes de cerrar la puerta
El chef Martín Berasategui recuerda que una buena cocina empieza también por cuidar los ingredientes cuando no se van a utilizar durante unos días. Su consejo es planificar las comidas previas al viaje para gastar primero los productos más perecederos, revisar las fechas de consumo y retirar los alimentos que ya no estén en buen estado.
Limpieza y orden para conservar mejor
También recomienda limpiar el interior del frigorífico antes de salir, ya que un espacio limpio ayuda a conservar mejor el resto de productos durante la ausencia. Además, conviene agrupar los alimentos según sus necesidades de conservación y no sobrecargar la nevera, para permitir que el aire circule correctamente y la temperatura se mantenga más estable.
El congelador, gran aliado
Si quedan alimentos que no se van a consumir, el congelador es la mejor solución para alargar su vida útil. Pan, platos cocinados o productos frescos que no vayan a utilizarse pueden conservarse así en mejores condiciones hasta la vuelta.
Tecnología para alargar la frescura
En el caso de frutas y verduras, tecnologías como HarvestFresh ayudan a preservar sus vitaminas durante más tiempo, mientras que AeroFlow, según informa la firma Beko, favorece una distribución homogénea del aire frío en el interior del frigorífico.
En palabras del chef donostiarra, "cuidar los alimentos desde que entran en casa es la mejor forma de respetar su calidad y aprovechar mejor todo lo que se compra".
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