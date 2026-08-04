Fujifilm lanza el ZUH12000, proyector 4K de 12.000 lúmenes con lentes intercambiables

Fujifilm ha presentado el proyector ZUH12000 (FP-ZUH12000) compatible con 4K que alcanza 12.000 lúmenes de brillo máximo y mejora la reproducción de negros y colores respecto al modelo anterior. Según la compañía, duplica el brillo del FP-ZUH6000 y mantiene un diseño compacto y ligero de unos 18,1 kilos.

Lentes para más usos

La gran novedad es que este es el primer modelo de la serie Z con lentes intercambiables. Junto al proyector llegarán tres objetivos opcionales: uno estándar, uno de corto alcance y uno de alcance ultracorto con el único mecanismo giratorio de tipo plegable del sector, pensado para facilitar instalaciones inmersivas y ajustes de imagen más flexibles.

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Más espacio para proyectar

La firma subraya que el nuevo equipo responde a la demanda de proyección de alta definición en entornos muy iluminados, no solo en museos o eventos, sino también en showrooms y grandes salas de reuniones. La firma refuerza así una gama que nació en 2019 y que ha ido sumando modelos de alto brillo y mejor reproducción del color.