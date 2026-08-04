CMF rompe la barrera del sonido con Clip Pro: diseño ligero, inteligencia de uso y hasta 32,5 horas de batería
CMF entra en una nueva liga y apuesta por una novedosa generación de auriculares abiertos con más comodidad, mejor sonido y funciones inteligentes para el día a día
CMF ha presentado Clip Pro, sus primeros auriculares open-ear, con una propuesta que busca combinar comodidad real, sonido de alta fidelidad y funciones para la vida diaria. La compañía quiere seducir a quienes pasan el día entre reuniones, trayectos, llamadas y entrenamientos, sin renunciar a escuchar lo que ocurre alrededor.
Formato que quiere pasar desapercibido
La apuesta de Clip Pro está en su diseño: un clip con tres puntos de sujeción que reparte mejor la presión sobre la oreja y un arco flexible en forma de C con núcleo de titanio. Cada auricular pesa solo 5,9 gramos, una cifra que refuerza la idea de ligereza extrema y uso prolongado sin fatiga.
Sonido abierto, pero con músculo
En una categoría donde la comodidad suele pelearse con la calidad acústica, CMF responde con un driver dinámico de 10,8 mm con doble imán y su tecnología Ultra Bass, creada para recuperar graves sin disparar la distorsión. A ello suma certificación Hi-Res Audio y compatibilidad con LDAC, AAC y SBC, una combinación que busca elevar el listón dentro del audio open-ear.
Llamadas y privacidad
El dispositivo es también un auricular para trabajar. Incorpora tecnología Clear Voice impulsada por VPU y cuatro micrófonos HD para aislar la voz del ruido ambiente, algo clave en calles concurridas, oficinas abiertas o cafeterías.
Suma Sound Seal, un sistema que reduce fugas de sonido para mejorar la privacidad. Desde la app Nothing X, el usuario puede ajustar este comportamiento según prefiera priorizar llamadas o música.
Control intuitivo
Uno de los gestos más distintivos del producto es el Smart Dial, integrado en el estuche de carga. Con él se puede subir o bajar el volumen, pausar o reanudar la reproducción, responder llamadas y emparejar dispositivos sin tocar el teléfono.
También hay controles físicos en cada auricular, para responder con precisión incluso durante el ejercicio o cuando se llevan guantes. CMF refuerza así una idea muy clara: que la tecnología resulte útil antes que llamativa.
Para todo el día
La autonomía acompaña ese enfoque práctico. Clip Pro ofrece hasta 10 horas de reproducción por carga y hasta 32,5 horas en total con el estuche, además de una carga rápida capaz de aportar 4 horas extra en unos 10 minutos.
Se añaden Bluetooth 5.4, conexión a dos dispositivos, modo de baja latencia para gaming, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair y resistencia IP54. Es decir, un producto diseñado para moverse entre el trabajo, el ocio y la calle sin pedir demasiada atención.
Precio y llegada a Europa
CMF Clip Pro estará disponible en Dark Grey, Light Grey y Coral por 79,95 euros. En Europa, las reservas comenzarán el 1 de septiembre de 2026 y los envíos arrancarán el 7 de septiembre.
Más que unos auriculares
Con Clip Pro, CMF amplía su catálogo y se suma a la categoría de los auriculares open-ear, un segmento en el que la comodidad, la percepción del entorno y la calidad de sonido deben convivir en equilibrio. El modelo se dirige a un usuario urbano y activo que busca integrar el audio en su rutina diaria de forma discreta y funcional.
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