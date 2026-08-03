¿Te ha suspendido WhatsApp la cuenta? Así puedes recuperarla

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, superando los 3.000 millones de usuarios activos mensuales. Además, pertenece a Meta, la empresa del tecnócrata Mark Zuckerberg, que también es dueña de las redes sociales Facebook, Instagram y Threads.

A pesar de su popularidad, lo cierto es que WhatsApp experimenta de forma recurrente caídas y fallos en su sistema que dejan a sus usuarios sin poder comunicarse.

El más reciente se ha producido este més de agosto, cuando decenas de internautas han denunciado en redes sociales que la aplicación les ha puesto en revisión e, incluso, bloqueado la cuenta sin razón aparente.

Estos son los motivos

Aunque en este caso parece haber sido un fallo de la propia aplicación, según Meta, esto ocurre por distintos motivos:

Por utilizar aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o FM WhatsApp .

no oficiales como . Por enviar mensajes masivos o spam.

mensajes masivos o spam. Por denuncias de otros usuarios.

de otros usuarios. Por instalar algún software no autorizado.

algún software no autorizado. Por suplantar identidades.

identidades. Por compartir contenido ilegal.

Cuando la cuenta se bloquea, los perfiles muestran un mensaje que indica que están siendo revisados para verificar el cumplimiento de los términos de servicio de la plataforma. Según el aviso , el resultado de la revisión se comunicará en un plazo de 24 horas.

WhatsApp / Archivo

Solicitar revisión

Para recuperar la cuenta, el usuario debe pulsar "solicitar revisión" y seguir las instrucciones. Finalmente, WhatsApp enviará una notificación tras revisar la cuenta con la decisión final.

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Si WhatsApp determina que se trató de una equivocación, reactivará la cuenta de forma habitual. Por el contrario, si comprueba que se violaron las normas de la plataforma, el bloqueo continuará y podría ser definitivo.